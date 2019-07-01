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 За кордоном
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 Слідком РФ хоче заочно заарештувати нардепа Лозового за участь у нападі на київський офіс "Росспівробітництва" в 2018 році

Слідчий комітет Росії 1 липня попросив Басманний суд Москви заочно заарештувати народного депутата Верховної Ради України від Радикальної партії Андрія Лозового.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Російські слідчі звинувачують Лозового за статтею "напад на представника іноземної держави або співробітника міжнародної організації...". За нею Лозовому в Росії загрожує від п'яти до десяти років.

Йдеться про події лютого 2018 року: тоді в Києві члени організацій "С14", "Традиція і порядок" і "Правий сектор", серед яких був і Лозовий, увірвалися в будівлю "Росспівробітництва", зірвали прапор Росії і спалили його.

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Активісти назвали це "перформансом із метою привертання уваги до функціонування в Україні відверто проросійської організації".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135102
 
 
 Топ коментарі
 
в качестве примирения, нужно отдать в Рашку нардепа Лозового, а 95 квартал съездит в Мацкву на гастроли.. и настанет мир.. и "руцкий язык" региональный в Луганске и Донецке (это черный сарказм!!!)
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Если Зеленский согласен был судить наших моряков по российским законам, то почему бы не засудить аналогично Лозового 🙁
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Лозовий приспішник шляшка, такий самий підбарижник з баблом,картинами та мощами! Але куй на рило рашистській підерації! Це наш співвітчизник і дулю їм з маком, а не Лозового!!!
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Если Зеленский согласен был судить наших моряков по российским законам, то почему бы не засудить аналогично Лозового 🙁
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Не здивуюсь,якщо наші паничі ЗЄ видадуть його мокшам.
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Нах здесь эти косоглазые зачем сюда нести вести дурдома.У нас своих проблем хватает
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в качестве примирения, нужно отдать в Рашку нардепа Лозового, а 95 квартал съездит в Мацкву на гастроли.. и настанет мир.. и "руцкий язык" региональный в Луганске и Донецке (это черный сарказм!!!)
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пусть приедут и реально арестуют вместе с ляшком.Такие гниды и даром не нужны
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люблю палево.особенно шЫкаладное
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А может отправить им Лозинского? Русским ведь всё равно кого сажать. Заодно от этой дряни избавимся.
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Лозового можно отдать -Он подонок и корупционер.
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Следком России имеет возможность все порешать с Богданом и Портновым так, что российская сторона останется довольной.
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Забирайте нах это быдло...
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Это тот **** который придумал закон про запрет захоронения без санкции прокуратуры? Выдайте гадюку жабе!
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Не видавати!


зарити його треба в Україні! Слідком РФ хоче заочно заарештувати нардепа Лозового за участь у нападі на київський офіс "Росспівробітництва" в 2018 році - Цензор.НЕТ 1351
напрацював!
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Да, пожалуй. Закрыть его в морге без холодильника на 3 дня с разлагающимися трупами и не выпускать без санкции прокурора, гниду.
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знайти прокурора- мусульманина і подання зробити в час Рамадану
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Ренат Абдурихманьєчь Кузьмєн.Той,що "Мурку" ригам зворушливо забацав.
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Ждем что скажет пианЫст, или не скажет
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Давайте, пацаны, арестовывайте. У нас самих таких заочных бойцов полно. Мы тут уже кого только заочно не посадили.. С теми, кто здесь по улицам ходят, не очень получается - ждём пока за границу откочуют. Тогда и их посадим.
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Та пусть арестовывают. Заочно же. Что от этого изменится?
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Це приводить до думки--потрібно закрити всі заклади і установи росії,разом з дипломатичними установами
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офф топ


Житель Ставрополья оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти
Ивана Пахно признали виновным из-за поста во ВКонтакте, где он сравнивал Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. В публикации также содержалось нецензурное выражение.
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На кацапстані якийсь негідник обізвав одного двома словами.Був покараний і тепер залишилась половина лайки--"СКАЗАЧЬННИЙ"...
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А! В 2018 г. - пэдрот , известно, лучший сотрудник засрашки.
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Плохой Лозовой или хороший - в данном случае неважно, а важно то, что это наше внутренне дело и нефиг сюда всяким российским следкомам совать своё свиное рыло.
Те же, кто здесь отписываются, мол, так этому гаду Лозовому и надо, выдать и т.п. - вот они и есть натуральное быдло. Зеленое такое призеленое.
Ксати, становится всё труднее определить, кто из комментаторов является сторонником Зеленского, а кто - пригоженским троллем, и те, и другие с одинаковой ненависть и остервенением хают Украину, украинский патриотизм и всё украинское.
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Лозовий приспішник шляшка, такий самий підбарижник з баблом,картинами та мощами! Але куй на рило рашистській підерації! Це наш співвітчизник і дулю їм з маком, а не Лозового!!!
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Театр сюрреалізму . Іде шостий рік війни з кацапами , а ефесбешна контора "Россотруднічєство " до сьогодні не закрита . Що почнуть нести зазєлі це ясно , а от що скажуть ******* ?
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УкраЬІніц Парьтноффь і компанія доб"ються,щоб ми цим мокшам ще й бабла з кілька мільйонів сплатили.
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А я хочу путина на бутылку из под шампанского посадить.
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Дак цей підар лозовий з бахтєєвою та новінським в десна лупляться, то мабуть під вибори кацапи цього гада піарять тіпа він їхній лютий ворог
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Зараз команда Зе усіх москалів повиганяє........ і закриє усі роспритони в Україні.
А ще вижене москальських попів і відбере у них українські СВ"ЯТИНІ.
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щось та зробить у боротьбі зі "схемами"
Бо народ просто втомився щось очікувати від П"єро
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Твоїм гуцульським писком сало б жерти і пивце хлебтати...
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А у россотрудничества ещё есть офис в Киеве? И есть сотрудничество?
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На 6-му році війни в Україні працює ФСБшна контора Россотрудничество. Його треба негайно закрити.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономСлідком РФ хоче заочно заарештувати нардепа Лозового за участь у нападі на київський офіс "Росспівробітництва" в 2018 році
 
 
 
 
 
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