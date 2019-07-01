 Делегація Росії знову ініціює розгляд українського мовного закону в Радбезі ООН, - Ніколенко

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив співробітник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як ми пам'ятаємо, 20 травня російська сторона намагалася скликати притягнуте за вуха засідання в день інавгурації Президента України. Цього разу формальним приводом стало набуття законом сили. Хоча всі розуміють, що Москву цікавить не стільки закон про мову, скільки будь-яка можливість для дестабілізації ситуації в Україні.

Українська делегація в ООН неодноразово заявляла, що мовний закон є внутрішнім питанням нашої держави. Рада Безпеки до нього не має стосунку", - написав дипломат.

Ніколенко зазначив, що Україна разом із партнерами використовує засідання, щоб обговорити нагальні проблемні питання російсько-українського конфлікту, перш за все звільнення українських моряків і політичних в'язнів, обстріли на Донбасі, в результаті яких продовжують гинути люди, а також відповідальність Росії за катастрофу літака МН17.

Нагадаємо, 20 травня 2019 року делегація РФ намагалася провести засідання Радбезу ООН щодо українського закону про мову. Воно не відбулося через провал процедурного голосування за порядок денний.