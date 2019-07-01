 Питання обстрілів найманцями РФ українських медиків піднімуть на засіданні ТКГ, - Данилюк

Про це написав секретар Ради національної ради безпеки та оборони Олександр Данилюк у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Стріляти в медиків, коли вони займаються евакуацією поранених - все одно що нападати зі спини на людину. Це неприпустимо як з етичної точки зору, так і з урахуванням норм міжнародного права. Такі прояви агресії загрожують звести нанівець усі зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту в Донбасі", - підкреслив Данилюк.

Він також висловив щирі співчуття родинам та друзям загиблих.

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"Ситуація обов'язково буде розглянута в рамках засідання Тристоронньої контактної групи", - підкреслив він.

Нагадаємо, 1 липня у результаті обстрілу санітарного автомобіля найманцями РФ під Водяним від поранень загинули старший матрос Сергій Майборода і сержант Ірина Шевченко.