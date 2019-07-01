EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Події, Київські новини
  2764  12
Все про:діти (1580) Київ (6226) Нацполіція (7770) смерть (3401)

 У Києві загинув 4-річний хлопчик, випавши з вікна квартири на 9 поверсі, - Нацполіція

У Києві на вулиці Мілютенка загинула дитина, випавши з вікна дев'ятого поверху.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Попередньо поліцейські з'ясували, що мати залишила дитину без нагляду і пішла займатися домашніми справами. Через деякий час вона почула крик, а коли забігла в кімнату, побачила відкритий балкон і відсутність дитини. На місці події медики констатували смерть хлопчика.

Слідчий відділ Деснянського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією - нещасний випадок Кримінального кодексу України.

Читайте також: Трагедія на Позняках: мати викинула з 7 поверху дитину й котів, а потім вистрибнула сама, дитина вижила (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135105
 
 
 Топ коментарі
 
О чем родители думают?
У меня дома кошка. Так я все окна закрыл двойной москитной сеткой. На рамке только на кухне (там пластик). И то рамка не снаружи а внутри. В остальных комнатах - пристрелил строительным степлером скобами 10 мм. Потому как жалко будет если выскочит с дуру. А тут дети..... жесть
 показати весь коментар
 
Скорее всего-сетка. Обяжите производителей окон писать огромными буквами на антимоскитных сетках- "Ваш ребенок если обопрется на неё, вылетит в окно и погибнет". Ведь пишут на полиэтиленовых кульках упаковки, что ваш ребенок задохнётся залезая внутрь.
p.s. Пишите предупреждения. Родители-дебилы.
 показати весь коментар
 
Они вообще не думают. Некоторые мои знакомые искренне недоумевали, зачем я "изуродовала окна" защелками на высоте, которая недоступна ребенку. Тоже родители, между прочим...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да шо за херня с детьми у нас начала происходить уже как в Мордоре
 показати весь коментар
 
 
Сегодня отравилось много потом взрыв потом авария дети погибли теперь пацан выпал лето летом конечно
 показати весь коментар
 
 
Одна из первых задач для нового главы Одесской Киевской ОГА - взять под личный контроль выяснение причин этой трагедии и предотвращения подобных случаев в будущем", - отметил Зеленский Источник: https://censor.net.ua/n3135081
 показати весь коментар
 
О чем родители думают?
У меня дома кошка. Так я все окна закрыл двойной москитной сеткой. На рамке только на кухне (там пластик). И то рамка не снаружи а внутри. В остальных комнатах - пристрелил строительным степлером скобами 10 мм. Потому как жалко будет если выскочит с дуру. А тут дети..... жесть
 показати весь коментар
 
 
Они вообще не думают. Некоторые мои знакомые искренне недоумевали, зачем я "изуродовала окна" защелками на высоте, которая недоступна ребенку. Тоже родители, между прочим...
 показати весь коментар
 
 
В Стамбуле подросток поймал выпавшую из окна 2-летнюю девочку. Девочка не получила никаких травм.
Видео -

https://vidos.top/v/1806710
 показати весь коментар
 
Скорее всего-сетка. Обяжите производителей окон писать огромными буквами на антимоскитных сетках- "Ваш ребенок если обопрется на неё, вылетит в окно и погибнет". Ведь пишут на полиэтиленовых кульках упаковки, что ваш ребенок задохнётся залезая внутрь.
p.s. Пишите предупреждения. Родители-дебилы.
 показати весь коментар
 
 
в этом трагическом случае - балкон.. не застекленный...доступный...открытый...
а окна и сетки - это действительно 90 процентов таких трагедий
 показати весь коментар
 
Мы тоже высоко живем. Когда в доме маленькие дети, закрываем окна и откручиваем ручки, даже летом. Просто не понимаю таких родителей.
 показати весь коментар
 
Что бб ллядская привычка давать такие новости без уточняющих деталей.
Швыряют кость негатива - нате, грызите.
Вот вам ваша "незалёжность", "достоинство" и "покращення" уже вчера.
Просто нагнетается негатив, причём системно и платномерно.
Неизвестно, не выдумка ли это вообще.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїУ Києві загинув 4-річний хлопчик, випавши з вікна квартири на 9 поверсі, - Нацполіція
 
 
 
 
 
 вгору