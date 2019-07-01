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 Політика України, Економіка
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Все про:НКРЕКП (129) Електрика (259) Кривенко Оксана (3)

 Енергосистема працює в штатному режимі, всі сегменти нового ринку запрацювали, ціна для населення не змінилася, - глава НКРЕКП Кривенко про запуск нового ринку електроенергії

Енергосистема працює в штатному режимі, перерви постачання електроенергії споживачам у зв'язку з запуском нової моделі ринку відсутні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала глава Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко, коментуючи підсумки першого дня функціонування нової моделі ринку електричної енергії.

Вона зазначила: "Про запуск нової моделі ринку електроенергії.

Попереду нас очікує іспит на відповідність діючого законодавства реаліям ринку та новим умовам роботи, що передбачають значне зменшення прямого регуляторного впливу. Тому, комісія закликає учасників ринку до подальшого діалогу та продовження роботи по вдосконаленню положень нормативно-правових актів та принципів, що регулюють новий ринок електричної енергії.

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На завершення першої доби функціонування нової моделі ринку електричної енергії, за оперативною інформацією, готові повідомити про наступне.
1. Енергосистема працює у штатному режимі. Перерв постачання електроенергії споживачам у зв’язку із запуском нової моделі ринку немає.
2. Всі основні сегменти та функції нового ринку запрацювали.
3. Результати перших торгів на ринку на добу наперед сформувалась на рівні нижчому, ніж цінові обмеження встановлені НКРЕКП.
4. Ціна на електричну енергію для населення не змінилась та залишається найнижчою серед Європейських країн.
5. Зафіксовані технічні збої у роботі систем та платформ оперативно ліквідовувались.

Ціни:
- для вугільної генерації склала 159 коп/КВт×год, або на 2% нижче середньозваженого обмеження, що встановлений Регулятором.
- для державної НАЕК "Енергоатом" зросла на 35%, з 57 коп/кВтгод до 75 коп/КВт×год.
- для державної компанії Укргідроенерго зросла на 47% або із 75 коп/КВт×год до 110 коп/ КВт×год.

Висловлюю персональну вдячність кожному співробітнику НКРЕКП, ДП "Оператор ринку", ДП "Гарантований покупець", ДП "Енергоринок", ДП "НЕК "Укренерго" та проекту "Енергетична безпека" USAID за покладені зусилля у впроваджені з 01 липня 2019 року нової моделі ринку електричної енергії.

Нагадаю, що НКРЕКП з метою імплементації положень Закону України "Про ринок електричної енергії України" було прийнято 48 нормативно правових актів.

Робота триває!"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135103
 
 
 Топ коментарі
 
Кричал Хряк Коломойский и его подсвинок (свинарчук) Зеленский! Для Бабломойского рынок это плохо. Раньше за его электроэнергию платили мы с вами а теперь прийдется из своего кармана!
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" Цена на электрическую энергию для населения не изменилась и остается самой низкой среди европейских стран."
Да как так-то, вот же ж Петя барыга, мало того что не дает Зе снизить тарифы для населения, так еще и цену установил самую низкую среди европейский стран! Доколе!
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😂😂😂 Будет дешеветь вместе с колбасой киловатт 3 копейки колбаса 2.20 и вернут нам взад сэсэрэ 😂
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когда тебе в зад вернут отпишись,как там?
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Для предприятия -я сегодня посчитал стоимость выросла с 2-75 до 3-10 добавили в счете строчки услуги распределения и услуги передачи,так что спасибо забери назад.Так что подорожает опять все начиная от хлеба и т.д.И ЧТО эти... НАЗЫВАЮТ РЫНКОМ??У МЕНЯ ЧТО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ КУПИТЬ У КОГО ТО ДРУГОГО дешевле или качественнее??
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а кричали-КАРАУЛ, плохо, что зачастую не компетентные оценивают ситуацию и накалывают страсти...
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Кричал Хряк Коломойский и его подсвинок (свинарчук) Зеленский! Для Бабломойского рынок это плохо. Раньше за его электроэнергию платили мы с вами а теперь прийдется из своего кармана!
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Це Зєля кричав!. Істерив, проектами законів кидався, про Роттердам- щось плів. 😊
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действительно накалывают... Накололи дебилонаселение (73% его) в очередной раз. Погугли анализ этого дерибана - пропадет настроение писать всяку хрень Энергосистема работает в штатном режиме, все сегменты нового рынка заработали, цена для населения не изменилась, - глава НКРЭКУ Кривенко о запуске нового рынка электроэнергии - Цензор.НЕТ 9766
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Еще интересный момент:взяли предоплату за месяц вперед потом якобы "рехформировались" и поделились.Ту предоплату не вернули-новоявленные уже требуют новую.Это результат отсутствия ответственности ворья.Не говорю что его создал Зе но пора начинать рубить головы
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Тем более скоро у учетелей будет зарплата 4 тысячи долларов а для остальных закончится эпоха бедности да ещё и электричество по европейским меркам халявное не ну не жизня пойдет а сплошной мед по харям 🙋🙋🙋
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А вот и нет сейчас каникулы работы нет значит на 3600 гривен а 4 тысячи долларов то с сентября😂
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Ну ты ведь голосовал за сторчавшегося Скомороха! Бачили очи що купували от тепер и иш!
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да он просто на молоко детишкам своим батрачил - днями-ночами с цензора не слезал Енергосистема працює в штатному режимі, всі сегменти нового ринку запрацювали, ціна для населення не змінилася, - глава НКРЕКУ Кривенко про запуск нового ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 329
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Почему не изменилась,несправедливое и коррупционное ценообразование значит осталось?
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Отменяйте субсидии нахрен этот Порошенко кий коррупционный беспредел 🙋
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это надо заявить в каком-нибудь спальном районе большого города, собрав перед выступлением старушек-пенсионерок..
Ну, и быть готовым получить в ***** Енергосистема працює в штатному режимі, всі сегменти нового ринку запрацювали, ціна для населення не змінилася, - глава НКРЕКУ Кривенко про запуск нового ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 832
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😂😂😂 зачем ведь Украина теперь страна в смартфоне можно просто огласить на Фейсбуке в понедельник не бритым с жёсткого перенюха в пятницу
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Это не НАСЕЛЕНИЕ это ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ и они должны получать электричество БЕСПЛАТНО !!!
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Всем в зад по электроду пущай добывают бесплатное электричество раз ума даже президента выбрать нет
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торги по эл.энергии прошли в пределах 50 коп за 1 квт + потери при транспортировании а все остальное бене и ахметке)))
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цены
- для угольной генерации составила 159 коп / кВт × ч, или на 2% ниже средневзвешенного ограничения, установленного Регулятором.
- для государственной НАЭК "Энергоатом" выросла на 35%, с 57 коп / кВтч до 75 коп / кВт × ч.
- для государственной компании Укргидроэнерго выросла на 47% или с 75 коп / кВт × ч до 110 коп / кВт × ч.Источник:https://censor.net.ua/n3135103

Где в пределах 50 коп? Ты считаешь нас слепыми или тупыми?
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" Цена на электрическую энергию для населения не изменилась и остается самой низкой среди европейских стран."
Да как так-то, вот же ж Петя барыга, мало того что не дает Зе снизить тарифы для населения, так еще и цену установил самую низкую среди европейский стран! Доколе!
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А вы не знаете что тарифами занимается кабмин или у вас методичка?
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При Пете вас не волновало кто именно занимается тарифами. Вот проклятый барыга, не сказал Зе что тарифами занимается кабмин, а Зе как дурак всем пообещал снизить тарифы и не снизил, вот Петя проклятый барыга!
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Ну Гройсман креатура Пети, по квоте БПП
Как и министр энергетики

Так что да, претензии были к Пете
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Вот же ж Петя проклятый барыга, не предупредил Зе что он ничего не сможет сделать на своем посту без узурпации власти. А Зе же всем лохам пообещал конец эпохи бедности, а тут такое..., только и смог кумов да родственников поустраивать на жирные должности. Вот Петя проклятый барыга!
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Про то что цена на электрическую энергию для населения не изменилась и остается самой низкой среди европейских стран? Ну так отвечай, как так, чего молчишь?
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Шо? Зе уже и зарплаты ниже сделал? А как же обещанные 4000 Є учителям? Вот же Петя проклятый барыга!
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Инфляции жрет зарплаты, да. Инфляция - это тоже Кабмин и Нацбанк
А з/пл в Украине никогда не дотягивали до европейских. А стали ещё меньше.

Шо тебе ещё неясно?
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Зе не может удержать инфляцию, а как же он за это Петю ругал на дебатах? Вот Петя проклятый барыга!
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При Пете вас не волновало кто именно занимается зарплатами и инфляцией. Вот же ж Петя проклятый барыга, не предупредил Зе что он ничего не сможет сделать на своем посту без узурпации власти. А Зе же всем лохам пообещал конец эпохи бедности, а тут такое..., только и смог кумов да родственников поустраивать на жирные должности. Вот Петя проклятый барыга!
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Ты эту портянку можешь 15 раз тиснуть ещё, но твои аргументы не убедят даже пятилетнего ребёнка.
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А предметно ответить нечего? Не удивляет
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Я предметно тебе разжевала кто за что отвечает. Но если до тебя не доходит, ну шо поделать. Ылита альтернативно одарённая, мы уже привыкли все 😁😁
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Вы - рассеяне, как вЯликая нация, обладающая лишней хромосомой (что подтверждено вашим министром культуры) остановились в своем развитии на уровне 3-х летнего ребенка. Вспомни как ты тут раньше зрадофилила по тем же ситуациям что происходят и сейчас, один в один. Что забыла? Но тогда что, можно было, а сейчас запретили?
Да зачем я тебе это объясняю, лахта, иди Енергосистема працює в штатному режимі, всі сегменти нового ринку запрацювали, ціна для населення не змінилася, - глава НКРЕКУ Кривенко про запуск нового ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 7849
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Ай-яй-яй, как Порошенко президент, то высокие цены барыга и мародёр установил, а как цены самые низкие в Европе, то этим кабмин занимается.
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У этих лахтатролей двойные стандарты
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Кремлю Украина - ох как важна иначе распадётся таёжный союз и лопнет пузырь великодуховности и сракальности....
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Угу.. ты бы глянул отношение цены электроэнергии к среднему доходу населения. В Украине 3,43%. А в Дании 1.47%ю При чем тут Дания скажешь? да при том что там одна из самых больших цен на электроенергию. И получается что при этой " самую низкую" мы отваливаем самое больше. так что свой "высер для лохов" оставь при себе.
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Ну так это как раз для тебя - лоха. "Цена на электрическую энергию для населения не изменилась"
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Телепузики, так а шо там зеБЕня обещал, шо там по снижению тарифов для населения?
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Это будет в следующем сезоне Слуги урода в 13 серии 🙋
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Так ЗЕ хотел отсрочить на год ету лоховскую *рехворму*. Но Петя с Гнойсманом все таки решили ее протянуть. Ахметов же потратился на выборы и забашлял Пете за новые Обленерго. Бабки нужно быстро отбивать.
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Станом на 1 січня 2019 року заборгованість теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії перед ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» становила загалом 946,7 млн грн.Суд зобов'язав компанію Ахметова погасити заборгованість перед «Енергоринком» на 845 млн грн | Mind.ua Энергосистема работает в штатном режиме, все сегменты нового рынка заработали, цена для населения не изменилась, - глава НКРЭКУ Кривенко о запуске нового рынка электроэнергии - Цензор.НЕТ 5914
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И это Коломойскому, а, значит, и Богдану, а, значит, и Зеленскому очень сильно не нравится.
У них другие планы.
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Ну скоро я думаю в платёжка мы это увидим. У нас рынок почему то приходит исключительно к подорожанию
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Не волнуйтесь, ЗЕ-банда обещала ввести Ротердам-минус.
Вот тогда населению и наступит большой "минус"!!!

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Энергосистема работает в штатном режиме, все сегменты нового рынка заработали, цена для населения не изменилась,

а что изменилось??

ахметов мутил эту мутотень 100500 лет, чтобы в результате ничего для него не изменилось?? не поползло его бабло в кипре вверх от ентаго ранка??

ахахаха

в результате всего ентаго, как рассказал герус - новый назначенный зеленским спец по энерго, промышленность будет покупать электрику по такой же цене как население, а другими словами - население будет платить за илектрику для титановых фабрик фирташей и прочей хрени.

ну и на экпорт пойдет укрэлектрика атамная дешевая, а джорогая из ахметовскаго данецкого угля пойдет киевским лохам.

ахахаха
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Рынок в срок запущен, обязательства перед международными партнерами выполнены, получение второго транша макрофинансовой помощи от ЕС перестало висеть на волоске.
Но Беня не был бы Беней, если бы так просто сдал свои позиции. Бабкины эксперты все равно пытаются заполнить инфополе месседжами о том, что новый рынок - это плохо. И даже не гнушаются фейками, как тот же Андрей Герус, указавший в своем посте на фейсбуке о том, что на аукционах по двухсторонним контрактам угольные электростанции подняли цену почти на 50%, до 2,3 грн за кВт/ч. Герус назвал такую цену «неадекватным результатом реформы».
Отсюда у меня вопрос: госчиновник такого уровня не владеет информацией о том, что такая цена невозможна в принципе? Что НКРЭКУ установлена граничная цена в 1,64 грн, а все, что выше, автоматически отклоняется госкомпанией «Оператор рынка»? Госчиновник такого уровня не знает нормативных документов? У него нет информации о проводящихся торгах? Она же есть в открытом доступе, ее может найти каждый при желании.
Если он не знает, не владеет, не видит и не слышит, то почему тогда он так уверенно вещает на сложных щщах?
А если знает и владеет, тогда это сознательное манипулирование информацией.
Но и это еще не все: с подачи Геруса на сайте ВР появился президентский законопроект, в котором предлагается отсрочить переход к рынку на июль 2020 года. И снова там в пояснительной записке юзают в хвост и в гриву этот злосчастный Роттердам+, который с запуском рынка автоматически отменяется. И снова из этого законопроекта торчат уши Геруса и Коломойского.
Так что Герус таки не дурак. Он лоббист интересов Коломойского и профессиональный манипулятор, который потом без стеснения скажет, что это была всего лишь шутка. Только шутки какие-то неудачные, не смешные совсем. С ними даже в «95 квартал» не возьмут.
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Для предприятия -я сегодня посчитал стоимость выросла с 2-75 до 3-10 добавили в счете строчки услуги распределения и услуги передачи,так что спасибо забери назад.Так что подорожает опять все начиная от хлеба и т.д.И ЧТО эти... НАЗЫВАЮТ РЫНКОМ??У МЕНЯ ЧТО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ КУПИТЬ У КОГО ТО ДРУГОГО дешевле или качественнее??
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но мало того, сегодня сказали, что ахметов отключил угольные гос шахты в дамбасе от електрики - сразу затопление.

не платили ему сколько надо, а не платили, патамучто денег нету, а денег нету патаму, что
ахметов не покупал у них уголь на свои тец, а покупал из окупировааного данецка, завезенный через ростов.

ахахаха
ахметов валит укр гос шахты,чтобы покупать уголь у своих шахт, которые в данецке.

ахахаха

рехворма рыночная электрическая украинская.
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Быдло-олигархат затеял рынок электроэнергии не для того, чтобы не повышать цену для народа, а, чтоб не понижать её. Электроэнергии в Украине переизбыток, быдло-олигархи её за копейки продают на Запад, но цены народу не понижают, ибо проводят гибридный геноцид украинского народа. Доколе, украинцы!
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Дашовыгаварите? Енергосистема працює в штатному режимі, всі сегменти нового ринку запрацювали, ціна для населення не змінилася, - глава НКРЕКУ Кривенко про запуск нового ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 4353 А раньше она не работала в штатном режиме? Все работает как прежде только тарифы поднялись или скоро подымутся.
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Ээээээ, алёёёёёё!!!! Как это цены для населения не изменились?

Население же голосовало за честное ценообразование, без всяких ваших Роттердамов +- и коррупционных грабижныцьких схем старой новой злочинной влады!!!

Роттердам убрали, коррупционеров старой новой влады убрали и заменили на молодого президента и его новую команду, а цены значит старые будут! Вы там в своем уме?
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а когда это курупционеров убрали, что то я не в курсе, пока что токо президент новый а все остальные остались те же и грося никуда не делся и кобалев на месте и даже прокурор юрик в отпуск не ушел
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А, хух, получается, еще пооставались враждебные элементы, которые вставляют палки в колеса президенту и его молодой новой команде. А то я уже подумал, что эпоха бидности уже закончилась, но населению легче не стало.
Штош, ждем.

Енергосистема працює в штатному режимі, всі сегменти нового ринку запрацювали, ціна для населення не змінилася, - глава НКРЕКУ Кривенко про запуск нового ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 8224
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Только включили рынок а цена на електроенергию уже подскочила на 40-50%. Вот спасибочки Вальцману и его дружбану Ахметову за рехворму. Очередное подорожание електроенергии для населения не за горами. А предприятиям вроде уже подняли что разумеется приведет к подорожанию продукции. Так же наша продукция стает не рентабельная на внешнем рынке. В результате полная жопа и дефолт, Спасибо и Пете и альтернативным источникам енергии и Ахметовским рехвормам о рынке електроенергии.
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Ще раз для людей, які не обізнані в цьому питанні пояснюю, що таке ринок. Ринок передбачає наявність великої кількості продавців і покупців. Великої це не 5 чи 10, а сотень, а краще тисяч. Ринок передбачає вільний вибір покупцем продавця. Ринок передбачає вільний вихід на ринок нових продавців. Ринок передбачає рівний доступ учасників до інформації, інвестицій та технологій й багато інших умов. Що ми маємо з електроенергією. Виробництво здійснюється на кількох десятках електростанцій, що є класичним випадком олігополії. Вихід нових гравців обмежений. Собівартість різних виробників електроенергії відрізняється в рази. Від 40 коп за кіловат на АЕС до 13 грн. на сонячних електростанціях. Яка конкуренція між ними можлива? Якщо дійсно запустити ринок, то всі сонячні електростанції збанкрутують. Чи можете ви, як споживач електроенергії вибрати виробника? Ні не можете. Я наприклад хотів би купувати електроенергію Хмельницької АЕС, але не маю такої можливості. Значить це ніякий не ринок. Далі постачання електроенергії, це суцільна монополія. Постачає вам електроенергію місцеве обленерго. Чи можете ви вибрати іншого постачальника? Ні не можете. Значить це ніякий не ринок. Що реально запроваджено в так званому ринку електроенергії, це те що тепер ви купуєте енергію не в обленерго, а в створеної ним же збутової компанії. Ця компанія не є ні виробником, ні постачальником електроенергії, вона просто збирає з вас гроші. Крім того з'явилися компанії посередники, які будуть купувати електроенергію в АЕС та зі своїми накрутками продавати її обленерго. Ось і весь енергоринок. В результаті дії таких фірм посередників вартість електроенергії для споживачів зросте.
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толпа порохоботов орет рынок рынок рынок... ******* коломойскому ******....
Не знаю будет ли ****** коломойскому а то что лохи заплатят за все это 100% типа цены для населения не изменились, так для бизнеса цены изменились, пойдет население в магазины кафешки на заправке и за все заплатит и за рынок и за монополистов и за коломойского, так что вы не волнуйтесь порохоботы коломойский точно останется пр своих а вот вы за все заплатите просто потому что лохи
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЕнергосистема працює в штатному режимі, всі сегменти нового ринку запрацювали, ціна для населення не змінилася, - глава НКРЕКП Кривенко про запуск нового ринку електроенергії
 
 
 
 
 
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