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 Суспільство
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Все про:адвокат (623) визволення (270) політв'язні (935)

 Український політв'язень Литвинов, переведений із РФ до Харкова, хотів би, щоб президент звернув на нього увагу і помилував, - адвокат Лихачов

Український політв’язень Сергій Литвинов, засуджений у Росії за сфабрикованими звинуваченнями, 4 місяці відбуває покарання в Україні. У Росії він пробув у в’язниці 5 років.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, Громадське радіо поспілкувалося з адвокатом Сергія Литвинова, Романом Лихачовим.

"У середу розглядатиметься питання зняття з нього статусу "схильний до втечі", це частково обмежувало його права. На даний момент ми з ним узгодили перелік необхідних речей і продуктів. Найближчим часом цей список буде опубліковано, з його згоди", — повідомив адвокат Роман Лихачов.

"Також ми з ним узгодили низку питань з приводу того, що зараз не вийде з помилуванням, то ми займатимемося (звільненням —ред.) по процедурі умовно дострокового звільнення. В колонії ставлення до нього нормальне, конкретних скарг у нього немає, окрім, звісно, бажання, щоб президент звернув на нього увагу і помилував", — акцентував увагу адвокат.

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Адвокат прокоментував питання щодо судового рішення у справі Сергія Литвинова: наразі він не бачив у реєстрі ухвали суду.

"За медичними показниками стан здоров’я у нього задовільний. Але все таки людина майже цілих 5 років відсиділа у в’язниці, за те, чого він не скоювала, звісно, стан не дуже хороший. Зараз він дуже хоче побачити рідних, бо 5 років він нікого не бачив. У нього старша донька зараз випускниця. Зрозуміло, що йому би дуже хотілося її побачити. Вони проживають у станично-луганському районі. Сім’я досить бідна. Тому, як правило, навіть немає можливості приїхати. Мати — літня людина, їй теж хотілося б побачити сина", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, Сергій Литвинов — громадянин України, який проживав у Луганській області у селі Комишне, це 5 кілометрів від російського кордону. Справа з його засудженням російським судом є однією з політично мотивованих. Спочатку йому були висунуті обвинувачення у воєнних злочинах, потім вони були перекваліфіковані на бандитизм, але так само в контексті збройного конфлікту на території України. Його звинуватили в тому, що він, бувши бійцем батальйону "Дніпро-1", якого там не було взагалі, начебто вчиняв якісь розбійницькі дії. Наприкінці червня 2019 року з’явилася інформація про те, що Сергій Литвинов перебуває в українській колонії в Харківській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135098
 
 
 Топ коментарі
 
Держать в тюрьме украинцев осужденных в РФ по политическим мотивам это пособничеству кремлевскому карлику...Предательство или тупость.
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Бред какой-то. Если он политзаключенный, почему украинские власти его не освобождают?
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Украинский политзаключенный Сергей Литвинов, осужденный в России по сфабрикованным обвинениям, 4 месяца отбывает наказание в Украине.

Петя не капитулянт, нет.
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ну таки этого политического закрыли за разбой на территории РФ куда он попал с его слов идя полежать в рашкиной больнице без гражданства и полиса . Может всех уголовников объявим политическими и выпустим назло Пете ?
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Держать в тюрьме украинцев осужденных в РФ по политическим мотивам это пособничеству кремлевскому карлику...Предательство или тупость.
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ну где зе? он же может его освободить президенстким указом
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Бред какой-то. Если он политзаключенный, почему украинские власти его не освобождают?
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вот я о чем,ладно порох барыга,а зе что ж,честнейший человек,уже ржу как лошадь,он же зесправедливый борец,где его указ о помиловании и освобождении,тут и большинства в ВР не надо.
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Потому что таких политических каждый второй . не просто ворует и грабит а борется с олигархами сельскими которые богаче его на одну корову
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Может он зарезал кого по политическим мотивам? Такое бывает, это не считается.
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Кто-то не только сидит ,но и гибнет.
И что дальше? Разрыв шаблона? Так кто победит ? Одни вопросы.
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Першим сяде засновник ПР, головний риг Хряк.
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"Украинский политзаключенный Сергей Литвинов, осужденный в России по сфабрикованным обвинениям, 4 месяца отбывает наказание в Украине. В России он провел в тюрьме 5 лет.",- Также и моряки будут сидеть в Украине? Украина подпадает под юрисдикцию России?
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А Зе росія пропонувала визнавати російське законодавство. Сама ця проблема є в основі суперечки Клімкіна і Зе.
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так Мародер жеж визнавав - Тимура Тумгоєва ж подібні до тебе "не пам'ятають".Подивимось на зелену шмарклю.
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Помиловать, значит признать обоснованным приговор кацапского суда и создать прецедент по которому далее, ЕСПЧ и Гаага не будут рассматривать претензии невинно осужденных. Я это так понимаю
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То есть вы хотите сказать, что его держат в тюрьме назло русским?
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Правильно. Он его должен просто отпустить из тюрьмы. Без всяких признаний и помилований.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУкраїнський політв'язень Литвинов, переведений із РФ до Харкова, хотів би, щоб президент звернув на нього увагу і помилував, - адвокат Лихачов
 
 
 
 
 
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