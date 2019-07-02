 Обстріл санітарного автомобіля ЗСУ: прокуратура веде розслідування за статтею порушення законів і звичаїв війни

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури в Донецькій області.

"На Донеччині розпочато розслідування за фактом обстрілу бойовиками санітарного автомобілю ЗСУ, в результаті якого двоє військовослужбовців загинули, а один отримав поранення", - сказано в повідомленні.

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Досудове розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України здійснюється під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області слідчими Головного управління Служби України в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомлялося, 1 липня, близько 10.50 унаслідок обстрілу незаконними збройними формуваннями ОРДЛО околиць с.Водяне Волноваського району Донецької області протитанковою керованою ракетою розстріляний санітарний автомобіль Збройних сил України.

В результаті обстрілу загинули 48-річна санінструктор і 47-річний старший водій, а старшина дістав вогнепальне поранення м'яких тканин поперекової ділянки.

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"Наразі досудове розслідування в кримінальному провадженні триває", - зазначили в прокуратурі.