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 Економіка, Фоторепортаж
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Все про:конвертцентр (196) податкова міліція (1269) Хмельниччина (262) ДФС (2255)

 Конвертцентр з обігом 90 млн грн ліквідували податківці в Хмельницькій області. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Хмельницькій області спільно з працівниками територіального управління ДБР розташованого в м.Хмельницькому та співробітниками СБУ області під процесуальним керівництвом ГПУ припинили діяльність конвертаційного центру, через який упродовж 2018-2019 рр. було проконвертовано понад 90 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Конвертцентр з обігом 90 млн грн ліквідували податківці в Хмельницькій області 01

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.364, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України було встановлено ​​групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки незаконні послуги з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили й організували роботу підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, на рахунки яких компанії-вигодонабувачі (підприємства реального сектора економіки) перераховували безготівкові кошти за послуги, нібито отримані за попередньо оформленими безтоварними операціями, формуючи таким чином неправомірний податковий кредит щодо ПДВ.

Упродовж 2018-2019 рр. було проконвертовано понад 90 млн грн.

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Конвертцентр з обігом 90 млн грн ліквідували податківці в Хмельницькій області 02

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях і за фактичними адресами підприємств, причетних до зазначеної схеми, а також за місцем проживання фігурантів, з незаконного обігу вилучено готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті 686 тис. грн, печатки підконтрольних СГД, оригінали їх фінансово-господарських документів і чорнові записи, банківські картки, мобільні телефони та електронні носії інформації.

Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135110
 
 
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соевых накрыли 100% ,наконец то при Зе начали отлавливать барыг.
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а шо не так соя?...или в этом тоже Зе виноват? Конвертцентр з обігом 90 млн грн ліквідували податківці в Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 431
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успокойся, вафлер на отдыхе! как можно в чем то обвинять пустое место-ЗЕро! оно всегда виртуальеое.
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90 млн в год? какой то "жиденький" конвертационный центр. видать для показателя слили, так как крупные конвертцентры налоговики не сдадут, ибо там миллионные "откупные" идут. я в 2005-ом уголовное дело по одному областному "конверту" расследовал, так там на тот момент оборот был около 1 миллиарда в год. и ито, его слили только потому, что начальник налоговой захотел повысить свой процент с оборота, а хозяева конвертцентра отказались ему платить бОльшую мзду, чем была.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаКонвертцентр з обігом 90 млн грн ліквідували податківці в Хмельницькій області. ФОТО
 
 
 
 
 
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