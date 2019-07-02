EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Події
  2071  18
Матеріали за темою:
Все про:озброєння (1111) ОБСЄ (2163)

 ОБСЄ виявила в окупованій Кадіївці російську станцію радіоперешкод Р-378а

Патруль спецмісії ОБСЄ виявив 30 червня автоматизовану станцію перешкод Р-378а в окупованій Кадіївці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованому в понеділок звіті СММ ОБСЄ.

"30 червня патруль СММ бачив 1 автоматизовану станцію радіоперешкод (Р-378а) в н. п. Кадіївка (колишній Стаханов; 50 км на захід від Луганська)", - йдеться в звіті.

Нагадаємо, раніше місія ОБСЄ неодноразово повідомляла про виявлення різних типів сучасних російських систем радіоперешкод і радіоелектронної боротьби

Читайте також: Ворог за добу 25 разів атакував позиції ОС: двоє українських воїнів загинуло, ще двох поранено, ліквідовано трьох окупантів, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135120
 
 
 Топ коментарі
 
Все росіянське нічого дамбасяцького.
 показати весь коментар
 
Тшшшшш, а то ЗЕботи зараз набіжать та в баню відправлять.
Закріплю. Це не Спам!
 показати весь коментар
 
Ну так у нас же говнокомандующий не стреляет
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну заметили и чё? Крепко зажмурили глазки, сжали кулачки и сделали вид что ничего не видят?
 показати весь коментар
 
 
обсе,как рас ничего плохого и не сделало!!! а вот ВСУ после такой информации,следовало БЫ уничтожить обнародованый экземпляр!!! но почемуто вы ждете это от организации которая дала вым разведданные.........
 показати весь коментар
 
 
Ну так у нас же говнокомандующий не стреляет
 показати весь коментар
 
 
Все росіянське нічого дамбасяцького.
 показати весь коментар
 
 
Попросили русаков хоть что-то у них "обнаружить". А то всё рестораны,бани да проститутки обнаруживаются. Позорище,а не контора.
 показати весь коментар
 
Тшшшшш, а то ЗЕботи зараз набіжать та в баню відправлять.
Закріплю. Це не Спам!
 показати весь коментар
 
 
а,что ЗЕля???????? он устроился ооооочень даже хорошо,и воевать вместо кого то не собирается..... ОБСЕ обнаружила в оккупированной Кадиевке российскую станцию радиопомех Р-378А - Цензор.НЕТ 5404
 показати весь коментар
 
 
Р-378 коротковолновая станция радиопомех мощностью 1 квт. Кому она там помехи строит на коротких волнах? Станция родом из 70-годов прошлого столетия.
 показати весь коментар
 
 
Да нет. Служил на такой в 1971-1972 гг. До твоего рождения оставалось треть столетия.
 показати весь коментар
 
 
Тебе осталось сватов смотреть да рузьське мыло про войну.
 показати весь коментар
 
Юрик, у тебя страдает логика. То что ты на ней служил совсем не значит, что она должна быть возле Луганска и работать против Украины.
 показати весь коментар
 
 
Да совершенно верно. Радиостанция что на фото, с оборванной антеной типа "наклонный луч" находится необязательно под Кадиевкой, а скорее всего под Челябинском или Борисоглебском.
 показати весь коментар
 
Также из этого отчёта следует ,что работы по разведению сторон велись ,но обстрелы при этом продолжались по соседству практически беспрерывно.
 показати весь коментар
 
Ох пля! Шахтёры же в штреках откопали! И рассчёт к ней тоже!
И напоминаю всем - ********* расисянов никакого отношения к граждаской войне на востоке Украины не имеет! Пукин прямо так и говорил не раз!
 показати весь коментар
 
Зеля з богданом , шіфером і менделем знають про це . І повністю згодні , адже там "повстанці" як вважає зеля .
 показати весь коментар
 
И что? Озаботятся? Или обесплкоятся? Как эта клоунада достала!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїОБСЄ виявила в окупованій Кадіївці російську станцію радіоперешкод Р-378а
 
 
 
 
 
 вгору