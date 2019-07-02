 Порошенко підписував зі вселенським патріархом таємні угоди, - Філарет

Про це заявив Філарет в інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко, опублікованому 1 липня на сторінці телеканалу ZIK у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Сказати, що винен хтось один, не можна. Винен і президент (Порошенко. - Ред.). Він (Порошенко. - Ред.) підписував таємні угоди, про які я як патріарх не знав. У цих таємних угодах, які стали тепер відомі, записано, що вселенський патріарх має на території України ставропігійні об'єкти, тобто церковні монастирі, храми, які безпосередньо підпорядковується не предстоятелю української церкви, а вселенському патріарху. Я про це не знав", - заявив він.
За словами Філарета, поки вселенському патріархату передали тільки Андріївську церкву, але, за даними ЗМІ, їй повинні передати "ще багато монастирів", в тому числі Успенську церкву у Львові. Почесний патріарх додав, що Україна поки не має нічого виплачувати Вселенського патріархату.
25 червня Почесний Патріарх Філарет оголосив про створення так званого "Синоду Київського патріархату", в який зараз входять п'ятеро архієреїв.
Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.
Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.
Читайте також: Філарет: в Україні існуватимуть три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП і ПЦУ
Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.
Ты спецом "незаметил" сколько вокруг Томоса политических копий сломано. Как истерило *****?! Это оружие и еще какое?! Ольга и Владимир понимали это очень хорошо. Порошенко как государственник понимает то же. А ты или не прав, или хоть не навязывай свое особое мнение людям. Армия, мова, вира - это столпы независимости Украины
Шо характерно, говноеды типа Baks13 в плане умственных способностей вполне на уровне этого старого неудовлетворенного маразматика.
😇
Тепер вже зрозуміло, що Порошенко це зробив не тільки супроти опіру москалів, а ще й філарета.
Історична перемога, над якою наругується чинний презЕдент
Мог бы и не напоминать что ты с кацапами заодно , будто я тебя не знаю . .
"Президент Владимир Зеленский намерен перенести свой офис с улицы Банковой в Украинский дом, где через все здание будет расти дерево, воздух летом охладит фонтан, а воду нагреет солнце, рассказывает о проекте журнал Новое Время."
"Реконструкцией Украинского дома будет заниматься архитектурное бюро 33BY, компания столичного архитектора Ивана Юнакова. Он занимает 65‑ю позицию в списке партии Слуга народа."
"В целом на реконструкцию здания уйдет около девяти месяцев и 300 млн грн. Причем, по словам разработчиков президентского ремонта, Зеленский настаивает, чтобы на это пошли не бюджетные деньги, а «европейские гранты»."
- А теперь представьте степень офигевания в ЕС, что их деньги, которые выделяются для реформ в Украине и чтобы поддержать страну, которая столкнулась с российской агрессией, пойдут на новую Администрацию Президента, при чем реконструкцию будет проводить фирма, глава которой входит в президентскую партию. Представьте что было бы с зеленофилами, если бы подобную реконструкцию начал бы Порошенко.
- Щоб ви розуміли масштаб 300 млн. ₴
Цііна розробка наступних проектів:
Прозоро ~ 19 млн ₴.
Вільха ~ 270 млн ₴."
Если смотреть адекватно - то Украине надо было дать патриархат. Это решило бы все проблемы. Основания при желании можно найти. Проблема только в одном - православие давно уже стало чёрти чем и сильно завязано на политике.
Поэтому Филарет в общем прав - если рассматривать долгосрочную перспективу, то автокефалия брать не надо было.
Цензор! Вот вам обидно было бы если бы вас называли Пензор? А почему вы Филарета, который никакого отношения к турецкой ПЦУ не имеет, так называете?