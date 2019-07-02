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 Обстріл санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним: опубліковано фото з місця трагедії. ФОТОрепортаж

Опубліковано світлини з місця трагедії, де вчора вранці терористи атакували медичний "Хамер" 36-ї бригади ЗСУ під час евакуації пораненого бійця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє джерело InfoResist у зоні ООС.

Нагадаємо, вчора вранці терористи атакували медичний "Хамер" 36-ї бригади ЗСУ під час евакуації пораненого бійця. В результаті пострілу з "ПТРК" (за попередніми даними) від автомобіля залишився лише каркас. Медики бригади виїхали для евакуації пораненого бійця, якого підстрелив снайпер.

Обстріл санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним: опубліковано фото з місця трагедії 01

За кермом автомобіля був старший матрос Сергій Майборода. Він загинув на місці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання обстрілів найманцями РФ українських медиків піднімуть на засіданні ТКГ, - Данилюк

Обстріл санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним: опубліковано фото з місця трагедії 02

Сержант Ірина Шевченко дістала вибухову травму й опіки. Її госпіталізували у вкрай важкому стані. Медики дві години боролися за її життя, але вона не вижила.

Обстріл санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним: опубліковано фото з місця трагедії 03
Обстріл санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним: опубліковано фото з місця трагедії 04
Обстріл санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним: опубліковано фото з місця трагедії 05
Обстріл санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним: опубліковано фото з місця трагедії 06
Фото: сайт InfoResist

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135125
 
 
 Топ коментарі
 
Надо мстить, а не жевать зеленые сопли.
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Печальное зрелище......
Вечная память погибшим.....
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Треба расійский ізик региональним вводити. Ізик примєрєнія... Ізик вєлікой мудрасті... Ізик Дастаєвскага, Талстога, Пушкєна...
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Там в обломках на фото №1, №5 и №6 лежит станина от пулемёта.
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Ну теперь - в добрый час: из всего что есть мочите крепостных совкоордынцев по полной пачками не разбирая.
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ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ СИПАРАТИСТЫ ОТ ФАШИСТОВ!? - А НЕ ЧЕМ! - НЕ ЧЕСТИ, НЕ СОВЕСТИ, НЕ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ.
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Не треба так німців, чи фашистів. Вони поважали міжнародні закони на відміну від РаШистів. І у ставленні до військополоненних (з країн, які підписали міжнародні договори), і до Червоного Хреста, і до правил військових дій.
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