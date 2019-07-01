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 Політика України
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Все про:МЗС (1796) Клімкін (1455) Зеркаль (168)

 Сподіваюся, що т.в.о. голови МЗС зі середи 3 липня буде Зеркаль, - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, якого Президент Володимир Зеленський хоче притягнути до дисциплінарної відповідальності, має намір піти у відпустку з 3 липня і виступає за призначення свого заступника Олени Зеркаль виконуючою обов'язки міністра закордонних справ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Клімкін сказав у бліц-інтерв'ю Українським Новинам.

"Я так розраховую, що піду у відпустку з середи (3 липня). Просто завтра необхідно ще кілька справ закінчити і все", - повідомив він.

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Міністр сподівається, що обов'язки міністра виконуватиме Зеркаль.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135099
 
   
 Топ коментарі
 
я теж не люблю зюзю й зюзіботів, але називати їх тваринами...
кажи просто: зебіли
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Интересы Украины мадьярам не сдал? Во гад-то какой... Уважать, сцука, Украину заставил все - и румын, и поляков, и мадьяров. Уважать и считаться. И Москву не стеснялся посылать подальше. Конечно, наказать.
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Нагадує -як риги вигнали Огризка за захист інтересів України.
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Я как не встречу твое имя на форуме - высер непременно начинается так :"лукашист, твой зелемойский" и обязательные три смайла.
У олигофрена пластинку заело?
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Я тут подумал - нельзя обижать убогих, нужно им внятно растолковать
Итак, я ответил на высер о несовместимости Зеленского и Зеркаль
Ответил фактом - предложением стать замом главы АП.
ВКЛ в силу своей ....., реагирует как собака Павлова на прямые раздражители. Не имея никакой возможности постиганмя смысла.
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Думаю мои проглоченные буквы китайским смартфоном вызовут у ВКЛ ступор и истерику
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Лукашист, не съезжай со своего утверждения, что твой Зелемойский собирался Зеркаль оставить в МИДе, когда ты пост orionemc2 a7fce8b3 назвал высером.
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Теперь, милашка, скажи, что Зелемойский собрался оставить Зеркаль в МИД, может мы и поверим, после того, как ты тут губы надул. :D
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Елена Зеркаль очень даже не плохой вариант можно сказать наилучший, и ещё на должность премьера Христю Фриланд из Канады, умные и харизматичные женщины.....
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Сподіваюся, що т.в.о. голови МЗС зі середи 3 липня буде Зеркаль, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1633

легким движением 6пп превращается .... превращается ... превращается в пес)
я не поняв, а шо , пеця клима к се6е не узяв? сказав шо рилом не вийшов старе о6личчя?))
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Петро многих не взял, Тымчука и Парасюка в том числе...
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Так Парасюк 3,14.див ніжкою барижних призначенців! Тому й підбарижне сцевека йому відмовило в реєстрації!
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Ты про мажоритарку, а я веду речь про партийный список!
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Этому блохаднику место обратно в КВН. Тут и без него клоунов хватает, на всех мест не хватит.
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Эй, народ, почему на Климкина наезжаете? Он со своей командой делали почти невозможное.
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Ага, делал особо глубокий минет Петрику с засосом полным яиц и ягодиц одновременно!
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Почти невозможное - не катит, нам надо - только возможное!
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Так мог бы признать Крым российским в обмен на Донбасс. Вы на это надеялись, выбирая зеленую падаль?
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Что б там Климкин не говорил, я за Зеркаль!, А также за женщину - премьер-министра Украины! Совсем неплохо было бы видеть на посту Генпркурора страны также женщину - иностранку, что б члены ее семьи в Украине и не проживали! А эти толстомордые сракатые рыла, борющиеся с коррупцией на последнем издохе, уже достали! Да и яиц у них нет, так пустые мешки...
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Много там нареформировал Сакварелидзе за год работы? И не Деканоидзе ли реформировала полицию с тогом, который все уже видят? Или не Абромавичюс через ложное, как он САМ позже признал обвинение Кононенко в коррупции, на 3 месяца парализовал работу ВР, и не инвестфонд, членом которого он является, разгонял джинсу о неимоверной коррупции, чтоб сбить стоимость активов и скупить страну по дешевке? Или не видели, как "реформировала" таможню Марушевская и КГБшник Боровик лез в мэры? Может хватит недеяться на иностранных мессий?
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А тебе больше нравятся рузький мэр Одессы,или истый украинец Кернес?
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Кернесов и Трухановых не с Марса завозят, сами жители хотят видеть их мэрами, и истерики шашлычника и его друга Боровика никого не интересовали. Суд подтвердил, что всё законно.
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Політика держави повинна бути зрозумілою і послідовною! Клімкін був не найгіршим міністром, Зеркаль теж заслуговує поваги! Але за зовнішню політику відповідає президент, йому і вирішувати! А ми вже оцінимо призначення!
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Президент уже просрал всё что можно во внешней политике. Только остатки прежней команды не дают скатиться совсем на дно.
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Климкин - абсолютное чмо, ничего из себя не представляющее как дипломат и умеющее только одно - самозабвенно вылизывать зад своему хазяину пораженку. Не зря дипломатической корпус дал этому чепушиле меткое прозвище Клим Чугункин.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСподіваюся, що т.в.о. голови МЗС зі середи 3 липня буде Зеркаль, - Клімкін
 
 
 
 
 
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