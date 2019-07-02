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 Суспільство
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Все про:КДБ (29) РПЦ (256) СРСР (177) Філарет (225)

 Співпраця з КДБ - не гріх. За радянських часів без Комітету держбезпеки в церкві нічого не робилося, - Філарет

За радянських часів Комітет державної безпеки (КДБ) СРСР погоджував кандидатури всіх єпископів Російської православної церкви.

Про це заявив почесний патріарх Православної церкви України Філарет в інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко, опублікованому 1 липня на сторінці телеканалу ZIK у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За радянських часів без КДБ в церкві нічого не робилося, не можна було ні висвятити священника, ні єпископа, все треба було узгоджувати з КДБ. Якщо не погоджено з КДБ, така людина не може бути священником. Тому всі єпископи російської церкви в радянські часи мали контакти в КДБ, не було інших єпископів і не могло бути", - заявив він.

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Філарет додав, що у всіх єпископів Православної церкви України є контакти з СБУ, але "такої залежності, яка була за часів СРСР, немає".

"Зараз можуть запропонувати. Єпископ може послухати, а може і не послухати", - пояснив він.

Почесний патріарх уточнив, що спецслужби збирають компромат на духовенство і можуть впливати на нього, погрожуючи опублікувати компромати.

Разом з тим, на його думку, священники можуть співпрацювати зі спецслужбами, але не повинні зраджувати Бога.

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"Співпраця з КДБ - не гріх ... Якщо Господь цю радянську безбожну владу допустив, то треба жити в умовах цієї безбожної влади. Так само, як Господь допустив римську язичницьку владу. Допустив? Які не визнавали істинного Бога і боролися з християнами і мучили їх. А апостол Павло говорить: "владу слухайте і виконуйте". Тому і ми, живучи в умовах Радянського Союзу, виконували закони радянської влади. Але віру не продавали", - заявив він.

Філарет уточнив, що за віру священники йшли на розстріл і на заслання.

"Коли мене вперше викликали офіцери МДБ, тоді ще і вимагали, щоб я, як священник, відкривав таємницю сповіді. Я сказав, що я не маю права на це, тому що це таємниця сповіді. Витягнув пістолет, поклав на стіл і сказав , що може мене розстріляти. А це було в сталінські часи. А я сказав, що можете розстріляти, для мене це не має значення ... Багато єпископів і духовенства так чинили. Тобто, не віддавали кесарю боже. Тому владі треба підкорятися будь-якій, якщо Господь її попустив, але боже не віддавати і йти на смерть", - підсумував почесний патріарх.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135130
 
 
 Топ коментарі
 
У старого маразматика вообще котелок протек, видать солнышком напекло...
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Через ммісяць він розкаже, скільки заробляв раніше, і як впав його прибуток після утворення ПЦУ...
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Якщо вас контролювало кгб, то який Бог...
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Сначала ты октябрёнок, потом пионер, затем комсомолец... и чем выше по карьерной лестнице тем больше советский человек агент кгб. Кгб пронизало весь СССР, но СССР это не спасло.
Филарет добрый дедуган - слушайте его.
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Я атеист но даже мне противно и мерзко слышать от этого ряженого старого клоуна что подмена БОГА на куратора КГБ это нормально. Он ведь не рассказывает нам о его борьбе с АНТИХРИСТОМ коим и являлась вся СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ и КГБ как инструмент АНТИХРИСТА а уверяет своих прихожан которые ему ведь верят что союз БОГА с АНТИХРИСТОМ возможен и ничего дурного в этом нет!!!! Я бы конечно мог списать этот дикий бред свихнувшегося старца на его состояние здоровья и ветхие годы но тогда мне не понятна позиция Епифания позволяющему психически больному человеку так дискредитировать себя?.Возможно нужно помочь старцу и попытаться его хотя бы лечить?
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Старческая деменция - процесс необратимый и она не лечится. Можно только медикаментозно отрегулировать сон, снять симптомы агрессии или депрессии снизить уровень ажитации. Это все. Если заболевание началось, оно будет прогрессировать.
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Пристредите уже кто-нить эту старую кошелку. От нее один сплошной дискомфорт и шум в борделе.
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Повеликому рахунку Філарет правий, в радянськф часи все було жорстко - хочеш бути попом - тільки через КДБ, хочеш зробити кар'єру - співпрацюй з КДБ, хочеш бути керівником - тільки після перевірки і затвердження в КДБ. Інша справа, що деякі люди відмовлялись від служіння, кар'єри і посад, щоб не співпрацювати з КДБ, бо вважали це огидним - але їх було дуже мало. P.S. Час вже відкрити архіви КДБ - там 100% будуть не тільки УСІ президенти України, а й 90% депутатів і 80% "бізнесменів".
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В КГБ (5 управление) и в СБУ оперативники работают с духовенством и церковными служителями. Вербовка батюшки/епископа ничем не отличается от вербовки профессора университета или бизнесмена.

Каждый второй священнослужитель - "сотрудничает" со спецслужбами. Это касается любой страны мира и в этом нет ничего удивительного. Обычная практика спецслужб.
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Журналисты не могут сделать подставу - типо прийти и поплакаться попу что там мол чето натворил? А потом внимательно снимать на камеры что будет. За пару лет можно хоть тысячу попов протестировать. И получим процент, как в опросах ващет.
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Бл*, это Филарет??? Я, бегло пройдясь по новости и комментам, был первые пару минут уверен, что речь о гундяе кремлядском! Какое же это днище, раз так...
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Ну что ж, приятно читать, как поп раскололся и сам рассказал тупым православным рабам, что их имели, как лохов.
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НКВД , ФСБ- это такая грязь!!! Это милионы жизней!!! Люди эти черти до сих пор не в тюрьмах , они жрут ,пьют ,срут!!!
Путин ты ХУ_ЛО!!!!! И все твои воины четри!
Эмоции у меня с утра!!! Простите!

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Якщо жити за Заповідям Христовим, то який може бути КОМПРОМАТ?!
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И это вместо покаяния за связь с кгб... Колдун 80 лвл!
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УГКЦ є живим запереченням словоблуддю Філарета! Претендувати на посаду Патріарха у РСРСР ,як Філарет,можна було лише за видатних заслуг перед КДБ!
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А були ж і такі, які відмовлялися співпрацювати. І єпіскопів висвячували без дозволу і по тюрмах сиділи... Я особисто знав одного єпископа, який відсидів два рази по вісім років, а потім в 90-х ті, хто не сидів, а співпрацював з КГБ гнобили його та обріхували.
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але всім нам відповідати перед Богом незалежно від того віриш ти в Нього чи ні.
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старичок, ну подумай колабашкой... ну нет там ничего. токо жрецы брюхатые в лампасах. живи и отвечай здесь. успехов
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Співпраця з КДБ - не гріх. За радянських часів без Комітету держбезпеки в церкві нічого не робилося, - Філарет - Цензор.НЕТ 5094
Ну да, даже миллиарды дикарей, которые жили уже давно "горят вечно" ибо не догадывались что есть Яхве. Тем более посмели не утонуть, когда это ссущество затопило всю Вселенную Співпраця з КДБ - не гріх. За радянських часів без Комітету держбезпеки в церкві нічого не робилося, - Філарет - Цензор.НЕТ 866
Или Абрамов огород и тот со злости высрал сказочку о потопе и Ное.(Ноем звали пса Абрама, который застрял в грязи но не подох)
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При совке он епископом без согласия КГБ не стал, такие тогда были порядки. Рядовым Батюшкой в селе ещё бы сошло и то если бы не ерепенился, а епископом -никак.Может уже потом у него с властями тёрки пошли?
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""Співпраця з КДБ - не гріх .." - дідику іди вже на покій, не позорся перед смертю.
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сотрудничать с дьяволом не грех, он же часть библии....
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дьявол это просто элемент диалектики.
по сравнению с чекистами, дьяволы - ангелы
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конечно не грех. грех это стирать в воскресенье. и грязь между пальцев нюхать.
сотрудничество с кгб это самое страшное и гнусное преступление за всю историю человечества. и неопровержимое доказательство отсутствия, условно скажем, богов как таковых
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Дед явился с повинной с потрохами Співпраця з КДБ - не гріх. За радянських часів без Комітету держбезпеки в церкві нічого не робилося, - Філарет - Цензор.НЕТ 2468
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Тому ще логічнішим виглядить утвердження ПЦУ на чолі з Епіфанієм.
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фильку на правду понесло... решил все сдать... правильно... каяться надо хоть иногда...
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Це і не дивно.Він був одним з двох духовників гюндяя хрістовоздвиженского,задовго до того,як
був новравлений з московії в Київ.І щей досі,мабуть,передає радіограми в кремль
І піти на покій не може(мабуть є в нього якась родина) ,поки не винесуть...
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Это клиника,а о грехе,это не про православную церковь и вообще не про все религии.Религия,это чистейшее оболванивание человека.Если бог или вселенский разум у человека внутри,то ему не нужно идти на поклон к попам и целовать им руки,тем более не за что..
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давай трафарет жги исчо роскрывай суть совково-имперской сракославной секты...
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Это что,-явка с повинною? Или такое "покаяние",чтобы бога обмануть,-типа " Да я то ничего,-я им только патроны подавал!"
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Скільки людей було відправлено на Сибір після того як "священики" розкривали тайну сповіді КГБістам, але це не гріх !!
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Что значит не грех? И какова была цена этого сотрудничества. Его Святейшество не уточнил. Стучать чекистам на верующих? Не придерживаться тайны исповеди? Что? И что такое Церковь и КГБ? Вернее где? Значит он оправдывает подлость какими то более высокими интересами? Не понимаю.
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У козломордих зара усі комуністи православні та навпаки. В них навіть Ісус - православний комуніст. Це і є деградація повна.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСпівпраця з КДБ - не гріх. За радянських часів без Комітету держбезпеки в церкві нічого не робилося, - Філарет
 
 
 
 
 
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