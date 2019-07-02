 "Медики і швидка допомога ніколи не мають бути мішенями", - Волкер засудив обстріл санітарного автомобіля найманцями РФ на Донбасі

Про це він написав у своєму акаунті в твітері передає Цензор.НЕТ.
"Сумна звістка з Донбасу. Медики і швидка допомога ніколи не мають бути мішенями", - заявив Волкер.
Нагадаємо, вчора вранці терористи атакували медичний "Хамер" 36-ї бригади ЗСУ під час евакуації пораненого бійця. В результаті пострілу з "ПТРК" (за попередніми даними) від автомобіля залишився лише каркас. Медики бригади виїхали для евакуації пораненого бійця, якого підстрелив снайпер.
За кермом автомобіля був старший матрос Сергій Майборода. Він загинув на місці.
Сержант Ірина Шевченко дістала вибухову травму й опіки. Її госпіталізували у вкрай важкому стані. Медики дві години боролися за її життя, але вона не вижила.
Богдан предложил русский сделать региональным оставив украинский официальным
Стефанчук сказал что это противоречит официальной позиции СН
Где там про автономию и все пропало?
И вообще, если бы он их тогда не подписал, то нашим бы в районе дебальцево наваляли так, что иловайск, где натворил ваш генерал хомяк делов, показался бы легкой прогулкой. Помнишь в минске путлер до конца ждал пока наши потеряют ключевые позиции. Или память короткая как и у всех зебилов?
Санкции теперь напрямую к Минску привязаны
Треба зробити так, як свого часу було зроблено між Північною і Південною Кореєю: смуга, надовби, прожектора, повне розділення.
Скільки ще треба вбити людей щоб це зрозуміти.
А я уверена что если вывести оттуда российские оккупационные войска, то все довольно быстро прекратится
Треба зробити так, як свого часу було зроблено між Північною і Південною Кореєю: смуга, надовби, прожектора, повне розділення.
Скільки ще треба вбити людей щоб це зрозуміти.