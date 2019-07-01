 Делегація Росії знову ініціює розгляд українського мовного закону в Радбезі ООН, - Ніколенко

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив співробітник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Як ми пам'ятаємо, 20 травня російська сторона намагалася скликати притягнуте за вуха засідання в день інавгурації Президента України. Цього разу формальним приводом стало набуття законом сили. Хоча всі розуміють, що Москву цікавить не стільки закон про мову, скільки будь-яка можливість для дестабілізації ситуації в Україні.
Українська делегація в ООН неодноразово заявляла, що мовний закон є внутрішнім питанням нашої держави. Рада Безпеки до нього не має стосунку", - написав дипломат.
Ніколенко зазначив, що Україна разом із партнерами використовує засідання, щоб обговорити нагальні проблемні питання російсько-українського конфлікту, перш за все звільнення українських моряків і політичних в'язнів, обстріли на Донбасі, в результаті яких продовжують гинути люди, а також відповідальність Росії за катастрофу літака МН17.
Нагадаємо, 20 травня 2019 року делегація РФ намагалася провести засідання Радбезу ООН щодо українського закону про мову. Воно не відбулося через провал процедурного голосування за порядок денний.
Итак, вопрос: и шо??? Украинский имидж пострадает? Санкции??? Отвернутся??? Та забудут через неделю. Да и решения - для лохов. Кто будет выполнять? У козломордых, скажете, появится козырь??? Тапшли они нахер, воятели говняных петухов...
все уже поняли что Зе пустое место ни на что не влияющее...
Попка, которой дают иногда что то озвучить...
Только петя может,судя по многостраничным обсираниям пети где бы что не произошло.
А теперь внимание вопрос!!!!
Для чего вы выбрали президента,который не влияет ни на что вообще?
Как причудливо тасуется ФСБ шная колода.
Зяблики нарываются на Майдан
Президент Украины - пустое место. МИД Украины загнан в угол и лишен поддержки правительства. ******* просто примет вердикт и отмолчится.
Він все озвучив у тих коротких зачумлених відосиках і хто хотів - почув і зрозумів.