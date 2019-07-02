 Парубій: Вважаю, що відведення сил у Станиці Луганській - це крок до капітуляції, а не крок до миру

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Парубій сказав в ефірі телеканалу ICTV в понеділок увечері.

"Я скажу свою особисту позицію, я вважаю, що відведення військ зі Станиці Луганської - це неправильний крок. Бо навіть коли апелюють до якихось домовленостей, то там була ціла низка пунктів, і перший з них, це припинення вогню. У той час, коли щодня вбивають наших військових, у той час, коли сьогодні сталася велика трагедія і загинули наші військові на передовій, була обстріляна медична швидка, я вважаю це кроком до капітуляції, а не кроком до миру", - сказав Парубій.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський сподівається, що розведення сил і засобів сторін поблизу Станиці Луганської стане першим кроком досягнення стійкого припинення вогню на всій лінії зіткнення на Донбасі.

Нагадаємо, розведення сил у Станиці Луганській відбулося 26-28 червня, відведення військ підтвердили спостерігачі ОБСЄ.