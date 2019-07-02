 Швеція приєдналася до демаршу України і ще 6 країн в ПАРЄ, - Ар'єв

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радио Новое время" заявив народний депутат, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

"Це інформація від наших балтійських колег. До фінальної заяви, яка було від 7 країн щодо повернення Росії, приєдналися депутати від Швеції", - сказав він.

Ар'єв також розповів, що Польща підтримала ініціативу підготувати нову резолюцію проти повернення Росії в ПАРЄ.

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26 червня 2019 року ПАРЄ відновила повноваження російської делегації в повному обсязі. Після цього українська делегація покинула засідання.

Разом з делегацією України представники Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії та Грузії заявили, що їдуть додому по консультації.