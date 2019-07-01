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 Військовополоненому моряку Гриценку пред'явили звинувачення в остаточній редакції, - Полозов

Відбулися слідчі дії щодо військовополоненого українського моряка Дениса Гриценка.

Про це повідомив у Фейсбуці адвокат українських військовополонених моряків Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час слідчих дій Денис Гриценко і його адвокати були ознайомлені з результатом проведеної комісійної ситуаційної судової експертизи. Крім того, стосовно Дениса Гриценка було проведено додатковий допит, під час якого він повідомив відомості, передбачені статтею 17 ІІІ Женевської конвенції. Під час допиту захист долучив завірену копію резолюції ПАРЄ 2292 від 26.06.2019 з перекладом, в якій, згідно з пунктом 13.1, міститься вимога про звільнення 24 українських військових моряків", - повідомив адвокат.

Він також зазначив, що під час слідчих дій Денису Гриценку пред'явили звинувачення в остаточній редакції.

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"До початку слідчих дій у нас була можливість поспілкуватися з Денисом. Почувається він задовільно, продовжує в умовах СІЗО підтримувати себе у фізичній формі, читає книжки. З радістю дізнався про одруження Віктора Безпальченка з Тетяною, передає молодятам свої вітання! Обговорювали ми з Денисом і поточні політичні події. Зустріч президентів Путіна і Трампа і заяви Путіна щодо справи військовополонених моряків.

Денис Гриценко сподівається, що сильні світу цього зможуть знайти можливості домовитися і всі військовополонені моряки зможуть повернутися додому до своїх близьких. Він вважає, що головне це не втрачати надію, бути сильними і працювати на позитивний результат", - резюмує Полозов.

Військовополоненому моряку Гриценку предявили звинувачення в остаточній редакції, - Полозов 01

Нагадаємо, 28 червня слідство СУ ФСБ Росії пред'явило звинувачення в остаточній редакції вісьмох військовополоненим українським морякам. За словами адвоката Миколи Полозова, всім політв'язням морякам звинувачення мають пред'явити до 9 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135104
 
 
 Топ коментарі
 
Наши моряки вернутся как Герои, а не как преступники !
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И в заключение небольшая, но очень живописная деталь. 26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко.
Мы так понимаем, что это временный казус с блокированием въезда Шувалову скоро победоносно завершится, и скоро у Суркова и Зе-команды будет общий ньюзрум.
.....Российскую журналистку РЕН-ТВ Столярову, сделавшую в 2014 году серию репортажей о героических ополченцах ЛДНР, пригласил руководить новостной службой «Интера» именно Шувалов. Позже в сети была обнародована взломанная переписка Столяровой со своим коллегой, в ходе которой она называет себя и Шувалова «главными руками Кремля в Украине, которые всегда в тени».
Ну и вишенка на торте. Зеленский уволил СБУ-шника, не пустившего Шувалова, не только потому что бизнес, но и потому что личное. Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым. Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах. Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики, Зеленский - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.
полный текст https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2055558161415791?__tn__=K-R
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Наши моряки вернутся как Герои, а не как преступники !
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И в заключение небольшая, но очень живописная деталь. 26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко.
Мы так понимаем, что это временный казус с блокированием въезда Шувалову скоро победоносно завершится, и скоро у Суркова и Зе-команды будет общий ньюзрум.
.....Российскую журналистку РЕН-ТВ Столярову, сделавшую в 2014 году серию репортажей о героических ополченцах ЛДНР, пригласил руководить новостной службой «Интера» именно Шувалов. Позже в сети была обнародована взломанная переписка Столяровой со своим коллегой, в ходе которой она называет себя и Шувалова «главными руками Кремля в Украине, которые всегда в тени».
Ну и вишенка на торте. Зеленский уволил СБУ-шника, не пустившего Шувалова, не только потому что бизнес, но и потому что личное. Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым. Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах. Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики, Зеленский - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.
полный текст https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2055558161415791?__tn__=K-R
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Ну так моряки должны спасибо большое сказать населению шо обрало такое руководство па приколу
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Так прошел только месяц .
Некогда ЗЕБЕням, они шаурму кушают, в фонтанах купаются, мебели двигают в новом офисе.

Зачем адвокаты, ЗЕБЕня сказал же путину, что моряки дети. Теперь добрый кремлёвский дядя отпустит детей 😕
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в расеи нет суда - есть место где озвучивают лживые приговоры в угоду властным ворам.....
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Краще наші моряки просто би не визнавали російське законодавстство і їхній суд.
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Так они и не признают, утверждая что военнопленные
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раша это отрицает...
Говорит - какие же они военные если не выстрелили ни разу..?
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В Гамбурге уже доотрицалась. Был бы Порох, парусник "Седов" стоял бы в Одессе под арестом.
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Nataliia Mykhailova - ни стоял бы...

При порохе ни один раше дипломат не был выслан...
Ни говоря уже о другом...
Порох был коллаборантом , а Зе предатель...
И тот и другой дерьмо...
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Який "Сєдов"? Він Сбєрбанк і ВТБ не міг прикрити. І напевно саме він і віддав наказ, щоб моряки здавались в полон разом зі зброєю, бо його тоді зрив виборів і торгівля в Москві цукерками більше цікавили.
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есть обвинения в краже, есть обвинения в убийстве, в разбое... А вот обвинение в окончательной редакции.. Шо это за преступление такое? Отредактировал так, что кончил?
Полнейшая безграмотность...
Слава украинским морякам! А зелебоб их хочет утвердить в роли криминала... Любой ценой, мля, вернуть...
Климкин - респектище, что обосрал их с ног до головы!
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Моряки вернутся притом очень скоро. Главное не дергаться и не косячить и не делать ничего лишнего, а просто ждать. Каждая минута нахождения моряков в плену сильно бьет по репутации Трампа. Ведь Трамп себя поставил как великий переговорщик. А тут Ху*ло просьбу Трампа не выполнил. Вот на самолюбии Трампа и можно сыграть. И не забывать почаще в иностранных СМИ высмеивать как Ху*ло обманул Трампа. Да за такое он Ху*ла задушит. Особенно перед выборами.
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Ну зебоба уже из за всех сил месяц не косячет... И кто интересно будет высмеивать Трампа в инсми...
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Зелебобики, куда бежать будете ? Беня, Зеля, Богданчик - рванут в Израиль, понятно. А Данилюк, Разумков и прочее отребье - куда ? Ростов не резиновый. Військовополоненому моряку Гриценку пред'явили звинувачення в остаточній редакції, - Полозов - Цензор.НЕТ 999
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВійськовополоненому моряку Гриценку пред'явили звинувачення в остаточній редакції, - Полозов
 
 
 
 
 
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