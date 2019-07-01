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 Політика України
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Все про:Клімкін (1455) Європейська Солідарність (40)

 Я відмовився входити у список "Європейської солідарності" на парламентських виборах, - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, який із 3 липня має намір піти у відпустку, заявляє, що він відмовився від пропозиції колишнього Президента Петра Порошенка увійти в список партії "Європейська солідарність" і не має наміру також балотуватися за одномандатним виборчим округом на позачергових виборах Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Я ніколи не збирався іти у список "Європейської солідарності", я ніколи не був політичною частиною БПП... Колишній Президент пропонував мені до цього приєднатися, але це насправді ніколи не було моїм бажанням", - підкреслив він.

Клімкін також зазначив, що планував балотуватися в депутати по мажоритарному округу на лівобережній частині Києва, де проживає.

За словами міністра, прогнози були "обнадійливими", але врешті він вирішив відмовитися від ідеї стати депутатом Ради.

Клімкін наголосив, що без команди однодумців немає сенсу ставати парламентарієм.

За словами міністра, він не виключає різні варіанти продовження політичної кар'єри, зокрема і на посаді мера Києва.

Дивіться також: Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "сучасний політичний бардак", приєднатися до його команди. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135107
 
   
 Топ коментарі
 
Увага, багато ненормативної лексики, тому потім не фиркайте.
5 років вони сиділи та нили, що все пльохо-пльохо, далі нікуди, 3,14да настала, нікада так плоха ні жилі, паслєдній х*й без солі на хлєб намазиваєм.
5 років вони їздили по курортах, відростили щоки розміром з жопу слона, не сиділи по окопах, не чекали по підвалах обстрілів. Пльоха, всьо пльоха. Ну і що, що живі, що кадирівці дочку до смерті не відтрахали? Хіба то життя, коли долар не по вісім? Нах нам квартіра, нах цілий дім, якщо газ не безплатно в нім

Безвіз - та зачєм мінє той безвіз, мінє надо газ бесплатна. Ну развє толька по європах праєхаться разок, так вєдь дОрога Я відмовився входити у список "Європейської солідарності" на парламентських виборах, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4178 Ви знаітє, па скока водка в європах? Порох гэнацибіт насілєніє дарагой водкай. Шо, податкі? Ні знаю я такова слова " податкі", я знаю слова "даром, скамуніздіть, украсть, пропіть, просрать".
Шо, с нами в світі рахувались? Про якісь санкції, про ПАРЄ, про трибунал кажете? Та нах Васі і Свєті оті непонятні слова, вони хотять гарно жити, за дєтські гроші купляти айфони, інстаграмити морди і нохті і всією сім'єю сидіти в декреті до пенсії. Бо їм здається, що саме так живуть по багатих європах.
Ви хоч розумієте, наскільки спИте у нас населення? Може по містах не так помітно, але села - це реальний треш. Це не люди, це ємності дешевої пальонки на ніжках, які теж мають право голосу і мнєніє. І от повзе така ємність в обісраних звечора штанах і голосує за прєзідєнта, що лупить х*єм па раялях, бо це панятний чувак, свій парєнь, такий карупцийов не допустить. Сука…
У нас насілєніє, яке сімейного лікаря вибирає довше, прискіпливіше і зваженіше, ніж президента країни. Бо тут тобі не хухри-мухри, не якась там країна і свобода, тут цінна власна срака, її треба спеціалісту довіряти. А президент шо, научиться. А як не научиться, то хай інші думають, а ми поки в черзі в поліклінці пониємо, яке життя х*йове настало.
Таріфи вже не душать, жисть уже удалась, карупция ко-ко-ко-борена і ваще, то нє сваі люді по всіх посадах і в партії, то спєціалісти широкага профіля. Могут косіть бабло, рубіть бабло, строіть моську, куріть ширку, наярівать мурку і всєх пабідіть. Юзіка вам всєм в начальніки.
Місяць, лише місяць члєноносітєлю вові хватило, щоб прохерити, проє*ати, просрати усе на міжнародній арені.
100 днів йому якраз хватить, щоб разом з усім 95 кварталом в раді продати нас москалям з усім нашим гівном-народом.
А все тому, що нитіки вирішили, що за просмотр х*єти по тєлєку вони варті "жізні как в європах".
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Вот ещё одного порядочного человека убрало зелёное чмо
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- Изя, вы слыхали, вчерась пионер за городом мину нашел?
- Таки, да! Слышно было очень хорошо! Я отказался входить в список "Европейской солидарности" на парламентских выборах, - Климкин - Цензор.НЕТ 9439
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Чугункин в курсе ,что соя со своей бандой не проходной,вот и встал на лыжи.
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Бывший Президент предлагал мне к этому присоединиться, но это на самом деле никогда не было моим желанием", - подчеркнул он . Источник: https://censor.net.ua/n3135107

😁😁😁
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А что нельзя было и побеждать и не барыжничать?
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Начнет барыжничать - вылетит также как четвертый и пятый
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Це ви з фільтраційного табору будете говорити? 🤗
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Mожно (и нужно) было закинуть на кичу приличное количество всяких жителей юго-востока. Жаль что это не было сделано.
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В дурке пациенты тоже думают что врачи тупые и не понимают
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Ага то есть Шпигель или кремляди неизвестно но все равно запостим, да?
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Це рішення Клімкіна і його треба поважати. Інша справа, що мером його не оберуть.
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мэром левого берега.Клячко старшой по правому.
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если в твоём личном,то не обращай внимания и проезжай мимо.
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Абу, уважай других людей, даже если они голосовали не так как тебе надо.
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А в чем образа, Абу? Ты пожилой человек, вот я тебе и пишу уважительно "Абу", что значит "отец".
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У тому, що це арабське слово. І знову у спам.
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какая разница чье слово, главное, что оно означает.. Так и ты ведь откуда то с востока, ты же не украинец.
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погано слідуєш за дописами, якщо не знаєш досі , де мешкає Хасан , пан Алі українець не менше за тебе.
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швидше за все пан Алі працює на державній службі , бо де ображають хабарництво і корупцію - то він їх захищає.Типу ," нехай грабують , аби свої".
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Там и без тебя идиотов хватает. Одним больше, одним меньше....
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Климкин выгонят из МИДа - иди в театр
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Вот ещё одного порядочного человека убрало зелёное чмо
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ну да,у пэтиж диабет,а после "перебора" он зеленеет.
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Мэром тоже хорошо быть, потом можно и в президенты.
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Твоя песенка спета...какой из тебя мер после Кличко нам Виталик мост построил а ты кроме как Зеленского дерьмом мазать ничего не умеешь.
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клічко так само залежний від фірташа , як і порошенко.Маю сподівання на американське правосуддя - фірташ таки співатиме .
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Увага, багато ненормативної лексики, тому потім не фиркайте.
5 років вони сиділи та нили, що все пльохо-пльохо, далі нікуди, 3,14да настала, нікада так плоха ні жилі, паслєдній х*й без солі на хлєб намазиваєм.
5 років вони їздили по курортах, відростили щоки розміром з жопу слона, не сиділи по окопах, не чекали по підвалах обстрілів. Пльоха, всьо пльоха. Ну і що, що живі, що кадирівці дочку до смерті не відтрахали? Хіба то життя, коли долар не по вісім? Нах нам квартіра, нах цілий дім, якщо газ не безплатно в нім

Безвіз - та зачєм мінє той безвіз, мінє надо газ бесплатна. Ну развє толька по європах праєхаться разок, так вєдь дОрога Я відмовився входити у список "Європейської солідарності" на парламентських виборах, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4178 Ви знаітє, па скока водка в європах? Порох гэнацибіт насілєніє дарагой водкай. Шо, податкі? Ні знаю я такова слова " податкі", я знаю слова "даром, скамуніздіть, украсть, пропіть, просрать".
Шо, с нами в світі рахувались? Про якісь санкції, про ПАРЄ, про трибунал кажете? Та нах Васі і Свєті оті непонятні слова, вони хотять гарно жити, за дєтські гроші купляти айфони, інстаграмити морди і нохті і всією сім'єю сидіти в декреті до пенсії. Бо їм здається, що саме так живуть по багатих європах.
Ви хоч розумієте, наскільки спИте у нас населення? Може по містах не так помітно, але села - це реальний треш. Це не люди, це ємності дешевої пальонки на ніжках, які теж мають право голосу і мнєніє. І от повзе така ємність в обісраних звечора штанах і голосує за прєзідєнта, що лупить х*єм па раялях, бо це панятний чувак, свій парєнь, такий карупцийов не допустить. ****…
У нас насілєніє, яке сімейного лікаря вибирає довше, прискіпливіше і зваженіше, ніж президента країни. Бо тут тобі не хухри-мухри, не якась там країна і свобода, тут цінна власна срака, її треба спеціалісту довіряти. А президент шо, научиться. А як не научиться, то хай інші думають, а ми поки в черзі в поліклінці пониємо, яке життя х*йове настало.
Таріфи вже не душать, жисть уже удалась, карупция ко-ко-ко-борена і ваще, то нє сваі люді по всіх посадах і в партії, то спєціалісти широкага профіля. Могут косіть бабло, рубіть бабло, строіть моську, куріть ширку, наярівать мурку і всєх пабідіть. Юзіка вам всєм в начальніки.
Місяць, лише місяць члєноносітєлю вові хватило, щоб прохерити, проє*ати, просрати усе на міжнародній арені.
100 днів йому якраз хватить, щоб разом з усім 95 кварталом в раді продати нас москалям з усім нашим гівном-народом.
А все тому, що нитіки вирішили, що за просмотр х*єти по тєлєку вони варті "жізні как в європах".
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второй абзац где-то уже было.мальдивы,сейшелы,бали.
а щоки и жопа тут пол бэбэпэ,долго писать
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А ми як підтримувли Порошенка так і будемо підтримувати тому що все буде ЄСЯ відмовився входити у список "Європейської солідарності" на парламентських виборах, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2375
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Клімкіна із задоволенням візьмуть міжнародні фірми в Україні та за кордоном. А от Зе після зняття з посади ніхто не візьме, бо окрім професії кловуна він не має спеціальності.
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разве что техперсоналом по офису сегодня знание языка это не показатель
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Уя віть, що я подібних людей знаю. Клімкіна візьмуть на пристойну посаду, бо він мови знає, закони знає, організацію прийомів знає... А Зе на яку посаду візьмете?
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Зеленский клоун-шоумен его никуда не брали и брать не будут к нему сами ходили и будут ходить...
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Я питав про його посаду після відставки або імпічменту.
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Турки (з рекреативної індустрії) називають зе "Бодрумським аніматором". І донедавна вважали його росіянином.
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Він по суті росіянин, бо погано володіє українською мовою. Турки називали євреїв, що бігли у Стамбул від Гітлера німцями, бо ті розмовляли німецькою мовою. Таке там розуміння націй.
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присоединился к Гройсману по втаптыванию в грязь бывшего босса...
А он их назначил и возвысил... Я відмовився входити у список "Європейської солідарності" на парламентських виборах, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1588
Совсем не разбирался в людях...
А в конце остались с порошенко лишь несколько человек и сейчас его партии не хватает наблюдателей на выборы...
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Він просто не хоче бути у цій партії, але втаптування у болото не було.
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Бывший Президент предлагал мне к этому присоединиться, но это на самом деле никогда не было моим желанием", - подчеркнул он .Источник: https://censor.net.ua/n3135107

Это называется - унизил...
Вы должны понять что это унижение...
Мог бы промолчать...
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Наверняка пораженко предлагал Чугункину место в непроходной части списка, ведь у ПОПы гарантировано попадают в Раду первых пятнадцать человек, не более
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Де ви побачили приниження? Багато людей у чомусь підтримують Порошенка, але не підуть у партію, бо є принципові моменти, які не подобаються. Це лише у Зе підбір кон'юктурщиків, які усім задоволені.
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Ali Hasan - не было бы унижения, если бы не было вот этого слова...



Бывший Президент предлагал мне к этому присоединиться, но это на самом деле никогда не было моим желанием", - подчеркнул он .Источник: https://censor.net.ua/n3135107

А про Зе в приличных обществах не говорят... - Зе и его команда это конченные отморозки..
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Слово "ніколи" може означати багато чого. Наприклад те, що він не хоче бути у будь-якій партії, або хоче займатися господарською роботою...
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однако и замашки Я відмовився входити у список "Європейської солідарності" на парламентських виборах, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7288.... а от Педалика хук справа Я відмовився входити у список "Європейської солідарності" на парламентських виборах, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6893
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Хоть оно и Клим Чугункин, но нос держит по ветру крепко - сразу понял, что в его случае лучше вовремя смыться, чем опосля отмываться от соевого гуано на допросе у следователя. А так вовремя открестился от шоколадной проворовавшейся мрази, и вроде как ни при чем.
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Но помогать бывшему патрону не перестаёт
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Сейчас он играет на два лагеря сразу, но чувствует, что соевая шобла накануне грандиозного шухера, поэтому и хочеи спрыгнуть
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Вовремя предать - это не предать, это предвидеть ))
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Прекрасный ход. В переводе с дипломатического: "Ну шо, Вазелин, лососнул тунца ? Ты и твоя шобла поганая - сосунки в международных делах. Теперь вы сами будете отмазываться ото всех своих косяков. А я пока отпуск возьму, и буду наблюдать как Сильные Мира Сего запихивают вас под шконку, терпилы хреновы".
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Климкин не дурак - видит, что помойное ведро, то есть судно Свыногетьмана "ПЕС" медленно уходит на дно. Ну не тонуть же с ним вместе...
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эта партия вообще не должна пройти, хватит уже обманывать народ, никто нас бедняков в ЕС не собирается даже принимать
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯ відмовився входити у список "Європейської солідарності" на парламентських виборах, - Клімкін
 
 
 
 
 
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