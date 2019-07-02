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 Політика України
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Все про:Богдан (21) російська мова (85) Донбас (12348) Стефанчук Руслан (43)

 Це особиста позиція Богдана, - Стефанчук про ідею зробити російську мову регіональною на Донбасі

Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що пропозиція глави Офісу Президента Андрія Богдана зробити російську мову регіональною на Донбасі є його особистою позицією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"Це однозначно, мені здається, слід трактувати як особисту позицію Андрія Богдана, бо вона не зовсім корелюється з тим, що заявлено в програмі нашої партії. Оскільки для нас визначальним є положення статті 10 Конституції України, відповідно до якої єдиною державною мовою України є українська мова", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не дозволимо": Парубій відреагував на заяву Богдана про регіональну російську мову

Нагадаємо, глава ОПУ Андрій Богдан заявив, що російська мова могла б отримати статус регіональної на території Донецької та Луганської областей після референдуму.

Як повідомлялося, Закон "Про засади державної мовної політики", який внесли народні депутати Вадим Колесніченко та Сергій Ківалов, був прийнятий, підписаний і набув чинності в 2012 році. Він передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність національних меншин перевищує 10 відсотків.

Нагадаємо, що 23 лютого 2014 року Верховна Рада визнала цей закон таким, що втратив силу, а 28 лютого 2018 року Конституційний суд назвав його неконституційним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135122
 
   
 Топ коментарі
 
я не я и хата не моя. как удобно. никто ни за шо не отвечает.
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Шо говнюки, прокололись? Теперь пошли "отмазки". Вы так и не поняли, что это не игра, а вы все таки ответственные должностные лица. И для того что бы толкать речи нужно, как минимум иметь мозги, а не 3,14 что попало. Каждое такое высказывание приводит в шок наших союзников.
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А вы только это поняли?!
У них вся деятельность, начиная с предвыборной компании так построена - они как трехглавый дракон - одна голова одним обещает одно, другая другим другое, а третья диаметрально противоположное третьим....сам же дракон задницей говорит, что это не он, а одна из голов просто высказала свое мнение.
Новый герб Зеленского
Це особиста позиція Богдана, - Стефанчук про ідею зробити російську мову регіональною на Донбасі - Цензор.НЕТ 8938
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Ага, а ще порадьте, будь ласка, Богдану взагалі рота не відкривати. Бо щось він дуже багато говорить і не те, що треба.
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упорота Зекоманда))))))) юрИст Богдан про статтю 10 Конституції не чув. гггггг...
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У госслужащего, тем более такого ранга, не может быть личной позиции.
Она либо государственная, либо - в отставку
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Это личная позиция думаю половины населения Украины. Региональный статус русского и венгерского языков (в регионах проживания) никак не мешает украиноязычным. Проблема в том, что законодательство о региональных языках не даёт навязывать украинский язык посредством квот и законов. Давайте называть вещи своими именами.
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Українці зобов'язані знати угорську, чи російську мову?
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А понятие партийная дисциплина у партии Слуга народа присутствует? А юрист Богдан не знает, что если он высказывает СВОЕ мнение, то надо добавлять сказанному МОЕ МНЕНИЕ? Какое-то гнилое начало у партии пошло. Добром для страны это не кончится.
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Заявление, хотя правильно "заява", Стефанчука на доступном, пацанском: "Я не при делах!"
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КОДЛО ДЕБИЛЬНЫХ ОТМОРОЗКОВ ЗАГОНИТ В ПИКЕ УКРАИНУ
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Этого богдана нужно быстро снимать.
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Як ти його знімеш тепер. Мені здається зараз не можна віддавати голоси за цю партію, бо вже за місяц зайшли далеко.
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законы для себя должны принимать сами пересичные. Так как пересичные не могут сфор-
мулировать что они хотят а зачастую и сами не знают что им нужно,то идею должны представлять сформулировать и обьяснить людям депутаты, а оформлять и писать узкие спициалисты.Законы это моральные правила за нарушение которых наказывают. Если бы люди принимали регламент и законы для рады то работа депутатов улучшилась на порядок.И в других не сложных житейских сферах где здравый смысл,мораль и логика всем понятна это сработает. Начинать с обсуждения устройства громады и предлагайте самое невероятное Время такое.
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Какая, лять, может быть "личная позиция", у главы Администрации Президента ? Це особиста позиція Богдана, - Стефанчук про ідею зробити російську мову регіональною на Донбасі - Цензор.НЕТ 6743

Вот ведь какая банда идиотов захватила власть. Це особиста позиція Богдана, - Стефанчук про ідею зробити російську мову регіональною на Донбасі - Цензор.НЕТ 5393
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я смаря на физию прочел Свинарчук
даэшь региональный венгерский гагаузкий польский и так далее
а далее оччень просто
если личное мнение не совпадает с государственным то нахер с госслужбы
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у богдана морда дебила... вы бы его взяли адвокатом?
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Особиста? Ви серйозно? Особиста позиція глави офісу президента? Хто із ваших рідних насьогодні є військовим на зіткненні з ОРДЛО. У Пороха син воював. А у вас? Хоч одного приведіть.
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Надо собирать РНБО и спецслужбы должны арестовать всю партию регионов, как бы они не назывались. Ни один гос изменник не должен зайти в Раду! Надо уничтожить их сейчас же! Всех гос изменников арестовать по статье 111. никакой ни опозиционный блок, ни за життя то бишь партия регионов и медведчуковских всех арестовать сейчас же незамедлительно! Зеленский таким образом уничтожит партию врагов и они не попадут в раду, а попадут в тюрьму и он свой рейтинг подымет мигом до процентов 90 потому что все Украинцы проголосуют после такого только за Зеленского и его партию, а если он будет вести, себя, как Петя, который вступил в договорняки с Медведчуком, всех коллаборантов от тюрьмы отмазывать, договорняки с олигархами, то и рейтинг будет, как у Пети. Народу Украины уже в печенках сидят все эти предатели - Медведчуки с партией регионов и коррупционеры! Весь народ Украины жаждет увидеть правосудие и как этих гнид засудят на всегда на нары! И еще лучше их на каторги отправить и потому что кормить их еще за счет налогоплательщиков всю жизнь - хер им, пусть на каторгах отрабатывают гниды!
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до виборів у вр та формування коаліції я ще якось терпимо буду сприймати всі висловлювання президентського оточення(в даному випадку богдана). потім будуть тряпки. як порохнявому. якщо такі закиди, навіть не дії, продовжаться.
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Особиста позиція)))Точно дегенерати.Особиста позиція-це коли в сімейних трусах,на кухні,з пивом .....А коли вона висловнена саме так,публічно, то-це думка чиновника.Ой лишенько,невже ці "зелені шмарклі" вважають усіх українців такими ж тупими як і самі .
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Зекоманда это неадекватные идиоты.
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що ***** за ***** вони несуть. Яка ***** лічна позиція. Лічна позиція може бути в мене бо я не чиновник, в чиновника який сидить на податках нема лічної позиції є позиція держави яку воно представляє.
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Украинцы, избавится от зебилов удивительно просто!!! Просто не голосовать за них на выборах! Для этого не надо мерзнуть на Майдане и рисковать жизнью. Просто приди и не проголосуй за зебила! Не хочешь за Порошенка, никто не заставит. Есть хоть и маленький , но выбор!
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Україна - це бідна, пограбована олігархічною мафією, країна Східної Європи, яку роздирають внутрішні культурні, політичні, етнічні і релігійні протиріччя. Якесь єднання тут відбувається тільки напередодні великого нещастя. Черговим таким нещастям стала катастрофічна ситуація в країні, до якої довела її кліка Порошенка. Ця кліка перевершила всі рекорди брехні і цинізму у своїх стосунках з народом і поставила його в становище близьке до геноциду. Порятунком для цього народу стало тільки те, що навколишній світ значно відрізняється від того, що існував в часи Голодомору.
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Андрей Богдан срать на всех хотел..... Чудак симпатизирует России и ето видно невооруженным глазом.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦе особиста позиція Богдана, - Стефанчук про ідею зробити російську мову регіональною на Донбасі
 
 
 
 
 
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