 Обстріл санітарного автомобіля ЗСУ: прокуратура веде розслідування за статтею порушення законів і звичаїв війни

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури в Донецькій області.
"На Донеччині розпочато розслідування за фактом обстрілу бойовиками санітарного автомобілю ЗСУ, в результаті якого двоє військовослужбовців загинули, а один отримав поранення", - сказано в повідомленні.
Досудове розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України здійснюється під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області слідчими Головного управління Служби України в Донецькій і Луганській областях.
Як повідомлялося, 1 липня, близько 10.50 унаслідок обстрілу незаконними збройними формуваннями ОРДЛО околиць с.Водяне Волноваського району Донецької області протитанковою керованою ракетою розстріляний санітарний автомобіль Збройних сил України.
В результаті обстрілу загинули 48-річна санінструктор і 47-річний старший водій, а старшина дістав вогнепальне поранення м'яких тканин поперекової ділянки.
"Наразі досудове розслідування в кримінальному провадженні триває", - зазначили в прокуратурі.
Они никогда их не соблюдали убивая и своих, и чужих миллионами....
Поэтому этот зверь и расширился так - и побеждает...
Поэтому он и победит Украину с ее евро-ценностями не годными для ведения войны с таким противником.......
Вот интересно, когда автор писал статью- что понимали под словом ОБЫЧАИ??
Борис Шефир, руководитель "Квартала-95"
Источник: https://censor.net.ua/n3129834
"
- А власть РФ вы не учитываете?
- Если мы сильно захотим, то мы с ними договоримся.
- Какие у вас аргументы?
- Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив..."
Досліджувати цей інцидент має державна комісія, куди будуть входити в тому числі і представники президента. Бо є великі підозри, що це був теракт, підлаштований попередньою владою, щоб нашкодити новому президенту.