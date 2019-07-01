 Енергосистема працює в штатному режимі, всі сегменти нового ринку запрацювали, ціна для населення не змінилася, - глава НКРЕКП Кривенко про запуск нового ринку електроенергії

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала глава Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко, коментуючи підсумки першого дня функціонування нової моделі ринку електричної енергії.

Вона зазначила: "Про запуск нової моделі ринку електроенергії.

Попереду нас очікує іспит на відповідність діючого законодавства реаліям ринку та новим умовам роботи, що передбачають значне зменшення прямого регуляторного впливу. Тому, комісія закликає учасників ринку до подальшого діалогу та продовження роботи по вдосконаленню положень нормативно-правових актів та принципів, що регулюють новий ринок електричної енергії.

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На завершення першої доби функціонування нової моделі ринку електричної енергії, за оперативною інформацією, готові повідомити про наступне.

1. Енергосистема працює у штатному режимі. Перерв постачання електроенергії споживачам у зв’язку із запуском нової моделі ринку немає.

2. Всі основні сегменти та функції нового ринку запрацювали.

3. Результати перших торгів на ринку на добу наперед сформувалась на рівні нижчому, ніж цінові обмеження встановлені НКРЕКП.

4. Ціна на електричну енергію для населення не змінилась та залишається найнижчою серед Європейських країн.

5. Зафіксовані технічні збої у роботі систем та платформ оперативно ліквідовувались.

Ціни:

- для вугільної генерації склала 159 коп/КВт×год, або на 2% нижче середньозваженого обмеження, що встановлений Регулятором.

- для державної НАЕК "Енергоатом" зросла на 35%, з 57 коп/кВтгод до 75 коп/КВт×год.

- для державної компанії Укргідроенерго зросла на 47% або із 75 коп/КВт×год до 110 коп/ КВт×год.

Висловлюю персональну вдячність кожному співробітнику НКРЕКП, ДП "Оператор ринку", ДП "Гарантований покупець", ДП "Енергоринок", ДП "НЕК "Укренерго" та проекту "Енергетична безпека" USAID за покладені зусилля у впроваджені з 01 липня 2019 року нової моделі ринку електричної енергії.

Нагадаю, що НКРЕКП з метою імплементації положень Закону України "Про ринок електричної енергії України" було прийнято 48 нормативно правових актів.

Робота триває!"