 Конвертцентр з обігом 90 млн грн ліквідували податківці в Хмельницькій області. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.364, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України було встановлено ​​групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки незаконні послуги з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили й організували роботу підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, на рахунки яких компанії-вигодонабувачі (підприємства реального сектора економіки) перераховували безготівкові кошти за послуги, нібито отримані за попередньо оформленими безтоварними операціями, формуючи таким чином неправомірний податковий кредит щодо ПДВ.

Упродовж 2018-2019 рр. було проконвертовано понад 90 млн грн.

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За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях і за фактичними адресами підприємств, причетних до зазначеної схеми, а також за місцем проживання фігурантів, з незаконного обігу вилучено готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті 686 тис. грн, печатки підконтрольних СГД, оригінали їх фінансово-господарських документів і чорнові записи, банківські картки, мобільні телефони та електронні носії інформації.

Триває слідство.