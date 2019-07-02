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Все про:Варфоломій (132) Порошенко (9295) Філарет (225) ПЦУ (402)

 Порошенко підписував зі вселенським патріархом таємні угоди, - Філарет

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет вважає, що Томос про автокефалію не вигідний українській помісній церкві, у чому є частка провини експрезидента України Петра Порошенка.

Про це заявив Філарет в інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко, опублікованому 1 липня на сторінці телеканалу ZIK у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сказати, що винен хтось один, не можна. Винен і президент (Порошенко. - Ред.). Він (Порошенко. - Ред.) підписував таємні угоди, про які я як патріарх не знав. У цих таємних угодах, які стали тепер відомі, записано, що вселенський патріарх має на території України ставропігійні об'єкти, тобто церковні монастирі, храми, які безпосередньо підпорядковується не предстоятелю української церкви, а вселенському патріарху. Я про це не знав", - заявив він.

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За словами Філарета, поки вселенському патріархату передали тільки Андріївську церкву, але, за даними ЗМІ, їй повинні передати "ще багато монастирів", в тому числі Успенську церкву у Львові. Почесний патріарх додав, що Україна поки не має нічого виплачувати Вселенського патріархату.

25 червня  Почесний Патріарх Філарет оголосив про створення так званого "Синоду Київського патріархату", в який зараз входять п'ятеро архієреїв.

Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

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Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135135
 
 
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".. добавил, что Украина пока не должна ничего выплачивать Вселенскому патриархату."Получается Украина должна выплачивать ему?
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сколько можно носиться с этими попами? люди, одумайтесь! перестаньте кормить эту ряженую братию. все эти филареты, патриархи, архипопы и просто попы - артисты унылого жанра, а их репертуар и декорации, тот же томАс, давно отжили свое.
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"...давно отжили свое...."
Ты спецом "незаметил" сколько вокруг Томоса политических копий сломано. Как истерило *****?! Это оружие и еще какое?! Ольга и Владимир понимали это очень хорошо. Порошенко как государственник понимает то же. А ты или не прав, или хоть не навязывай свое особое мнение людям. Армия, мова, вира - это столпы независимости Украины
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Вера, Надежда, Любовь, Мир, Труд, Май, июнь, июль, август...
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Полоумную дедушку снова понесло. Очень хочется быть главным.

Шо характерно, говноеды типа Baks13 в плане умственных способностей вполне на уровне этого старого неудовлетворенного маразматика.
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тайные соглашения... так они тайные или это из области " я так думаю...."
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А термосоотримувачу Нарику кіпа дуже личить...
😇
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Еще один результат бесславного правления соевого ублюдка - походу всюду одна только жопа!
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где свыномародер всунул рыло-все обговнял
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А все-таки он сделал больше, чем можно было представить. Не только создал независимую украинскую церковь, но и вымел поганой метлой КГБ в лице Филарета, который много лет саботировал получение автокефалии
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Ну саме так. Таємне надання Томосу.
Тепер вже зрозуміло, що Порошенко це зробив не тільки супроти опіру москалів, а ще й філарета.

Історична перемога, над якою наругується чинний презЕдент
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Філарет идет на вьіборьі от Слух народа! Но єто ево личное мнение
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Везде есть коммерческая составляющая у кого то свечной заводик,а у кого то большие предприятия и по разным странам где пересекаются политические интересы,только какая выгода украинцам от обеих сторон? Лучше пусть уже будет своя одна церковь без всяких прокладок и чтобы всё было государственной мове Порошенко подписывал со вселенским патриархом тайные соглашения, - Филарет - Цензор.НЕТ 1414
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Этот фонтан когда-нибудь заткнется? Просто кошмар...
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одразу після виборів його перестануть цитувати, але не заткнеться, бо старість- не радість.
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«Где два украинца - там три гетьмана» - пословица, которой первый президент Украинского государства УНР. Грушевский характеризовал украинскую политику, описывая период «Руины» XVII век. при оккупации гетманского государства вражеской лапотной московией - ордой. Именно тогда продажная часть казацкой старшины, за кровавые кремлёвские сребреники для Иуд опережая друг друга, доносила на украинских гетманов которые горой стояли за независимость Украины царскому двору лапотной паРаши тогда ещё московии. Поговорка остается актуальной и в современной украинской политике. Потому что и сейчас в современной Украине - Руси полным полно продажных кремлёвских холуёв Иуд экс- рыгоАналов , ЗЕбилов ....разных слуг но не украинского народа а слуг оккупантов и коллабороционистов. И которые точно как и раньше за кровавые кремлёвские сребреники теперь фашиста )(уйла преступно продают уже современную Украинскую державу.
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Правильно. Надо поволять памятники Богдану Хмельницкому. Москве продался, Руину устроил, интеграцию в Европу предал! Кремльовська зозуля!
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А ведь он мог бы закончить свою жизнь в почете и уважении... Но напоследок решил отмочить и испортил себе некролог очень сильно.
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зараз виложить все, що казали йому на сповідях
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Цензор упорно называет Филарета "Почетным Патриархом пцусццу". ПОчему? Филарет является Патриархом УПЦ КП.
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Наконец КГБ(ФСБ) решило таки , задействовать своего " спящего" агента . Порошенко підписував зі вселенським патріархом таємні угоди, - Філарет - Цензор.НЕТ 5413 . И в аккурат перед выборами . Это говорит о крайней степени ненависти и враждебности к Петру , которого кремль 5 лет ломал- ломал , но сломать таки не смог ,, до сих пор . Их просто чертовски бесит что они никак не могут убрать Пороха из политики . В бой брошены всё козыри , и Филарет похоже один из последних .
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"порох" - сміття, і це лайно треба прибирати.
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Та хто б сомневался . Там , на паРаше , спят и видят это . Когда Порох уйдёт из политики , этот день они объявят национальным праздником . Порошенко підписував зі вселенським патріархом таємні угоди, - Філарет - Цензор.НЕТ 839 .
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Та мені не цікаво як там у вас на параші, але в Україні день коли пепе запроторять до тяжкої тюрьми стане святом.
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Шо ты дурачка корчишь ,, на якой паРаше .!? Порошенко підписував зі вселенським патріархом таємні угоди, - Філарет - Цензор.НЕТ 2339 .

Мог бы и не напоминать что ты с кацапами заодно , будто я тебя не знаю . Порошенко підписував зі вселенським патріархом таємні угоди, - Філарет - Цензор.НЕТ 9275 .
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Що? А з Україною і в Україні. А де ти я не бажаю знати.
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Бывших КГБшников не бывает, и церковная люстрация тоже должна была состояться. И, к счастью, начало положено. Независимой церкви - собственные кадры, а не выкормыши Конторы
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Може досить поширювати маразми ? Мало цікавого відбувається ?Таке не цікаве ?:
"Президент Владимир Зеленский намерен перенести свой офис с улицы Банковой в Украинский дом, где через все здание будет расти дерево, воздух летом охладит фонтан, а воду нагреет солнце, рассказывает о проекте журнал Новое Время."
"Реконструкцией Украинского дома будет заниматься архитектурное бюро 33BY, компания столичного архитектора Ивана Юнакова. Он занимает 65‑ю позицию в списке партии Слуга народа."
"В целом на реконструкцию здания уйдет около девяти месяцев и 300 млн грн. Причем, по словам разработчиков президентского ремонта, Зеленский настаивает, чтобы на это пошли не бюджетные деньги, а «европейские гранты»."
- А теперь представьте степень офигевания в ЕС, что их деньги, которые выделяются для реформ в Украине и чтобы поддержать страну, которая столкнулась с российской агрессией, пойдут на новую Администрацию Президента, при чем реконструкцию будет проводить фирма, глава которой входит в президентскую партию. Представьте что было бы с зеленофилами, если бы подобную реконструкцию начал бы Порошенко.
- Щоб ви розуміли масштаб 300 млн. ₴
Цііна розробка наступних проектів:
Прозоро ~ 19 млн ₴.
Вільха ~ 270 млн ₴."
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Развели патриарха как котенка. А не садись за один стол с ворами, потеряешь свой кошелек.
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при всем уважении к Филарету, все международные договоры, подписанные Президентом без ратификации в парламенте ничего не стоят, все это знают. Кучма тоже много чего подписал с СНГ, но половина этих документов не было ратифицировано Верховной Радой и по этой причине Украина никогда не была полноправным членом СНГ
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взагалі то договір про Томос це не міжнародний договір, але суть не в тому, а те, що Філарета жаба давить.
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Конечно не международный, все в Украине турецкое. И Томос турецкий и церкви и монастыри. Один Филарет какой-то не такой.
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Государство не должно вмешиваться в дела церкви и этим фсё сказано.
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х...лу у себе розкажи, а в Україні не втручається, тому твій пук в калюжу тут нафіг нікому не цікавий.
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Мнение кацапского бурлака очень "важно" для нас. Позабавляйся в спаме.
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А при чём тут Майдан вообще Порошенко підписував зі вселенським патріархом таємні угоди, - Філарет - Цензор.НЕТ 5639 .. ? Это чисто церковные распри . Филарету нужна " булава" и всё тут ,, хоть кол на голове теши . . Если бы он руковоил ПЦУ вместо Епифания , всё сейчас было бы тихо и гладко .
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Сложно сказать как бы было. Я сильно сомневаюсь, что было бы спокойно, если заменить Епифания на Филарета. Думаю, что патриархат - это навязчивая идея Филарета. Он не согласился бы с автокефалией. Настаивал бы на смене статуса или отказался бы от Томоса.
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А толку с патриархата , который никто в мире не признаёт .. Это то же самое что и Абхазия , или дыныры ,, на птичьих правах .
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Не совсем. Большая православная страна не сможет долго быть незамеченной. Просто эти вещи исторические и часло они дляться гораздо дольше человеческой жизни.
Если смотреть адекватно - то Украине надо было дать патриархат. Это решило бы все проблемы. Основания при желании можно найти. Проблема только в одном - православие давно уже стало чёрти чем и сильно завязано на политике.
Поэтому Филарет в общем прав - если рассматривать долгосрочную перспективу, то автокефалия брать не надо было.
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Получается Порох внес раскол в церкву. Он, божа людина, сам об этом знает?
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маразм в голову Филарета тоже он внёс? прям не человек, а Бог!
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А маразм он заразный. Вон как вас 5% плющит. И Филарет заразился, но выздоровел.
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Что характерно,старому жадному маразматику сочувствуют кацапы да ватники. С чего бы это?
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Допоки Філарет, що схаменувся , зрозумів що його (а побіжно і всіх євхаристичних і не лише православних) просто надурили! То й його нинішні дії мають під собою серйозне підгрунтя!Томос виявився з цілою купою "додатків"!? Тобто такий "жаданий" документ, що УПЦ (ПЦУ) отримала від "очільника з Фанара" - Вселенського Патріярха, виявляється із солідними "обтяжуючими додатками"!? Ось вам і "відгук серця"! Тож таки були і є таємні домовленості ПОП із Варфоломієм?! А ви панове ще й досі називаєте Філарета (Денисенка) старим, що йому вже "час на упокій"?! О то ж!
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пнх старый урод... какая тварь мерзкая... из за таких скотов Украина столетиями в объятиях братоубийц кацапов!!!
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Он (Порошенко. - Ред.) подписывал тайные соглашения, про которые я, как патриарх, не знал... Так це ж супер! Судячи з твоїх останніх вчинків, тобі і половини не можно було казати.
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Щоби бути героєм нації потрібно вміти вчасно померти...
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Таке враження, що московський чорт прямо вказує Філарету, що говорити, бо на його вибриках будується частина новинних пасквілів на раша телебаченні. У 20 роки москалі дозволили українізацію, щоб знищити цвіт нації. Зараз діяльність Філарета, в тому числі попередня, починає виглядіти як проект кремлядства для зневіри українців.
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Сто раз прав был человек, говоривший - "Не верь чекистам, особенно в рясах".
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Интересно, а Филарет подписывал соглашения с КГБ?)
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Да, он сам в одном из интервью сказал, что являлся агентом (или доносителем, уже не помню) ГеБньи. Так что херой, говорил инакше нельзя было - посодили бы, а он жить хотел (а другие наверное нет ).
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Филя, епитрахиль тебе морским узлом! Перестань мутить воду! Скоро Главному все сам доложишь. А уж он решит, что делать.
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Старый дурак, он же присутствовал - он что глухой или читать не умеет, типа аналфабэт?
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пора фильку задвинуть навсегда... у него уже старческий маразм... хотя питается нормально - все кошерное, рыбка свежая, мясо свежее, рюмочка к обеду... но, видать, маразм оказался сильнее...
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Так опубликуй эти тайные соглашения.Так можно прокукарекать о чем угодно,например,что Порошенко подписал тайные соглашения с инопланетянами о пересечении границы и вывозе товаров за пределы солнечной системы без таможенного оформления.
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Дедушка-стукач, угомонись уже. Сколько людей на тот свет твой стук отправил?
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правду сказал. ради выборов Пе на всё согласен.
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Продались туркам,полякам,литовцам,татарам-продажная кровь в жилах течет.Разрывают Украину на части,даже веру православную петруха решил продать,вот это комерсант,жадности его нету предела.
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Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет считает,Источник: https://censor.net.ua/n3135135

Цензор! Вот вам обидно было бы если бы вас называли Пензор? А почему вы Филарета, который никакого отношения к турецкой ПЦУ не имеет, так называете?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко підписував зі вселенським патріархом таємні угоди, - Філарет
 
 
 
 
 
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