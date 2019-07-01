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 На Дніпропетровщині внаслідок вибуху невстановленого предмета постраждало 6 дітей, - Нацполіція

У Дніпропетровській області у результаті вибуху невідомого предмета 6 дітей дістали травми різного ступеня тяжкості.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

НП сталася 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику в с. Пашена Балка Дніпровського району. Попередньо, в результаті вибуху поранення дістали 6 дітей віком від 4 до 16 років. Одна дитина у важкому стані.

Зараз на місці вибуху працює слідчо-оперативна група поліції і вибухотехніки. Медики надають допомогу постраждалим дітям.

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Розслідування цього факту ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї чи бойових припасів).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135097
 
 
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детьми не шантажируют, их берегут и лелеют.Не надо здесь политику приплетать
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Хоча деякі розводять популізм і вимагають розслідування від голови ОГА. У цьому випадку виж Зе щось вимагатиме?
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детская любознательность.. или безответственность взрослых?
неустановленный предмет...может быть что угодно...и граната "найденная" и притащенный домой боеприпас на "разборку"...
и дети..от 4 (!!!) до 16 ... 16-летние должны бы что-то соображать!
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Это эхо войны. Подброшенный боеприпас на детскую площадку теперь может взорваться в любом городе Украины.
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По предварительной информации, дети нашли боевую гранату и подорвались на ней в центре села. Госпитализировано 6 детей, двое из них в очень тяжелом состоянии. Дети возрастом от 5 до 16 лет, травмы различной степени тяжести, у некоторых оторваны пальцы. Подробности происшествия выясняются. На месте работают все спецслужбы, взрывотехники и следственно-оперативная группа.
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