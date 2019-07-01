 У Києві загинув 4-річний хлопчик, випавши з вікна квартири на 9 поверсі, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Попередньо поліцейські з'ясували, що мати залишила дитину без нагляду і пішла займатися домашніми справами. Через деякий час вона почула крик, а коли забігла в кімнату, побачила відкритий балкон і відсутність дитини. На місці події медики констатували смерть хлопчика.
Слідчий відділ Деснянського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією - нещасний випадок Кримінального кодексу України.
ОдесскойКиевской ОГА - взять под личный контроль выяснение причин этой трагедии и предотвращения подобных случаев в будущем", - отметил Зеленский Источник: https://censor.net.ua/n3135081
У меня дома кошка. Так я все окна закрыл двойной москитной сеткой. На рамке только на кухне (там пластик). И то рамка не снаружи а внутри. В остальных комнатах - пристрелил строительным степлером скобами 10 мм. Потому как жалко будет если выскочит с дуру. А тут дети..... жесть
Видео -
https://vidos.top/v/1806710
p.s. Пишите предупреждения. Родители-дебилы.
а окна и сетки - это действительно 90 процентов таких трагедий
Швыряют кость негатива - нате, грызите.
Вот вам ваша "незалёжность", "достоинство" и "покращення" уже вчера.
Просто нагнетается негатив, причём системно и платномерно.
Неизвестно, не выдумка ли это вообще.