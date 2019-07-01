 Питання обстрілів найманцями РФ українських медиків піднімуть на засіданні ТКГ, - Данилюк

Про це написав секретар Ради національної ради безпеки та оборони Олександр Данилюк у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Стріляти в медиків, коли вони займаються евакуацією поранених - все одно що нападати зі спини на людину. Це неприпустимо як з етичної точки зору, так і з урахуванням норм міжнародного права. Такі прояви агресії загрожують звести нанівець усі зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту в Донбасі", - підкреслив Данилюк.
Він також висловив щирі співчуття родинам та друзям загиблих.
"Ситуація обов'язково буде розглянута в рамках засідання Тристоронньої контактної групи", - підкреслив він.
Нагадаємо, 1 липня у результаті обстрілу санітарного автомобіля найманцями РФ під Водяним від поранень загинули старший матрос Сергій Майборода і сержант Ірина Шевченко.
та вам сепары просто посмеются в лицо!
-Ты что любишь?
-Я люблю суши.
- Не, а я мясо буду.
- Всем остальным шаурму?
- Да, шаурма так шаурма.
Oго. Слова не мальчика, но мужа. Следующий шаг: потребовать от РФ выдачи всех "добровольцев", которые засветились на территории Донбасса; они даже по российскому УК (ст.359) подлежат посадке на 4-8 лет.
Рискнёшь, секретарь ? Или дальше пафосной болтовни, ты ничего не умеешь ?
Раньше Х..Й на заборе писали, теперь Зе! в подъезде. Что в принципе одно и то же. Ну хоть не насрали в лифте - и на том спасибо.
От такого электората всего можно ожидать