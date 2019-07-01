EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України, За кордоном
  3599  188
Матеріали за темою:
Все про:Росія (17846) українська мова (268) Радбез ООН (334) Ніколенко (5)

 Делегація Росії знову ініціює розгляд українського мовного закону в Радбезі ООН, - Ніколенко

Делегація Росії повторно звернулася щодо обговорення українського мовного закону в Радбезі ООН. Сьогодні під час узгодження програми роботи на поточний місяць таке засідання попередньо заплановано на 16 липня.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив співробітник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як ми пам'ятаємо, 20 травня російська сторона намагалася скликати притягнуте за вуха засідання в день інавгурації Президента України. Цього разу формальним приводом стало набуття законом сили. Хоча всі розуміють, що Москву цікавить не стільки закон про мову, скільки будь-яка можливість для дестабілізації ситуації в Україні.

Українська делегація в ООН неодноразово заявляла, що мовний закон є внутрішнім питанням нашої держави. Рада Безпеки до нього не має стосунку", - написав дипломат.

Ніколенко зазначив, що Україна разом із партнерами використовує засідання, щоб обговорити нагальні проблемні питання російсько-українського конфлікту, перш за все звільнення українських моряків і політичних в'язнів, обстріли на Донбасі, в результаті яких продовжують гинути люди, а також відповідальність Росії за катастрофу літака МН17.

Нагадаємо, 20 травня 2019 року делегація РФ намагалася провести засідання Радбезу ООН щодо українського закону про мову. Воно не відбулося через провал процедурного голосування за порядок денний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135109
 
 
 Топ коментарі
 
Как вам? Богдан, который Андрей, заявляет что Украине не так то уж и нужен украинский язык, более того он вреден. И пару часов спустя, России инициирует рассмотрение украинского языкового закона в Совбезе ООН...

А шо там националисты, за геями уже набегались с портретами Порошенка?
 показати весь коментар
 
Богдан с Шефиром и Разумковым уже выезжают.
 показати весь коментар
 
согласованная акция богдана и козломордых,кто-бы сомневался
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Русня понимает что нет языка нет народа, и только зебилы говорят что им лутше па рузьки и нужно больше рузького...вместо того шоб постепенно вытеснять кацапский по абсолютно всей Украине. Щас зебильня подмахнёт они этого и хотят больше руцького.
 показати весь коментар
 
 
тото я смотрю тебя от молока этого полрахо-дрочит.кстати,а шо это? ломка по селянски?
 показати весь коментар
 
Главная цель кремлевского карлика шатать политическую обстановку в Украине под любым предлогом языковая тема это любимая когда нечего сказать.
 показати весь коментар
 
 
Это принцип управления - языковая тема ключевая - нет языка нет народа. Большинство это просто не понимает. Для большинства важна экономика. Но ведь экономика производное культуры и как инструмент управления стоит далеко ниже.
 показати весь коментар
 
 
ну хорошо, давайте предположим саааамый что ни на есть пессимистический вариант. Совбез оон съел уху и выкатил вердикт не в пользу Украины.
Итак, вопрос: и шо??? Украинский имидж пострадает? Санкции??? Отвернутся??? Та забудут через неделю. Да и решения - для лохов. Кто будет выполнять? У козломордых, скажете, появится козырь??? Тапшли они нахер, воятели говняных петухов...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Сейчас умалишенные погонят по соевым методичкам что Зеленский может влиять на Совбез ООН и если закон там будут мочить - то только по его вине.
 показати весь коментар
 
 
Alex Rozhenko - вы не правы...

все уже поняли что Зе пустое место ни на что не влияющее...
Попка, которой дают иногда что то озвучить...
 показати весь коментар
 
 
Значит зеленский не может ни на что влиять.
Только петя может,судя по многостраничным обсираниям пети где бы что не произошло.

А теперь внимание вопрос!!!!
Для чего вы выбрали президента,который не влияет ни на что вообще?
 показати весь коментар
 
 
Почему украинская делегация не подаст предложение уровнять в правах руССкий и региональные языки на расии? Пускай по- отгавкиваются, чтобы языки устали!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну подобаються мені що *зелені * . що *поросятка *. які самі на *агресивній псячій * тут пишуть Делегація Росії знову ініціює розгляд українського мовного закону в Радбезі ООН, - Ніколенко - Цензор.НЕТ 1152 ..
 показати весь коментар
 
 
Вибач, але тобі краще взагалі не писати. Пости картинки, для того мізків не треба.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Сходив ? ..
 показати весь коментар
 
А щоб мокшанкою на Україну гавкнути,то треба комори мізків?
 показати весь коментар
 
Быстрее бы уже эти выборы проехали! И снова о мове забудут. Все стороны забудут! Всё будет тихо аж до следующих выборов, то есть: всё будет как всегда.
 показати весь коментар
 
Щовиборів виникає страшенна проблема вашого сраного їзьєкка.А не нашої мови.
 показати весь коментар
 
Во-первых это закон о защите государственного языка. По Конституции государственный язык в Украине украинский. Закон принят более чем конституционным большинством. Ни ООн , ни ЕС не указывают отдельным государствам относительно их Конституции. Во-вторых при принятии этого закона было сказано, что после этого закона будет принят закон о защите языков национальных меньшинств, все ушли на выборы и заниматься этим законом некому. В-третьих, задрали уже все вопросами языков. Хоть бы один из теперешних олигархов отказался воровать, потому, то весь документооборот в стране на украинском языке. Медведчук контролирует всю контрабанду топлива, а это 80% украинского рынка, Ахметов скупил две третьих облэнерго и.т.д., Новинские, Шуфричи...и никто не жалуется, что все бумажки на украинском, гребут бабло, не платят налоги и не жу-жу
 показати весь коментар
 
 
ахах представляю как татарин Ахметов (или кто он там мордва, мокша) с евреем Коломойским на ломанном суржике читают бюджет Украины и ищут где бы еще сп@здить хоть что-то
 показати весь коментар
 
П***ц. ФедоРашка убивает людей в Украине и еще имеет наглости созывать ООН об языковом вопросе. Да сепарам вообще языки обрезать чтобы только мычали. Да пустите туда Ляжка пускай всех на***й пошлет.
 показати весь коментар
 
 
Ляжко может только в зраде горлопанить,а там язык в жопу засовывает.
 показати весь коментар
 
Почему Украину мотлошат как тряпку? Почему представитель Киева не выйдет и не скажет раз и навсегда что языковой вопрос ето личное дело Украины и на етом точка. Сегодняшние убитые росийскими войсками на каком языке разговаривали? Пускай скажут что росия убивает рузкоговорящих и на етом языке говорить опасно для жизни. Почему наши представители постоянно оправдываются террористам и окупантам?
 показати весь коментар
 
Очень часто стал ловить себя на мысли, что если прокатить таки "русню" с сепарней по левому берегу, а жучок колорадский настриги бы зелёных, нежных побегов, возможно, уже гораздо доходчивей воспринималось бы то, что, к примеру, "чеху" абсолютно похрен твоя гражданская позиция, фиолетово за кого ты голосовал на выборах и спрашивать тебя он не будет- он ИДЕТ ТЕБЯ УБИВАТЬ, чем больше " неверных", тем лучше, да ещё и за деньги. И тебе точно не поможет ни ре-стёб зебилоквартала про баранов- ВСУ, ни про эбонитовые палочки.., кроме презрения у него ничего более не вызовет и тебе совсем не поможет.
 показати весь коментар
 
 
Что и требовалось доказать, Сделали маленький шаг навстречу ФедоРашке, в ПАСЕ, потом на дамбасе отвели войска ВСУ, и та схватила зубами за руку и будет тянуть пока всех не сожрет. Дальше пойдет лавинообразно. Рашка начнет по кускам во всех инстанциях рвать Украину сначала за язык, потом за снятие блокады, потом за воду в крым, за особый статус дамбаса, за представителя РФ в Раде и Кабмине, а там уже зеленые человечки в Киеве в форме миротворцев защищают рузьгоязычных и *инакомыслящих* от злых бендерофашистов
 показати весь коментар
 
 
Где продаются учебники высшей математики на мордовском, ханты-мансийском и чукчейском языках ? Нет нигде ? ООН должна немедленно разобраться ! Делегація Росії знову ініціює розгляд українського мовного закону в Радбезі ООН, - Ніколенко - Цензор.НЕТ 5817
 показати весь коментар
 
 
Шо там Беня, пару наливаек уже успел в Днепре покрасить ?
 показати весь коментар
 
А скільки млн. українців (крім русифікованих ) мешкає на кацапстані?А скільки десятків тисяч шкіл є там українських?
 показати весь коментар
 
 
Вам скорее всего ответят что "украинский язык - это диалет русского". Они так всегда делают.
 показати весь коментар
 
Ваш їзіккь -штучний,зліплений помором Ломоносовом,який вчився у Києві, і ефіопським юдою Пушькєндом.Яке це було століття?Трішки пізніше ,ніж у час Руси.На якусь тисячу літ.
 показати весь коментар
 
Что там по морякам в ООН не собираются. ФедоРашка просрочила сроки выдачи моряком по суду Гаагского трибунала. Где санкции и другие наказания для кремля?
 показати весь коментар
 
 
А сьогоднішня заявочка Богдана якраз в темку ...
 показати весь коментар
 
 
Кто бы мог подумать?
Как причудливо тасуется ФСБ шная колода.

Зяблики нарываются на Майдан
 показати весь коментар
 
 
Время пришло.
Президент Украины - пустое место. МИД Украины загнан в угол и лишен поддержки правительства. ******* просто примет вердикт и отмолчится.
 показати весь коментар
 
 
Так блазень же гундосив, що щойно отримає булаву - "аналізуватиме" мовний закон, квоти розкритикував і мову виніс за дужки як те, що роз*єднує українців.
Він все озвучив у тих коротких зачумлених відосиках і хто хотів - почув і зрозумів.
 показати весь коментар
 
 
У кацапор*лых утонула одна область а им мова спать недаёт .
 показати весь коментар
 
Это ничего не даст. Потому как мозги у населения отравлены телевизором; они ещё такое же гуано изберут.
 показати весь коментар
 
 
За нашого Хряка такого не було! Повертайся рідний Хряк. 5% хрякобидла чекає тебе!
 показати весь коментар
 
 
коли рашка бачить слабкого недопрезидента України - починає реванш та давити на больві точки. Реванш це в ПАСЕ, а потім ще буде ПП2, а перед тим для ЗЕро втулять лугандон з особливим статусом та відбудовувати це зруйновано болото за рахунок податків. З іншого боку на ЗЕро ще давить бізнес Бені., а також і його самого проросійські проекти як повернення забаненого серіалу "свати" на бенін канал 1+1. І це тільки 40 днів "праці" кловуна піаніста.
 показати весь коментар
 
 
І шо їм ото свербить в сраці їхнє нарєчіє?
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДелегація Росії знову ініціює розгляд українського мовного закону в Радбезі ООН, - Ніколенко
 
 
 
 
 
 вгору