 Слідком РФ хоче заочно заарештувати нардепа Лозового за участь у нападі на київський офіс "Росспівробітництва" в 2018 році

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Російські слідчі звинувачують Лозового за статтею "напад на представника іноземної держави або співробітника міжнародної організації...". За нею Лозовому в Росії загрожує від п'яти до десяти років.
Йдеться про події лютого 2018 року: тоді в Києві члени організацій "С14", "Традиція і порядок" і "Правий сектор", серед яких був і Лозовий, увірвалися в будівлю "Росспівробітництва", зірвали прапор Росії і спалили його.
Активісти назвали це "перформансом із метою привертання уваги до функціонування в Україні відверто проросійської організації".
зарити його треба в Україні!
напрацював!
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Ивана Пахно признали виновным из-за поста во ВКонтакте, где он сравнивал Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. В публикации также содержалось нецензурное выражение.
Те же, кто здесь отписываются, мол, так этому гаду Лозовому и надо, выдать и т.п. - вот они и есть натуральное быдло. Зеленое такое призеленое.
Ксати, становится всё труднее определить, кто из комментаторов является сторонником Зеленского, а кто - пригоженским троллем, и те, и другие с одинаковой ненависть и остервенением хают Украину, украинский патриотизм и всё украинское.
А ще вижене москальських попів і відбере у них українські СВ"ЯТИНІ.
Бо народ просто втомився щось очікувати від П"єро