 Я відмовився входити у список "Європейської солідарності" на парламентських виборах, - Клімкін

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Я ніколи не збирався іти у список "Європейської солідарності", я ніколи не був політичною частиною БПП... Колишній Президент пропонував мені до цього приєднатися, але це насправді ніколи не було моїм бажанням", - підкреслив він.

Клімкін також зазначив, що планував балотуватися в депутати по мажоритарному округу на лівобережній частині Києва, де проживає.

За словами міністра, прогнози були "обнадійливими", але врешті він вирішив відмовитися від ідеї стати депутатом Ради.

Клімкін наголосив, що без команди однодумців немає сенсу ставати парламентарієм.

За словами міністра, він не виключає різні варіанти продовження політичної кар'єри, зокрема і на посаді мера Києва.

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