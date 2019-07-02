 Будівництво гуртожитків для воїнів відбувається за графіком, - Полторак відвідав об'єкти будівництва військового житла на Львівщині. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці Полтрака.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні перевірив хід будівництва гуртожитків покращеного планування та об’єктів військової інфраструктури для військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Ми працюємо над вдосконаленням системи забезпечення житлом військовослужбовців, тому що існуюча система, коли ми маємо купити на рік 1500 – 2000 квартир, а черга на житло 47 тис – не дає змоги працювати найбільш результативно.
Для львівських десантників зводяться два гуртожитки на суму близько 16 мільйонів гривень кожен. Будівельні роботи тривають за графіком. Наразі готовність однієї будівлі складає 92%, другої — 75%. Орієнтовні терміни завершення їх будівництва - до 10 липня та середини липня поточного року відповідно.
Окрім того, цьогоріч у військовій частині розпочато капітальний ремонт їдальні. Завершення капітального ремонту їдальні заплановано на липень наступного року".
как в совєтском союзє?
Выкупа служебной квартиры на территории войсковой части?
А вновь приходящим, где жить?
Дали служебную квартиру - живи, служи и плати по тарифам (какие там установлены). Хочешь - откладывай и покупай квартиру на стороне, вне пределов войсковой части. Не хочешь - "кури бамбук".
Приватні квартири - с зарплати, яка має бути гідною.
В жодній країні військовим не дають квартири у власність, а лише в користування.
На загадку десантникам
Що далі буде з вами, хлопці, бог його зна ...
А рассвет наступит летом.