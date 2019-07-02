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Все про:обстріл (5273) прокуратура (1783) розслідування (1515) Донецька область (2266) Водяне (102)

 Обстріл санітарного автомобіля ЗСУ: прокуратура веде розслідування за статтею порушення законів і звичаїв війни

За фактом обстрілу бойовиками санітарного автомобіля ЗСУ проводиться досудове розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури в Донецькій області.

"На Донеччині розпочато розслідування за фактом обстрілу бойовиками санітарного автомобілю ЗСУ, в результаті якого двоє військовослужбовців загинули, а один отримав поранення", - сказано в повідомленні.

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Досудове розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України здійснюється під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області слідчими Головного управління Служби України в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомлялося, 1 липня, близько 10.50 унаслідок обстрілу незаконними збройними формуваннями ОРДЛО околиць с.Водяне Волноваського району Донецької області протитанковою керованою ракетою розстріляний санітарний автомобіль Збройних сил України.

В результаті обстрілу загинули 48-річна санінструктор і 47-річний старший водій, а старшина дістав вогнепальне поранення м'яких тканин поперекової ділянки.

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"Наразі досудове розслідування в кримінальному провадженні триває", - зазначили в прокуратурі.

Обстріл санітарного автомобіля ЗСУ: прокуратура веде розслідування за статтею порушення законів і звичаїв війни 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135121
 
   
 Топ коментарі
 
Это какое то Полу дебильное название статьи , наверное как и сама статья -"уголовного производства по ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины Источник: https://censor.net.ua/n3135121
Вот интересно, когда автор писал статью- что понимали под словом ОБЫЧАИ??
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Чому прокурватура не запитала дозволу у Зебіла, чи можна починати розслідування? Головне - мир, а початок слідства з приводу смертей воїнів - позорна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес
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Oni ze fashisti *****-roSSiji putina Xy*la Обстрел санитарного автомобиля ВСУ: прокуратура ведет расследование по статье нарушение законов и обычаев войны - Цензор.НЕТ 9423 Обстрел санитарного автомобиля ВСУ: прокуратура ведет расследование по статье нарушение законов и обычаев войны - Цензор.НЕТ 8240 . Xotja Gitlerovskie fashisti smotrja na eto vsjo: nervno kurjat storonke..
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московиты и соблюдение законов и обычаев войны.....?
Они никогда их не соблюдали убивая и своих, и чужих миллионами....
Поэтому этот зверь и расширился так - и побеждает...
Поэтому он и победит Украину с ее евро-ценностями не годными для ведения войны с таким противником.......
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Это какое то Полу дебильное название статьи , наверное как и сама статья -"уголовного производства по ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины Источник: https://censor.net.ua/n3135121
Вот интересно, когда автор писал статью- что понимали под словом ОБЫЧАИ??
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видать от индейцев статья....это про запрет танцев с бубнами вокруг павшего врага
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"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход"
Борис Шефир, руководитель "Квартала-95"
Источник: https://censor.net.ua/n3129834
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Это была первая часть вопроса в интервью Шефира ( используется в СМИ для обсуждения) .Но есть вторая часть (продолжение)-

"
- А власть РФ вы не учитываете?
- Если мы сильно захотим, то мы с ними договоримся.
- Какие у вас аргументы?
- Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив..."
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Чому прокурватура не запитала дозволу у Зебіла, чи можна починати розслідування? Головне - мир, а початок слідства з приводу смертей воїнів - позорна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес
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Обычаи войны, что за фейспалм в заголовке? Еще традиции и ритуалы написали бы...
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куда комбат смотрит, есть же комбат у этих военных, я думаю у комбата есть минометка, но нет не стреляет, сказать больше почему молчит арта да ударьте вы разок по центру донецка
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Прокуратура Матіоса? Яка вже чотири роки тримає торнадівців по 100% сфальшованих матеріалах, які навіть не відправлялись на експертизу?
Досліджувати цей інцидент має державна комісія, куди будуть входити в тому числі і представники президента. Бо є великі підозри, що це був теракт, підлаштований попередньою владою, щоб нашкодити новому президенту.
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А пана Матіоса треба відсторонити від своїх обов'язків до з'ясування обставин замаху на генерального прокурора Шокіна в його офісі на Банковій снайпером за допомогою тепловізора. Чи пан Матіос сподівається, що про цей епізод громадськість забула?
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Для того, чтобы применять эту статью, у нас должно быть военное положение, т.е. статус "война". Войны - нет. Статья - туфта. Здесь подходит другая - " умышленное убийство" или можно попытаться " припаровозить" "терроризм".
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Толку с этих расследований. Должно быть наступление, а не расследования.
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Вопрос интересный, если прокуратура вспомнила про статью УК насчет нарушения правил и обычаев войны, то следует ли из этого признание боевиков воюющей стороной со всеми прочими последствиями, включая то, что они должны быть военнопленными при задержании и не подлежат суду по статьям УК? Если же войны нет, то террорист подлежит осуждению по иным статьям, там уж все равно, был красный крест на авто или нет, да к тому же пока не ясно по фотоматериалам, был ли он различим.
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