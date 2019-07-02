 ОБСЄ виявила в окупованій Кадіївці російську станцію радіоперешкод Р-378а

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованому в понеділок звіті СММ ОБСЄ.

"30 червня патруль СММ бачив 1 автоматизовану станцію радіоперешкод (Р-378а) в н. п. Кадіївка (колишній Стаханов; 50 км на захід від Луганська)", - йдеться в звіті.

Нагадаємо, раніше місія ОБСЄ неодноразово повідомляла про виявлення різних типів сучасних російських систем радіоперешкод і радіоелектронної боротьби

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