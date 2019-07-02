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 Суспільство
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Все про:гуртожиток (36) Полторак (724) 80 окрема десантно-штурмова бригада (16)

 Будівництво гуртожитків для воїнів відбувається за графіком, - Полторак відвідав об'єкти будівництва військового житла на Львівщині. ФОТО

Міністр оборони Степан Полторак оприлюднив інформацію про те, що будівництво гуртожитків для воїнів 80-ї бригади йде за графіком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці Полтрака.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні перевірив хід будівництва гуртожитків покращеного планування та об’єктів військової інфраструктури для військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Ми працюємо над вдосконаленням системи забезпечення житлом військовослужбовців, тому що існуюча система, коли ми маємо купити на рік 1500 – 2000 квартир, а черга на житло 47 тис – не дає змоги працювати найбільш результативно.

Для львівських десантників зводяться два гуртожитки на суму близько 16 мільйонів гривень кожен. Будівельні роботи тривають за графіком. Наразі готовність однієї будівлі складає 92%, другої — 75%. Орієнтовні терміни завершення їх будівництва - до 10 липня та середини липня поточного року відповідно.

Окрім того, цьогоріч у військовій частині розпочато капітальний ремонт їдальні. Завершення капітального ремонту їдальні заплановано на липень наступного року".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два нові гуртожитки для 250 контрактників ЗСУ ввели в експлуатацію на Дніпропетровщині, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Будівництво гуртожитків для воїнів відбувається за графіком, - Полторак відвідав обєкти будівництва військового житла на Львівщині 01

Також дивіться: Чотири гуртожитки нового типу для воїнів-контрактників відкрили на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135114
 
   
 Топ коментарі
 
А повинні будувати стойла -казармьі ?
как в совєтском союзє?
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А ты бы подарил контрактнику у которого контракт на пол года квартиру?
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Даже Германия не потянет дарит всем солдатам квартиры ТЕМ БОЛЕЕ во время войны
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А вы бы вышли замуж за воина с такой квартирой с собой?
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А ты бы подарил контрактнику у которого контракт на пол года квартиру?
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Зачем дарить. У военных, пока служат, служебное жилье должно быть. С правом постепенног выкупа.
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А якщо воно у військовому містечку де немає школи, садочка?
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А повинні будувати стойла -казармьі ?
как в совєтском союзє?
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даже в Германии не отдают квартиры солдатам навсегда: Есть зарплата с нее и плати, государственные квартиры но только на время службы и то же за них нужно платить но меньше.
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В Германии и войны нет и армия давно контрактная
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Даже Германия не потянет дарит всем солдатам квартиры ТЕМ БОЛЕЕ во время войны
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Не дарить, а селить в служебные. С правом постепенного выкупа.
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Какого выкупа?
Выкупа служебной квартиры на территории войсковой части?
А вновь приходящим, где жить?
Дали служебную квартиру - живи, служи и плати по тарифам (какие там установлены). Хочешь - откладывай и покупай квартиру на стороне, вне пределов войсковой части. Не хочешь - "кури бамбук".
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Во время какой войны? Германия не воевала больше 70 лет
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Повинні будувати гуртожитки-казарми і службові квартири під час проходження служби в частині.
Приватні квартири - с зарплати, яка має бути гідною.
В жодній країні військовим не дають квартири у власність, а лише в користування.
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Понятное дело - не дарить. Но жить в условиях личного пространства взрослый человек имеет право.
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Кіс гуд бай Пороха
На загадку десантникам
Що далі буде з вами, хлопці, бог його зна ...
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От клятий Баріга, палатки покрав, прийдеться хлопцям жити у новій общазі...
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Строительство по графику: чукча в чуме ждёт рассвета.
А рассвет наступит летом.
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Шо там ,на Широком Лане?.Самыми первыми начали строить и доси солдаты живуть в палатках? Все розкрали?. У бюрюкова вся грудь -сплошний синець,так он нахваливал строительство ШирЛана,грюкая кулаком себе в груди.А там и доси кинь не валялси
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Что и требовалось доказать-мертва тиша!Чтобы сдать до зимы нужно трудиться круглосуточно и там строителями должно кишеть.А пока это больше смахивает на птичники.
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Ты методичку старую взял, товарищ майор заругает ))))
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоБудівництво гуртожитків для воїнів відбувається за графіком, - Полторак відвідав об'єкти будівництва військового житла на Львівщині. ФОТО
 
 
 
 
 
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