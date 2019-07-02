 Швеція приєдналася до демаршу України і ще 6 країн в ПАРЄ, - Ар'єв

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радио Новое время" заявив народний депутат, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.
"Це інформація від наших балтійських колег. До фінальної заяви, яка було від 7 країн щодо повернення Росії, приєдналися депутати від Швеції", - сказав він.
Ар'єв також розповів, що Польща підтримала ініціативу підготувати нову резолюцію проти повернення Росії в ПАРЄ.
26 червня 2019 року ПАРЄ відновила повноваження російської делегації в повному обсязі. Після цього українська делегація покинула засідання.
Разом з делегацією України представники Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії та Грузії заявили, що їдуть додому по консультації.
Покажи, что не кацап.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
слабО? а:
а терь пшёл сшибать милостыньку на другую паперть. больше не кормлю.
Они прое...ли Украину
По центру Ира
На переднем плане муж ЕСПЧ с перепуганной рожей.
Мне на Зелю харкать надо-я-порахобот!
Равносильно,что Молдову назвать Молдавией, а "в Украине" говорить "на Украине"
После этого украинская делегация покинула заседание
Писать надо правильно: "попросили выйти вон"
Нам хлеба не надо-погавкать давай!
После визита Порошенко в Европу 10 мая 2019, где было с ним это позорище согласовано-в срочном порядке за неделю собрали министров в Совет Европы 17 мая 2019 не для консультаций, а для голосования и за 5-ть дней до инаугурации Зеленского проголосовали на встрече в Хельсинки министры 47-и наций подавляющим большинством, проголосовали за заявление, в котором говорится, что «все государства-члены имеют право участвовать на равной основе» в Парламентскoii Ассамблеe Совета Европы . А парламентские представители только в июне констатировали факт, потому что Парламентская Ассамблея Совета Европы так построена, что Совет Европы сначала голосует в Советe Европы министрами, а позже парламентариями подтверждает.Перетягивание канатов между старыми парламентариями и новым Президентом не красит, но именно президентская часть этого процесса была решена до голосования министров Совета Европы 17-го Мая, а не на голосовании (в том числе шавок Порошенка)парламентских представителей в Июне.https: //www.theguardian.com/world/2019/may/17/council-of-europe-votes-to-maintain-russia-membership-crimea
Как дячёк еМПе бубнишь!
ПЕС-мертвяк давно отпетый,
Сгинь,дурилка,просто-кышь!
А ну-ка напомни мне, брехло, сколько украл Зеленский ?
Прийміть у відповідь "де" разом з моїм ніком "Біл",як подяку.