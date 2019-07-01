 Я відмовився входити у список "Європейської солідарності" на парламентських виборах, - Клімкін

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр сказав в інтерв'ю Українським Новинам.
"Я ніколи не збирався іти у список "Європейської солідарності", я ніколи не був політичною частиною БПП... Колишній Президент пропонував мені до цього приєднатися, але це насправді ніколи не було моїм бажанням", - підкреслив він.
Клімкін також зазначив, що планував балотуватися в депутати по мажоритарному округу на лівобережній частині Києва, де проживає.
За словами міністра, прогнози були "обнадійливими", але врешті він вирішив відмовитися від ідеї стати депутатом Ради.
Клімкін наголосив, що без команди однодумців немає сенсу ставати парламентарієм.
За словами міністра, він не виключає різні варіанти продовження політичної кар'єри, зокрема і на посаді мера Києва.
- Таки, да! Слышно было очень хорошо!
😁😁😁
5 років вони сиділи та нили, що все пльохо-пльохо, далі нікуди, 3,14да настала, нікада так плоха ні жилі, паслєдній х*й без солі на хлєб намазиваєм.
5 років вони їздили по курортах, відростили щоки розміром з жопу слона, не сиділи по окопах, не чекали по підвалах обстрілів. Пльоха, всьо пльоха. Ну і що, що живі, що кадирівці дочку до смерті не відтрахали? Хіба то життя, коли долар не по вісім? Нах нам квартіра, нах цілий дім, якщо газ не безплатно в нім
Безвіз - та зачєм мінє той безвіз, мінє надо газ бесплатна. Ну развє толька по європах праєхаться разок, так вєдь дОрога Ви знаітє, па скока водка в європах? Порох гэнацибіт насілєніє дарагой водкай. Шо, податкі? Ні знаю я такова слова " податкі", я знаю слова "даром, скамуніздіть, украсть, пропіть, просрать".
Шо, с нами в світі рахувались? Про якісь санкції, про ПАРЄ, про трибунал кажете? Та нах Васі і Свєті оті непонятні слова, вони хотять гарно жити, за дєтські гроші купляти айфони, інстаграмити морди і нохті і всією сім'єю сидіти в декреті до пенсії. Бо їм здається, що саме так живуть по багатих європах.
Ви хоч розумієте, наскільки спИте у нас населення? Може по містах не так помітно, але села - це реальний треш. Це не люди, це ємності дешевої пальонки на ніжках, які теж мають право голосу і мнєніє. І от повзе така ємність в обісраних звечора штанах і голосує за прєзідєнта, що лупить х*єм па раялях, бо це панятний чувак, свій парєнь, такий карупцийов не допустить. ****…
У нас насілєніє, яке сімейного лікаря вибирає довше, прискіпливіше і зваженіше, ніж президента країни. Бо тут тобі не хухри-мухри, не якась там країна і свобода, тут цінна власна срака, її треба спеціалісту довіряти. А президент шо, научиться. А як не научиться, то хай інші думають, а ми поки в черзі в поліклінці пониємо, яке життя х*йове настало.
Таріфи вже не душать, жисть уже удалась, карупция ко-ко-ко-борена і ваще, то нє сваі люді по всіх посадах і в партії, то спєціалісти широкага профіля. Могут косіть бабло, рубіть бабло, строіть моську, куріть ширку, наярівать мурку і всєх пабідіть. Юзіка вам всєм в начальніки.
Місяць, лише місяць члєноносітєлю вові хватило, щоб прохерити, проє*ати, просрати усе на міжнародній арені.
100 днів йому якраз хватить, щоб разом з усім 95 кварталом в раді продати нас москалям з усім нашим гівном-народом.
А все тому, що нитіки вирішили, що за просмотр х*єти по тєлєку вони варті "жізні как в європах".
а щоки и жопа тут пол бэбэпэ,долго писать
А он их назначил и возвысил...
Совсем не разбирался в людях...
А в конце остались с порошенко лишь несколько человек и сейчас его партии не хватает наблюдателей на выборы...
Это называется - унизил...
Вы должны понять что это унижение...
Мог бы промолчать...
Бывший Президент предлагал мне к этому присоединиться, но это на самом деле никогда не было моим желанием", - подчеркнул он .Источник: https://censor.net.ua/n3135107
А про Зе в приличных обществах не говорят... - Зе и его команда это конченные отморозки..