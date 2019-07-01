 Сподіваюся, що т.в.о. голови МЗС зі середи 3 липня буде Зеркаль, - Клімкін

Як передає Цензор.НЕТ, про це Клімкін сказав у бліц-інтерв'ю Українським Новинам.

"Я так розраховую, що піду у відпустку з середи (3 липня). Просто завтра необхідно ще кілька справ закінчити і все", - повідомив він.

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Міністр сподівається, що обов'язки міністра виконуватиме Зеркаль.

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