 Військовополоненому моряку Гриценку пред'явили звинувачення в остаточній редакції, - Полозов

Про це повідомив у Фейсбуці адвокат українських військовополонених моряків Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час слідчих дій Денис Гриценко і його адвокати були ознайомлені з результатом проведеної комісійної ситуаційної судової експертизи. Крім того, стосовно Дениса Гриценка було проведено додатковий допит, під час якого він повідомив відомості, передбачені статтею 17 ІІІ Женевської конвенції. Під час допиту захист долучив завірену копію резолюції ПАРЄ 2292 від 26.06.2019 з перекладом, в якій, згідно з пунктом 13.1, міститься вимога про звільнення 24 українських військових моряків", - повідомив адвокат.

Він також зазначив, що під час слідчих дій Денису Гриценку пред'явили звинувачення в остаточній редакції.

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"До початку слідчих дій у нас була можливість поспілкуватися з Денисом. Почувається він задовільно, продовжує в умовах СІЗО підтримувати себе у фізичній формі, читає книжки. З радістю дізнався про одруження Віктора Безпальченка з Тетяною, передає молодятам свої вітання! Обговорювали ми з Денисом і поточні політичні події. Зустріч президентів Путіна і Трампа і заяви Путіна щодо справи військовополонених моряків.

Денис Гриценко сподівається, що сильні світу цього зможуть знайти можливості домовитися і всі військовополонені моряки зможуть повернутися додому до своїх близьких. Він вважає, що головне це не втрачати надію, бути сильними і працювати на позитивний результат", - резюмує Полозов.

Нагадаємо, 28 червня слідство СУ ФСБ Росії пред'явило звинувачення в остаточній редакції вісьмох військовополоненим українським морякам. За словами адвоката Миколи Полозова, всім політв'язням морякам звинувачення мають пред'явити до 9 липня.