 Будівництво гуртожитків для воїнів відбувається за графіком, - Полторак відвідав об'єкти будівництва військового житла на Львівщині. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці Полтрака.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні перевірив хід будівництва гуртожитків покращеного планування та об’єктів військової інфраструктури для військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Ми працюємо над вдосконаленням системи забезпечення житлом військовослужбовців, тому що існуюча система, коли ми маємо купити на рік 1500 – 2000 квартир, а черга на житло 47 тис – не дає змоги працювати найбільш результативно.

Для львівських десантників зводяться два гуртожитки на суму близько 16 мільйонів гривень кожен. Будівельні роботи тривають за графіком. Наразі готовність однієї будівлі складає 92%, другої — 75%. Орієнтовні терміни завершення їх будівництва - до 10 липня та середини липня поточного року відповідно.

Окрім того, цьогоріч у військовій частині розпочато капітальний ремонт їдальні. Завершення капітального ремонту їдальні заплановано на липень наступного року".

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