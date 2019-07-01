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Все про:обстріл (5266) Данилюк Олександр (291) Тристороння контактна група (108)

 Питання обстрілів найманцями РФ українських медиків піднімуть на засіданні ТКГ, - Данилюк

Обстріл терористами українського санітарного автомобіля під Водяним обов'язково буде розглянуто в рамках засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це написав секретар Ради національної ради безпеки та оборони Олександр Данилюк у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Стріляти в медиків, коли вони займаються евакуацією поранених - все одно що нападати зі спини на людину. Це неприпустимо як з етичної точки зору, так і з урахуванням норм міжнародного права. Такі прояви агресії загрожують звести нанівець усі зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту в Донбасі", - підкреслив Данилюк.

Він також висловив щирі співчуття родинам та друзям загиблих.

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"Ситуація обов'язково буде розглянута в рамках засідання Тристоронньої контактної групи", - підкреслив він.

Питання обстрілів найманцями РФ українських медиків піднімуть на засіданні ТКГ, - Данилюк 01

Нагадаємо, 1 липня у результаті обстрілу санітарного автомобіля найманцями РФ під Водяним від поранень загинули старший матрос Сергій Майборода і сержант Ірина Шевченко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135108
 
 
 Топ коментарі
 
нормальный Главнокомандующий в этом случае, дает приказ сжечь вражеские боксы с танками и градами батальонного количества где-нибудь за Горловкой, а эти Зебилы поднимут вопрос.. перед кем?!
та вам сепары просто посмеются в лицо!
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Пусть Зеленский ещё попросит Путина не стрелять в детей...
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ТКГ...? с убийцами обсуждать их злодеяния в итоге переговоры будут содержательными и результативными...Кому вы очки втираете.
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и это вернет погибших ребят?погибли наши 2 человека должны погибнуть 20 сепаров только тогда они поймут и то вряд ли
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нормальный Главнокомандующий в этом случае, дает приказ сжечь вражеские боксы с танками и градами батальонного количества где-нибудь за Горловкой, а эти Зебилы поднимут вопрос.. перед кем?!
та вам сепары просто посмеются в лицо!
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Ну что один, что другой. Забыл почему просрали и ДАП и Дебальцево. И не Зеля командовал, да.....
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Цена мыролюбия, она такая. Бесконечные паузы во время боев за ДАП позволяли сепарам окапываться ближе к терминалам, пока наконец не удалось проникнуть в подвал и заминировать несущие конструкции. Казалось бы, это, и история с 32-м блоком, потерей Докучаевска раз и окончательно должны были научить, но нет.
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ДАП просрали тогда, когда наш гениальный главнокомандующий, отдал очередной приказ прекратить огонь. И сепаратистов построили блок пост на наших глазах, на дороге, по которой снабжался ДАП. После этого его потеря была лишь делом времени.
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Новым властям еще только предстоит научиться, ЧТО такое договоры с руснёй. И единственный вопрос, какую цену придется заплатить за прозрение.
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Согласен. Но весь вопрос в том, что будут платить не со своего кармана или рассчитываться не своими жизнями или своих родственников.
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зелена шмаркля вже б мала зрозуміти , хто є ворог і що і як із ним робити.
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Шрек Баблокат что то твой шокаладенфюрер не шибко палил,все больше конфетки в Липецке крутил. Питання обстрілів найманцями РФ українських медиків піднімуть на засіданні ТКГ, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5678
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Пусть Зеленский ещё попросит Путина не стрелять в детей...
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Еще месяц назад я здесь на цензоре мог наблюдать видео с ответкой...
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соберутся, поп-ят и разойдутся.. С параши все равно никто не спросит, а людей уже не вернуть
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ТКГ...? с убийцами обсуждать их злодеяния в итоге переговоры будут содержательными и результативными...Кому вы очки втираете.
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Они нам смерти, а мы им предъяву в какой то занюханой ТГК. Да, сильно, ничего не скажешь...
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Надо на заседании выразить озабоченность. Крайнюю. И об этике поговорить. И о нормах международного права. Это всегда помогает.
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Данила ты мразь, в окопы тебя паскуду, чтобы на своей шкуре прочувствовал, подонок
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ЩО? " Вопрос обстрелов наемниками РФ украинских медиков " БАРАН, українців, героїв, воїнів, медиків ВБИЛИ вороги
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Поднимут вопрос: А что б нам заказать на ужин?
-Ты что любишь?
-Я люблю суши.
- Не, а я мясо буду.
- Всем остальным шаурму?
- Да, шаурма так шаурма.
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******** данилюк, це не ситуація а вбивство яке підлягає під означення злочинів проти людяності і має розглядатись судом в тому числі міжнародним проти параші. Вимагати видачу вбивць міжнародному трибуналу і повернути негайно озброєння на передову
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Данилюша!Срочно созывайте оон. А то путя *уйлопан по языковому закону созывает а вы за убийства сопли жуёте. Клоуны *еровы...
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При Порохе было стойкое впечатление, что мы хоть и медленно, но идем к победе, а при зебобе, что мы очень быстро идем в опу...
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"Это недопустимо как с этической точки зрения"
Oго. Слова не мальчика, но мужа. Следующий шаг: потребовать от РФ выдачи всех "добровольцев", которые засветились на территории Донбасса; они даже по российскому УК (ст.359) подлежат посадке на 4-8 лет.
Рискнёшь, секретарь ? Или дальше пафосной болтовни, ты ничего не умеешь ?
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Накрыть всё что шевелиться за линией
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 4 ч.4 часа назад

Раньше Х..Й на заборе писали, теперь Зе! в подъезде. Что в принципе одно и то же. Ну хоть не насрали в лифте - и на том спасибо.
От такого электората всего можно ожидать
Питання обстрілів найманцями РФ українських медиків піднімуть на засіданні ТКГ, - Данилюк - Цензор.НЕТ 4239
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"Стрелять в медиков, когда они занимаются эвакуацией раненых - все равно что нападать со спины на человека. Это недопустимо как с этической точки зрения, так и с учетом норм международного права." ***** !! эта свора зеленых уе@анов нюхает 24 часа в сутки!
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