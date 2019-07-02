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 Політика України, За кордоном
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Все про:Ар'єв (228) ПАРЄ (537) Швеція (132)

 Швеція приєдналася до демаршу України і ще 6 країн в ПАРЄ, - Ар'єв

Представники Швеції в Парламентській асамблеї Ради Європи приєдналися до заяви України, Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії та Грузії, які влаштували демарш після повернення російської делегації в ПАРЄ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радио Новое время" заявив народний депутат, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

"Це інформація від наших балтійських колег. До фінальної заяви, яка було від 7 країн щодо повернення Росії, приєдналися депутати від Швеції", - сказав він.

Ар'єв також розповів, що Польща підтримала ініціативу підготувати нову резолюцію проти повернення Росії в ПАРЄ.

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26 червня 2019 року ПАРЄ відновила повноваження російської делегації в повному обсязі. Після цього українська делегація покинула засідання.

Разом з делегацією України представники Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії та Грузії заявили, що їдуть додому по консультації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135115
 
   
 Топ коментарі
 
А зе-чмо критикувало українських делегатів-парламентарів, =пожуріло= під ніс Європу і ще хоче догану Климкіну.
Може, я пропустила, і дешевий блазень пообіцяв вжити якихось там заходів ? переговорив з європейськими лідерами ? оголосив план дій ?
Нє ? Не чули ?
віват зебілам !

Інші країни висловили ставлення, Польща заявила,що вони так цього не лишать, а ця зелена тля морду корчить ...
Люди йому писали на сторінці за сьогоднішнє відеВо: якого воно гугнявить під ніс з якогось коридору, а не офіційно, як належить, звертається до =народу= ? Морда неголена, в якійсь футболці ...
Гидоття. Оце прикол вийшов ... Прикол приколам ... І як Україна його відстогнуватиме - я не знаю.
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А Богдан говорит что нужно вернуться в ПАСЕ и сидеть слушать что говорит Рашка как нивчем небывало. Интересно какой тогда проституткой выглядела бы Украина даже среди наших партньоров.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 4 ч.4 часа назад

Раньше Х..Й на заборе писали, теперь Зе! в подъезде. Что в принципе одно и то же. Ну хоть не насрали в лифте - и на том спасибо.
От такого электората всего можно ожидать.

Швеция присоединилась к демаршу Украины и еще 6 стран в ПАСЕ, - Арьев - Цензор.НЕТ 2281
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ещё 11.80 ущербному? держи ущербный. больше никто не кормит? понимаю!
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кстати, получи сертификат кацапа, обмылок.
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Давай не записывай меня в свои ряды затычка, иди лучше найди для себя щель, половую щель.
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ты на вопросик ответь. или завали хлебало, окурок
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побрызгай свой гонорар освежителем для туалетов. авось полечаИт
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Рьіба!А что тьі в моєм унитазе делаеш?Греби оттуда к центру композиции у статуи Давида!
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а кто из нах кацап, вася, показать элементарно.

Покажи, что не кацап.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
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Рашня, ты всех по себе не суди. Чепушила ольгинская.
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покажи, что ты не ольгинский. ответь на вопросик, который прямо над твоим высером.
слабО? а:
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Тебе за щеку не влезет, если я покажу, петераст тупой. Высер был у твоей мамаши во время неудачного аборта.
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видишь, обмылок, как нетрудно показать, что кацап есть кацап. Швеція приєдналася до демаршу України і ще 6 країн в ПАРЄ, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 5638

а терь пшёл сшибать милостыньку на другую паперть. больше не кормлю.
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Эпическое фото.
Они прое...ли Украину
По центру Ира
На переднем плане муж ЕСПЧ с перепуганной рожей.
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А наше МИД во главе с выпускником МГИМО -в кусты? А ведь мы одна из наиболее заинтересованных стран,чтобы Украина добилась успеха в своем освобождении от орды!
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Vasy mogli i Rumynija s Cexijej toze mogli prisojedinitsia>Tut inciatorm demarsa kak u nas piset byla Latvija
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С нынешней властью наши могут только превратиться в какую-нибудь Киргизию или Венесуэлу,- уже скулят,что с этого месяца не будет денег на зарплату! Также Румыния,с нынешней властью бывших коммунистов,ничего не смогла бы.А про Земана я вообще не говорю.Ну,а прибалтийские страны,вместе с примкнувшими к ним странам-МОЛОДЦЫ!
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Или ты не знаешь что Земан президент Чехии? Паранойя? Подбери сопли свои! Швеция присоединилась к демаршу Украины и еще 6 стран в ПАСЕ, - Арьев - Цензор.НЕТ 8727
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не вникал к чему это фото - но фото классное... Швеція приєдналася до демаршу України і ще 6 країн в ПАРЄ, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 2450
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Что там вникать,-он селфи свое опубликовал! Швеція приєдналася до демаршу України і ще 6 країн в ПАРЄ, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 7045
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Кака Честь,Закон и Правда-йо-пе-ре-се в рот-
Мне на Зелю харкать надо-я-порахобот!
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Не прибалтийские страны,а страны Балтии.Прибалты-это оскорблние для стран Балтии.
Равносильно,что Молдову назвать Молдавией, а "в Украине" говорить "на Украине"
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Молдавия это недоразумение мечтающее влиться в Румынию, как её называть вобще пофиг.
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Зажирів Ар"єв в ситих європах, нічого не роблячи. А константувати факти можна і в Києві на дивані.
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Что эти демарши меняют?
После этого украинская делегация покинула заседание

Писать надо правильно: "попросили выйти вон"
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Как там дедушка твой,в удмуртской деревне живет?
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Нам солнца не надо-Петреско нам светит!
Нам хлеба не надо-погавкать давай!
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Ну-у,так гавкай на здоровье,BILзе! Швеция присоединилась к демаршу Украины и еще 6 стран в ПАСЕ, - Арьев - Цензор.НЕТ 6760 Какая проблема?
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Мои дедушки погибли, один под Кривым Рогом, второй в Молдавии
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Лучше бы они сдохли у себя в Удмуртии,и не лезли бы в Молдову,ватник!
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С высокой горы Ясиня-Зеля с...ал на поросвиня!
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Нет-это ты идиот! Я ИМЕННО про вов и имел ввиду! Если бы сралин не начал вторую мировую войну,то твои деды и жили бы рядом со своими бабушками! А так,слушая идиота-вождя сдохли черте где.
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дутен пуло, Иди изучи кто начал вторую мировую.
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Ты там занял все место,урод,больше никто не помещается!! Сразу стало видно по каким учебникам ты учил историю,куйлосос!
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И вообще, что ты против удмуртов имеешь? Они тебе яйца щемят?
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Нет,идиот! У меня даже есть друзья из удмуртов,и знакомые,некоторые очень толковые. А почему я так говорю я уже объяснял.Но тебе это не понять,-потому не буду с тобой тратить время.
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Твое мнение никто не учитывает,мокша!
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В зеркало посмотрел,мокша? Не смотри в зеркало,-особенно на ночь глядя!
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На часики посмотри, какая ночь? Звони в психичку, отвечать больше не стану, я не доктор.
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БаранчиК.-я тебе наперёд говорю,чтобы ты не смотрел на себя в зеркало на ночь глядя! Ну ты и недоумок...
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После визита Порошенко в Европу 10 мая 2019, где было с ним это позорище согласовано-в срочном порядке за неделю собрали министров в Совет Европы 17 мая 2019 не для консультаций, а для голосования и за 5-ть дней до инаугурации Зеленского проголосовали на встрече в Хельсинки министры 47-и наций подавляющим большинством, проголосовали за заявление, в котором говорится, что «все государства-члены имеют право участвовать на равной основе» в Парламентскoii Ассамблеe Совета Европы . А парламентские представители только в июне констатировали факт, потому что Парламентская Ассамблея Совета Европы так построена, что Совет Европы сначала голосует в Советe Европы министрами, а позже парламентариями подтверждает.Перетягивание канатов между старыми парламентариями и новым Президентом не красит, но именно президентская часть этого процесса была решена до голосования министров Совета Европы 17-го Мая, а не на голосовании (в том числе шавок Порошенка)парламентских представителей в Июне.https: //www.theguardian.com/world/2019/may/17/council-of-europe-votes-to-maintain-russia-membership-crimea
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Тобто Зеленський таки провтикав в шаурмячній? А казали що воно таке завзяте, маладой паліцік рьохварматар...
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Комyняку-на гилляку,Порося-на шаурму!
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Самый большой порося в Украине,-это ЗЕ.Так что-можно и на шаурму!
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Я пришел,а ты- ******** !
Как дячёк еМПе бубнишь!
ПЕС-мертвяк давно отпетый,
Сгинь,дурилка,просто-кышь!
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Это белые стихи ? А подпись где - ЗЕ БИЛ?
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Ты падал на кафель при рождении ?
А ну-ка напомни мне, брехло, сколько украл Зеленский ?
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Иванушка! Интердур! Это ты мне?! Прочитай Иванушка мой комментарий еще раз,и покажи мне,где я там написал про "УКРАЛ"!
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Кто на Цензоре дебил,-Stephen наш,который Bil! Швеция присоединилась к демаршу Украины и еще 6 стран в ПАСЕ, - Арьев - Цензор.НЕТ 1588
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Спасибі за Президентську приставку "зе".
Прийміть у відповідь "де" разом з моїм ніком "Біл",як подяку.
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ZE,ой,извини Bil... А по какому времени ты начинаешь работу? В 8.00 по Москве? Это бросает тень на твою "американскую" сущность BIL...
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Я тебе,конечно,верю,-разве может быть иначе? Я и сам все это знаю,...Только врать не надо Бил!
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Щось ти Стьопа розхорохонився і женеш шаурму.
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Вот повторяется историческая справедливость. Снова Украина в одной обойме с союзниками по ВКЛ и Швецией. Против них московиты в союзе с тевтонским орденом. Не повторим исторической ошибки. Украинцы, объединяйтесь! Не разделяйте свои силы! Делаем правильный выбор!
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Украине надо брать пример с Израйля. Евреи были разбросаны почти 2 тыс.лет по всему миру без своей земли.И теперь, не обращая ни на кого внимания,развивают и защищают свою благодатную землю.Не будет оружия,вы руками и зубами будите рвать врагов,но свою землю обитованую вы больше не потеряете! А что ж делаем мы: постояно повторяем ошибки, не ценим землю,дарованую нам Господом,нет единства между нами.Вы все правильно написали! Сколько же нас должен учить Господь-Он создал нас свободными,а мы все время лезем в ярмо...
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А Зе все никак ... 200% на то что он сдал Украину
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Ну это - 200% на то, что орущий - 5%-ый маргинал украинского социума.
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От Словакии в демарше только 1 депутат участвовал, вряд ли это можно назвать позицией всей делегации.
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eto da zato brity tocno mogut ujti s PASE.Jest u nix takoje zelanyje,po sucestvu PASE togda uze teriajet svoj smysl.Arev mozet ne v kurse po britam
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниШвеція приєдналася до демаршу України і ще 6 країн в ПАРЄ, - Ар'єв
 
 
 
 
 
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