 Сподіваюся, що т.в.о. голови МЗС зі середи 3 липня буде Зеркаль, - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, якого Президент Володимир Зеленський хоче притягнути до дисциплінарної відповідальності, має намір піти у відпустку з 3 липня і виступає за призначення свого заступника Олени Зеркаль виконуючою обов'язки міністра закордонних справ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Клімкін сказав у бліц-інтерв'ю Українським Новинам.
"Я так розраховую, що піду у відпустку з середи (3 липня). Просто завтра необхідно ще кілька справ закінчити і все", - повідомив він.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський направив Гройсману лист з вимогою притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності, - Богдан
Міністр сподівається, що обов'язки міністра виконуватиме Зеркаль.
Дивіться також: Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "сучасний політичний бардак", приєднатися до його команди. ВIДЕОИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3135099
У олигофрена пластинку заело?
Итак, я ответил на высер о несовместимости Зеленского и Зеркаль
Ответил фактом - предложением стать замом главы АП.
ВКЛ в силу своей ....., реагирует как собака Павлова на прямые раздражители. Не имея никакой возможности постиганмя смысла.
легким движением 6пп превращается .... превращается ... превращается в пес)
я не поняв, а шо , пеця клима к се6е не узяв? сказав шо
ри лом не вийш овстаре о6личчя?))