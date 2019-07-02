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 Політика України
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 Парубій: Вважаю, що відведення сил у Станиці Луганській - це крок до капітуляції, а не крок до миру

Спікер Верховної Ради, другий номер у списку партії "Європейська Солідарність" Андрій Парубій вважає неправильним кроком відведення сил і засобів у районі Станиці Луганської.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Парубій сказав в ефірі телеканалу ICTV в понеділок увечері.

"Я скажу свою особисту позицію, я вважаю, що відведення військ зі Станиці Луганської - це неправильний крок. Бо навіть коли апелюють до якихось домовленостей, то там була ціла низка пунктів, і перший з них, це припинення вогню. У той час, коли щодня вбивають наших військових, у той час, коли сьогодні сталася велика трагедія і загинули наші військові на передовій, була обстріляна медична швидка, я вважаю це кроком до капітуляції, а не кроком до миру", - сказав Парубій.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський сподівається, що розведення сил і засобів сторін поблизу Станиці Луганської стане першим кроком досягнення стійкого припинення вогню на всій лінії зіткнення на Донбасі.

Нагадаємо, розведення сил у Станиці Луганській відбулося 26-28 червня, відведення військ підтвердили спостерігачі ОБСЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135128
 
   
 Топ коментарі
 
Давайте, Зелебобики, опровергайте.
Расскажите о вашем личном опыте успешных переговоров о мире с уголовниками.
Ну, это, например, когда у вас мобильник из рук вырывают или у вашей девушки вырывают из рук сумоч ку, а вы им: "АстанАвитесь! Давайте перетрем о мире, как культурные люди."
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отвод войск ВСУ с территории Украины, кроме как во время боя по тактическим причинам - это акт капитуляции...
Здесь все просто.., в какую обертку это не заворачивай...
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Дело не в этом, а в том что Зеленский не демонстрирует достоинств. Он труслив и всё. Это не то, чем принято восхищаться. Это не вдохновляет.
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Думаю это ошибочное суждение. Он скорее даже жесткий человек.
Вас ввела в заблуждение политическая предвыборная стратегия - боязнь растерять разношерстного избирателя. После выборов в Раду он вас удивит.
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Без Парубия, истерик зебилов и порохоботов. Просто спрашиваю - "Что получила Украина и ее армия отведя свои войска?"
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за время зебильных при власти убито 18 украинских солдат и кучу ранено, вчера только двое погибло, урод, может хватит про жизни?
Сколько жизней должны положить украинцы за эксперименты тридынеслужившего?
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За хамство получишь бан. А теперь вопрос - ты о потерях ВСУ после отвода знаешь, неадекват?
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Считают за идиотов. Причем все: и союзники, и противники. Ну, еще считают народ, который выбрал чмо, за чмошников.
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Не хочет Парубий идти в тюрягу за фиктивную коалицию в Раде. Цепляется до последнего за корыто.
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Надо всех детей,племянников и т.д. из "партии войны" отправить на эту самую войну...а кто годен,так самих...
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Партия мира в воюющей стране называется коллаборантами.
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А из партии мира почему не отправить?
Это же так удобно врать - болтать про мир сидя в безопамности,когда погибают или рискуют каждый день погибнуть другие люди.
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тебе петушек что известно то о храбрости?
Чай свою рожу боишься вынести вечером,чтоб не набили..
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Потому что нельзя воевать со своим народом..
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Особенно в интересах другого народа.
Это называется колаборация.
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Це у власних інтересах. Чхати вони хотіли на народ, яким прикриваються. А нарід, відкривши рота, слухає черговий постулат Зєлжнского: " Опір агресії - це провокація".
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Расскажи єто своїм дидам, русня вонючая.
За дедушку Хитлора воевало до миллиона свинособак: РОА, козачки, власовцьі и прочая мусор. Повесили их все потом твои дидьі.
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Вы верите в случайности? Я НЕ ВЕРЮ.СЛУЧАЙНОСТИ - макарон и ангела сказали херанту,что вернут рф в пасе.Вместо того,чтобы предупредить страну,он промолчал в трубочку.Рф устроило разводилово с судом над нашими моряками,по рос.законам.МИД дал квалифицированный ответ.Он,как женщина во время прилива,закатил истерику.Отступили у Станицы.Сепарастка морозова уже похвалила и потребовала продолжения банкета -особый статус.Только богдана заявила о русском языке,для бестолковх,а рф уже созывает совбез оон,по языку.Вы и теперь верите в случайность? Ну тогда Вы,точно, ...бил.
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Т.е. запас прочности того, что сотворил хряк оказался нулевым. Все сразу развалилось. Так что оно сделало то за 5 лет???
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Убогое, снимай Бриони и люкс башмаки, бери подельников упырей из Рады , АК-74, броники и на передок в ООС....охрану оставь в Киеве. Поражение это то что такое как Парубий родилось и 3 года издевалось над народом Украины.
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Богдан,Разумков и Зе уже сняли бриони и на передовой?
Или без их чуткого руководства Украине не обойтись?
По моему кроме вреда они ничего не приносят.
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Я их ещё в работе не видел, плохо...хорошо...время покажет. А вот результатами трудов Порошенко, Яценюка, Парубия, Гройсмана "наслаждаюсь"...ещё много времени будем выгребать то что они натворили в стране.
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Предполагаю что и не увидите.
Причем это не первый у вас такой случай слепоты.
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следите за собой и своими родственниками. Как можно тупорыло утверждать о том что ещё не произошло??? Будем посмотреть и потом по заслугам.
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Причем здесь я и мои родственники?
За моими родственниками следят их работодатели,что бы они выполняли работу за которую они им платят.
А вы не следите за теми людьми которых вы нам наняли в слуги народа.
При этом я опускаю момент бриони как малозначимый,меня интересует качество их работы.
Вы же считаете что они еще не приступали.
Какой из вас контролер?
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Слежу, но только ОНИ ещё и работать не начали. Надо дать время, а потом по результатам работы...только не так как у папередников после 5 лет грабежа и мародёрствования во время военных действий на Донбассе.
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У нас нет времени им давать.
Когда вы их нанимали нужно было учитывать определенные обстоятельства,а именно внешнюю агрессию.
Пока вы будете ждать Украина может прекратить свое существование.
Как это было 100 лет тому назад.
Из вас хреновый работодатель.
Что и не удивительно.
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Шпокойнее тафаришчь...слазите с броневичка. Ждём 21 июля...потом будем посмотреть. Парубій: Вважаю, що відведення сил у Станиці Луганській - це крок до капітуляції, а не крок до миру - Цензор.НЕТ 7009
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Батальон прокуроров, 2 бабальона судей....10 батальонов мажоров со своими джипами, 2 батальона депутатья, кабминовских с семьями...и вперёд в ст.луганскую и не только. Может до Мацквы дойдут.......
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ПАРУБИЙ- у меня вопрос к ВАМ- почему ВРУ не отчитывается за трату депутатами (субвенцию соц-экономразвития ) НАРОДНЫХ ДЕНЕГ- а это ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕНЬ предусмотренных на 2019 г. , где часть уже роздана.?
ПОЧЕМУ, такие люди как КОНОНЕНКО ( блок ПОРЕШЕНКО и компаньон по бизнесу) получает субвенции больше остальных депутатов ( больше 100 млн.гр)- когда некоторые народные депутаты вообще не получили?? Это такие привилегии близких к ПОРОШЕНКО людей???
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Это шаг к капитуляции - хорошо , никто не спорит . Но тогда возникает вопрос - почему этот шаг упорно пытались сделать на протяжении нескольких лет при предыдущем президенте ? Ему тоже будет предъявлено обвинение в гос. измене ?
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За Парубиём уже давно пора бригаду профильной клиники высылать. как и за многими его соратниками в Раде. Павловская дано прогулы ставит.
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Это комментарий умственно отсталого, у него и справка есть. Интересная ситуация олигофрен дает советы по ведению войны.
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3 года руководил Высшим законодательным органом Украины. издевался над страной. вопрос...Осуден ли? ну показания следователям точно может давать.
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ПЕТухи стратеги,как и их главПЕТух,видать пишут с окопов)))
главПЕТух вдул дебилам в уши,что разграбленая им армия лучшая в мире,вот ПЕТухи и хотят в наступление))) только противник в десятки раз сильнее и умирать будут не ПЕТухи естественно и не Пагубий с глав ПЕТухом. ПЕТухам надо сотни тысяч жертв,как в Чечне,но только,что б ПЕТухов это не касалось.
Интересно видения будущего этой войны от ПЕТушар?))))
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Падубій, мабуть, окрім своєї довідки з психдіспансеру нічого в житті не читав. Ось нехай почитає висновок висновок волонтера Доніка, що завжди підтримував його коханого Порошенка. Донік - останній, хто буде казати щось добре на Зеленського.
"О разведении сторон в Станице Луганской. Без эмоций и зрады. Чисто факты", - волонтер Донік
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А он забыл как он с Сеней и Турчиновым сдали Крым? Есть разница между выводом войск и отводом войска на пару сот метров? По ходу что там в Крыму было, забыли все
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А мародерство в армии и уничтожение разграбленньіх складов єто мурло не считало шагом к капитуляции. Стоило рваться к власти чтобьі отнять у страньі пять лет
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спикерское кресло свое поставь на линии размежевания и потом гунди...
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Значит, когда Потрох устраивал бесконечные перемирия и отводы, и без конца вещал, что он "пИризидент мЫру" это была не капитуляция?
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подвійні стандарти. Безальтернативні миролюбці мовчки "схавали" Іловайськ, Дебальцево, ДАП, а тепер поперли з обуренням. Звісно, не з власної ініціативи, Пеця через блогерів нашепотів.
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Вот кому интересно то, что считает эта шмара?🎈
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Само козлина с охраной ходит...
иди повоюй, может инвалидом сделают, тогда будешь говорить, воевать далее или прекращать как-то войну! не похоронил он ни одного брата своего или сына..вот так и говорит!
Хватит убивать друг друга!
Путин-ПТХ..спору нет. но...!!!
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В каком-то смысле капитуляция, как и любой компромисс в общем.
Неплохо, если бы Парубий дал оценку Минским соглашениям. Желательно, чтобы озвучил своё согласие или несогласие с ними представителям ЕС. А то этот "двойной стандарт" уже утомил. Не нравятся соглашения - официально отказывайтесь от них. А то для "внешнего слушателя" Парубий сторонних Минских соглашений, а для "внутреннего слушателя" - противник.
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Двойные стандарты конечно.
Если зеленые шмаркли озвучили свое несогласие с минскими соглашениями как часть критики пети в ходе предвыборной компании,значит они должны их изменить,а не рассказывать про петю и про ес.
Но нарид чьими слугами они себя назвали пока еще не вьехал в сам процесс,т.е. не понимает как он вообще работает этот механизм демократии - народовластие.
Поэтому можно говорить одно,а делать потом другое ...
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Ну вот зачем оскорблять сразу? Что за потребность такая начинать всех ругать в пьяном угаре, а потом хихикать от содеяного. Бред вообще.
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Моральная основа сказанного Парубием очень интересна. Его патрон подписывал все эти капитулянские соглашения об отводах, перемириях и тд. И ничего этот парубий не возмущался! А теперь значит вот так. Вывод - это абсолютно аморальная и глупая позиция. И расчитана на идиотов с IQ около 25.
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Ну зачем вы говорите не правду.
Отводы по зонам подписывал Кучма,как и много других якобы от него исходящих странных инициатив.
Раз президент вернул его в команду переговорщиков значит с него и спрашивайте.
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Если Кучма что не то подписал (а это было при Порошенко) его обязаны были дезавуировать и прислать нового. Этог не было.Так что это глупая отмазка.
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Так пусть зе дезавуирует.
Сколько можно глупых отмазок лепить про петю?
Я еще помню гневное обращение зе накануне второго тура к пете о том что он занимается выборами и не интересуется судьбой пленных моряков.
По моему зе всю свою каденцию только выборами и интересуется.
А отпустить моряков он не может?
Разве это не прерогатива президента Украины?
Суолько еще вы будете вешать эту лапшу на уши?
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Эта азы дипломатии. Позвольте вам напомнить. Представитель государства говорит и показывает то, на что у него есть полномочия. Как только что морозит лишнее - его называют бякой и тут же отзывают\меняют. А вот даже через 5 дней такое невозможно, потому что вот обстановка изменилась и сказанное 5 дней назад выглядит провалом, но дезавуировать уже ничего нельзя. Можно менять курс, говорить официально другое, но сказанное официальным представителем - осталось как есть. Почему так? А потому что тогда вся вина за неправильные решения валится на непосредственного исполнителя что подрывает моральное состояние всех остальных и делает невозможным дальнейшую работу. Все это довольно сложно для вас ( с отмазкой "а шо такое?") но это реальная практика везде.
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Если изменить уже ничего нельзя значит имел место обман избирателей командой зе?
Они же голосовали за изменения.
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Изменить можно. Но только в рамках "дипломатического суверенитета" а не в пацанском стиле. Поэтому Зе не может дезавуировать сказанное и сделанное попередником. Возможен только отказ и новая политика. Но это уже другая история где все партнеры тоже пойдут в отказ от всего им не нужного.
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Об этом надо было думать раньше.
Теперь нужно изменять.
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Давайте вернемся к Парубию. Этот тип хоть и прикидывается слабоумным, но все эту кухню знает. Именно эго двуличие и лицемерие за гранью и стало основной мыслью моего поста. Кучма тут простой исполнитель хотя и заслуженный.
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Это очень удобно вернуться к Парубию.
Но мы говорим об отводе сил в Станице и моральные качества Парубия интересуют меньше всего в данном контексте.
Тем более он делает то же самое что делала команда зе что бы выиграть выборы и продолжает делать.
Зная всю эту кухню просто прикидываются слабоумными,но в отличии от Парубия еще и имеют с этого дивиденты в виде корыта.
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Отвод сил? Это обязательства взял на себя Порошенко. От имени Украины. Но фактически не выполнял. Кого он обманывал? Вас? Партнеров? Новые правила возможны только в рамках новых договоренностей. Конечно, есть возможность демарша, но эта мера крайняя и очень опасная. Надо было думать раньше, но вот тут Зе не при чём. Новая политика возможна только при условии назначения нового главы МИД и внутриполитического консенсуса.
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Еще раз.
Минскими соглашениями отвод сил идет вторым пунктом после прекращения огня.
Деление линии разграничения на зоны и отвод по зонам это одна из странных инициатив Леонида Даниловича из за которых он и был отстранен от ведения переговоров петей.
После назначения обратно зеленским он как раз об этом рассказывал : что когда он был переговорщиком при пете он был вынужден с ним считаться,что ему не нравилось.
А теперь у него полная свобода действий.
Поэтому весь этот абсурд который вы ненерируете вы с ним и разбирайтесь сами.
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Назвать абсурдом стандартную дипломатическую практику? Вы так недалеко уйдете в понимании процессов. У Кучмы есть и была полная свобода действий. Но ответственность несет МИД и Президент. Естественно, что Порошенко мог и обязан был отстранить Кучму когда тот пошел вразрез линии партии. Но за все что там наподписывал и наговорил Кучма до отстранения несёт ответственность лично Порошенко. А сейчас за все наговоренное и наподписанное ( и шо будет подписано) несет ответственность Зеленский. Все очень просто и сложно одновременно.
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Ответственность несет президент.
Президент назначил Кучму.
Кучма считает указания президента(когда ним был петя) вмешательством в его личные дела.
Сомневаюсь что сейчас что то изменилось.
Это сгенерированный вами абсурд номер раз.

Теперь - номер два.
Избирвтели ждут от зе изменения минских соглашений.
Если их нельзя изменить для чего было обманывать избирателей?
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Ё-моё, похоже засиделся парубий в зРаде,прямо чувствуется ,что скоро он будет на передовой вести людей в атаку... Парубій: Вважаю, що відведення сил у Станиці Луганській - це крок до капітуляції, а не крок до миру - Цензор.НЕТ 4358
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Нагадаю що Парубій відстоював і узаконював все те, в чому зараз звинувачує опонентів.
31.08.2015

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Каждый человек имеет право на свое мнение. Но вот интересно, говорил ли Парубий публично об этом, когда решение об отводе войск со Станицы принималось Порошенко?
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PS Парубий не может не знать, что прекращение огня и отвод войск связывалось только в зоне отведения, то есть, если у Станицы, а не везде на Донбассе, прекращают стрелять, войска со Станицы отводят.
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По факту воевать с Россией хотят те, кто сам лично не воюет и своим собственным здоровьем и детьми не рискует, они кричат - "вперед, убивайте кацапов и сепаров, ложитесь в могилу за неньку Украину и Вам на том свете ето неприменно зачтется". Ихние родственники учаться в престижных заграничных ВУЗАХ, отдыхают на пляжах в Маями и про войну даже не вспоминают. Лишь иногда на заграничных приемах и государственных праздниках они фотографируются в вышиванках и с украинскими флагами. А тем временем, на могилах Днепровского погоста, матери,жены и дети оплакивают молодых безвременно ушедших пацанов.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПарубій: Вважаю, що відведення сил у Станиці Луганській - це крок до капітуляції, а не крок до миру
 
 
 
 
 
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