 Енергосистема працює в штатному режимі, всі сегменти нового ринку запрацювали, ціна для населення не змінилася, - глава НКРЕКП Кривенко про запуск нового ринку електроенергії

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала глава Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко, коментуючи підсумки першого дня функціонування нової моделі ринку електричної енергії.
Вона зазначила: "Про запуск нової моделі ринку електроенергії.
Попереду нас очікує іспит на відповідність діючого законодавства реаліям ринку та новим умовам роботи, що передбачають значне зменшення прямого регуляторного впливу. Тому, комісія закликає учасників ринку до подальшого діалогу та продовження роботи по вдосконаленню положень нормативно-правових актів та принципів, що регулюють новий ринок електричної енергії.
На завершення першої доби функціонування нової моделі ринку електричної енергії, за оперативною інформацією, готові повідомити про наступне.
1. Енергосистема працює у штатному режимі. Перерв постачання електроенергії споживачам у зв’язку із запуском нової моделі ринку немає.
2. Всі основні сегменти та функції нового ринку запрацювали.
3. Результати перших торгів на ринку на добу наперед сформувалась на рівні нижчому, ніж цінові обмеження встановлені НКРЕКП.
4. Ціна на електричну енергію для населення не змінилась та залишається найнижчою серед Європейських країн.
5. Зафіксовані технічні збої у роботі систем та платформ оперативно ліквідовувались.
Ціни:
- для вугільної генерації склала 159 коп/КВт×год, або на 2% нижче середньозваженого обмеження, що встановлений Регулятором.
- для державної НАЕК "Енергоатом" зросла на 35%, з 57 коп/кВтгод до 75 коп/КВт×год.
- для державної компанії Укргідроенерго зросла на 47% або із 75 коп/КВт×год до 110 коп/ КВт×год.
Висловлюю персональну вдячність кожному співробітнику НКРЕКП, ДП "Оператор ринку", ДП "Гарантований покупець", ДП "Енергоринок", ДП "НЕК "Укренерго" та проекту "Енергетична безпека" USAID за покладені зусилля у впроваджені з 01 липня 2019 року нової моделі ринку електричної енергії.
Нагадаю, що НКРЕКП з метою імплементації положень Закону України "Про ринок електричної енергії України" було прийнято 48 нормативно правових актів.
Робота триває!"
Ну, и быть готовым получить в *****
- для угольной генерации составила 159 коп / кВт × ч, или на 2% ниже средневзвешенного ограничения, установленного Регулятором.
- для государственной НАЭК "Энергоатом" выросла на 35%, с 57 коп / кВтч до 75 коп / кВт × ч.
- для государственной компании Укргидроэнерго выросла на 47% или с 75 коп / кВт × ч до 110 коп / кВт × ч.Источник:https://censor.net.ua/n3135103
Где в пределах 50 коп? Ты считаешь нас слепыми или тупыми?
Да как так-то, вот же ж Петя барыга, мало того что не дает Зе снизить тарифы для населения, так еще и цену установил самую низкую среди европейский стран! Доколе!
какдурак всем пообещал снизить тарифы и не снизил, вот Петя проклятый барыга!
Как и министр энергетики
Так что да, претензии были к Пете
А з/пл в Украине никогда не дотягивали до европейских. А стали ещё меньше.
Шо тебе ещё неясно?
Не тупи
Да зачем я тебе это объясняю, лахта, иди
У них другие планы.
Вот тогда населению и наступит большой "минус"!!!
а что изменилось??
ахметов мутил эту мутотень 100500 лет, чтобы в результате ничего для него не изменилось?? не поползло его бабло в кипре вверх от ентаго ранка??
ахахаха
в результате всего ентаго, как рассказал герус - новый назначенный зеленским спец по энерго, промышленность будет покупать электрику по такой же цене как население, а другими словами - население будет платить за илектрику для титановых фабрик фирташей и прочей хрени.
ну и на экпорт пойдет укрэлектрика атамная дешевая, а джорогая из ахметовскаго данецкого угля пойдет киевским лохам.
ахахаха
Но Беня не был бы Беней, если бы так просто сдал свои позиции. Бабкины эксперты все равно пытаются заполнить инфополе месседжами о том, что новый рынок - это плохо. И даже не гнушаются фейками, как тот же Андрей Герус, указавший в своем посте на фейсбуке о том, что на аукционах по двухсторонним контрактам угольные электростанции подняли цену почти на 50%, до 2,3 грн за кВт/ч. Герус назвал такую цену «неадекватным результатом реформы».
Отсюда у меня вопрос: госчиновник такого уровня не владеет информацией о том, что такая цена невозможна в принципе? Что НКРЭКУ установлена граничная цена в 1,64 грн, а все, что выше, автоматически отклоняется госкомпанией «Оператор рынка»? Госчиновник такого уровня не знает нормативных документов? У него нет информации о проводящихся торгах? Она же есть в открытом доступе, ее может найти каждый при желании.
Если он не знает, не владеет, не видит и не слышит, то почему тогда он так уверенно вещает на сложных щщах?
А если знает и владеет, тогда это сознательное манипулирование информацией.
Но и это еще не все: с подачи Геруса на сайте ВР появился президентский законопроект, в котором предлагается отсрочить переход к рынку на июль 2020 года. И снова там в пояснительной записке юзают в хвост и в гриву этот злосчастный Роттердам+, который с запуском рынка автоматически отменяется. И снова из этого законопроекта торчат уши Геруса и Коломойского.
Так что Герус таки не дурак. Он лоббист интересов Коломойского и профессиональный манипулятор, который потом без стеснения скажет, что это была всего лишь шутка. Только шутки какие-то неудачные, не смешные совсем. С ними даже в «95 квартал» не возьмут.
не платили ему сколько надо, а не платили, патамучто денег нету, а денег нету патаму, что
ахметов не покупал у них уголь на свои тец, а покупал из окупировааного данецка, завезенный через ростов.
ахахаха
ахметов валит укр гос шахты,чтобы покупать уголь у своих шахт, которые в данецке.
ахахаха
рехворма рыночная электрическая украинская.
Население же голосовало за честное ценообразование, без всяких ваших Роттердамов +- и коррупционных грабижныцьких схем старой новой злочинной влады!!!
Роттердам убрали, коррупционеров старой новой влады убрали и заменили на молодого президента и его новую команду, а цены значит старые будут! Вы там в своем уме?
Штош, ждем.
Не знаю будет ли ****** коломойскому а то что лохи заплатят за все это 100% типа цены для населения не изменились, так для бизнеса цены изменились, пойдет население в магазины кафешки на заправке и за все заплатит и за рынок и за монополистов и за коломойского, так что вы не волнуйтесь порохоботы коломойский точно останется пр своих а вот вы за все заплатите просто потому что лохи