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 Ворог за добу 25 разів атакував позиції ОС: двоє українських воїнів загинуло, ще двох поранено, ліквідовано трьох окупантів, - штаб

1 липня збройні формування РФ 25 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС в Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • п’ять разів поблизу ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, снайперського вогню та стрілецької зброї;
  • тричі поряд АВДІЇВКИ – з мінометів калібру 120 мм;
  • неподалік МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем;
  • три рази в районі населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП та автоматичних гранатометів;
  • околиці ЛЕБЕДИНСЬКОГО – зі 120 мм міномету;
  • неподалік ОПИТНОГО – з великокаліберного кулемету;
  • біля н.с. ПІСКИ– з підствольного гранатомету;

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 10 разів:

  • поблизу НОВООЛЕКСАНДРІВКИ – з міномету калібру 120 мм;
  • три рази неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів;
  • район населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ – з міномету калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;
  • двічі поряд ЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • неподалік НОВОТОШКІВСЬКОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • околиці КРИМСЬКОГО – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • поряд населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

"В результаті ворожих обстрілів два українські військовослужбовці загинуло, ще двоє – дістали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

За даними розвідки 1 липня трьох окупантів знищено, та ще п'ятьох поранено.

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Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз:

поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поряд населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з міномету калібру 82 мм.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Як повідомлялося, 1 липня, близько 10.50 унаслідок обстрілу незаконними збройними формуваннями ОРДЛО околиць с.Водяне Волноваського району Донецької області протитанковою керованою ракетою розстріляний санітарний автомобіль Збройних сил України.

В результаті обстрілу загинули 48-річна санінструктор і 47-річний старший водій, а старшина дістав вогнепальне поранення м'яких тканин поперекової ділянки.

Ворог за добу 25 разів атакував позиції ОС: двоє українських воїнів загинуло, ще двох поранено, ліквідовано трьох окупантів, - штаб 01
Ворог за добу 25 разів атакував позиції ОС: двоє українських воїнів загинуло, ще двох поранено, ліквідовано трьох окупантів, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135119
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїВорог за добу 25 разів атакував позиції ОС: двоє українських воїнів загинуло, ще двох поранено, ліквідовано трьох окупантів, - штаб
 
 
 
 
 
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