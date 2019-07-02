 Парубій: Вважаю, що відведення сил у Станиці Луганській - це крок до капітуляції, а не крок до миру

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Парубій сказав в ефірі телеканалу ICTV в понеділок увечері.
"Я скажу свою особисту позицію, я вважаю, що відведення військ зі Станиці Луганської - це неправильний крок. Бо навіть коли апелюють до якихось домовленостей, то там була ціла низка пунктів, і перший з них, це припинення вогню. У той час, коли щодня вбивають наших військових, у той час, коли сьогодні сталася велика трагедія і загинули наші військові на передовій, була обстріляна медична швидка, я вважаю це кроком до капітуляції, а не кроком до миру", - сказав Парубій.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський сподівається, що розведення сил і засобів сторін поблизу Станиці Луганської стане першим кроком досягнення стійкого припинення вогню на всій лінії зіткнення на Донбасі.
Нагадаємо, розведення сил у Станиці Луганській відбулося 26-28 червня, відведення військ підтвердили спостерігачі ОБСЄ.
Вас ввела в заблуждение политическая предвыборная стратегия - боязнь растерять разношерстного избирателя. После выборов в Раду он вас удивит.
Сколько жизней должны положить украинцы за эксперименты тридынеслужившего?
Это же так удобно врать - болтать про мир сидя в безопамности,когда погибают или рискуют каждый день погибнуть другие люди.
Чай свою рожу боишься вынести вечером,чтоб не набили..
Это называется колаборация.
За дедушку Хитлора воевало до миллиона свинособак: РОА, козачки, власовцьі и прочая мусор. Повесили их все потом твои дидьі.
Или без их чуткого руководства Украине не обойтись?
По моему кроме вреда они ничего не приносят.
Причем это не первый у вас такой случай слепоты.
За моими родственниками следят их работодатели,что бы они выполняли работу за которую они им платят.
А вы не следите за теми людьми которых вы нам наняли в слуги народа.
При этом я опускаю момент бриони как малозначимый,меня интересует качество их работы.
Вы же считаете что они еще не приступали.
Какой из вас контролер?
Когда вы их нанимали нужно было учитывать определенные обстоятельства,а именно внешнюю агрессию.
Пока вы будете ждать Украина может прекратить свое существование.
Как это было 100 лет тому назад.
Из вас хреновый работодатель.
Что и не удивительно.
ПОЧЕМУ, такие люди как КОНОНЕНКО ( блок ПОРЕШЕНКО и компаньон по бизнесу) получает субвенции больше остальных депутатов ( больше 100 млн.гр)- когда некоторые народные депутаты вообще не получили?? Это такие привилегии близких к ПОРОШЕНКО людей???
главПЕТух вдул дебилам в уши,что разграбленая им армия лучшая в мире,вот ПЕТухи и хотят в наступление))) только противник в десятки раз сильнее и умирать будут не ПЕТухи естественно и не Пагубий с глав ПЕТухом. ПЕТухам надо сотни тысяч жертв,как в Чечне,но только,что б ПЕТухов это не касалось.
Интересно видения будущего этой войны от ПЕТушар?))))
"О разведении сторон в Станице Луганской. Без эмоций и зрады. Чисто факты", - волонтер Донік
иди повоюй, может инвалидом сделают, тогда будешь говорить, воевать далее или прекращать как-то войну! не похоронил он ни одного брата своего или сына..вот так и говорит!
Хватит убивать друг друга!
Путин-ПТХ..спору нет. но...!!!
Неплохо, если бы Парубий дал оценку Минским соглашениям. Желательно, чтобы озвучил своё согласие или несогласие с ними представителям ЕС. А то этот "двойной стандарт" уже утомил. Не нравятся соглашения - официально отказывайтесь от них. А то для "внешнего слушателя" Парубий сторонних Минских соглашений, а для "внутреннего слушателя" - противник.
Если зеленые шмаркли озвучили свое несогласие с минскими соглашениями как часть критики пети в ходе предвыборной компании,значит они должны их изменить,а не рассказывать про петю и про ес.
Но нарид чьими слугами они себя назвали пока еще не вьехал в сам процесс,т.е. не понимает как он вообще работает этот механизм демократии - народовластие.
Поэтому можно говорить одно,а делать потом другое ...
Отводы по зонам подписывал Кучма,как и много других якобы от него исходящих странных инициатив.
Раз президент вернул его в команду переговорщиков значит с него и спрашивайте.
Сколько можно глупых отмазок лепить про петю?
Я еще помню гневное обращение зе накануне второго тура к пете о том что он занимается выборами и не интересуется судьбой пленных моряков.
По моему зе всю свою каденцию только выборами и интересуется.
А отпустить моряков он не может?
Разве это не прерогатива президента Украины?
Суолько еще вы будете вешать эту лапшу на уши?
Они же голосовали за изменения.
Теперь нужно изменять.
Но мы говорим об отводе сил в Станице и моральные качества Парубия интересуют меньше всего в данном контексте.
Тем более он делает то же самое что делала команда зе что бы выиграть выборы и продолжает делать.
Зная всю эту кухню просто прикидываются слабоумными,но в отличии от Парубия еще и имеют с этого дивиденты в виде корыта.
Минскими соглашениями отвод сил идет вторым пунктом после прекращения огня.
Деление линии разграничения на зоны и отвод по зонам это одна из странных инициатив Леонида Даниловича из за которых он и был отстранен от ведения переговоров петей.
После назначения обратно зеленским он как раз об этом рассказывал : что когда он был переговорщиком при пете он был вынужден с ним считаться,что ему не нравилось.
А теперь у него полная свобода действий.
Поэтому весь этот абсурд который вы ненерируете вы с ним и разбирайтесь сами.
Президент назначил Кучму.
Кучма считает указания президента(когда ним был петя) вмешательством в его личные дела.
Сомневаюсь что сейчас что то изменилось.
Это сгенерированный вами абсурд номер раз.
Теперь - номер два.
Избирвтели ждут от зе изменения минских соглашений.
Если их нельзя изменить для чего было обманывать избирателей?
31.08.2015
вояка гундявый