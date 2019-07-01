 Співробітники НАБУ, підозрювані у зв'язках з фігурантами збройового скандалу, отримали догани і попередження, - "Бігус". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску програми "Бігус".
Нагадаємо, 25 лютого команда "Bihus.info" опублікувала розслідування про схеми розкрадання в оборонному комплексі України. Фігурантом розслідування є син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Крім того, в розслідуванні фігурували окремі співробітники Національного антикорупційного бюро.
23 квітня НАБУ завершило внутрішнє розслідування щодо своїх співробітників, які фігурували в листуванні з розслідування журналістів Bihus.info. Матеріали внутрішнього розслідування передали Дисциплінарній комісії.
И еврооптимисты, пролезшие в списке БПП, но сочинающие про "департамент Кононенко-Грановского" и прочую чушь.
Советую глянуть, как Самопомощь поддерживает реформистские законы - немало фана даже при поверхностном рассмотрении.
И все эти персонажи блокируют назначение аудитора НАБУ. С чего бы это?
Так что удивительного в том, что поданные таким образом дела развалятся в ЛЮБОМ суде?
А если антикорсуд, на который столько надежд, будет штамповать решения в угоды политической целесообразности ("персонаж N - гнида, это известно всем, его надо посадить"), то это та же самая коррупция.
Настало лето
Свинарчуки ?
Нуууу, это.... 😀
Привет, нуууу, сами знаете от кого 🎹
Источник: https://censor.net.ua/n3126024
"
Методичку смени, лахта.
Что касается новой власти, то после выборов и кадровых перестановок такой вопрос будет уместен
А шо у Юрика не должны быть? Прокуратура тут не при делах?
Что касается новой власти, то после выборов и кадровых перестановок такой вопрос будет уместен
02.07.2019 00:20
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Бакланову давали 2 недели на борьбу с контрабандой.
Всё с этим в принципе ясно.