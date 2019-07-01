 На Дніпропетровщині внаслідок вибуху невстановленого предмета постраждало 6 дітей, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
НП сталася 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику в с. Пашена Балка Дніпровського району. Попередньо, в результаті вибуху поранення дістали 6 дітей віком від 4 до 16 років. Одна дитина у важкому стані.
Зараз на місці вибуху працює слідчо-оперативна група поліції і вибухотехніки. Медики надають допомогу постраждалим дітям.
Розслідування цього факту ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї чи бойових припасів).
неустановленный предмет...может быть что угодно...и граната "найденная" и притащенный домой боеприпас на "разборку"...
и дети..от 4 (!!!) до 16 ... 16-летние должны бы что-то соображать!
По предварительной информации, дети нашли боевую гранату и подорвались на ней в центре села. Госпитализировано 6 детей, двое из них в очень тяжелом состоянии. Дети возрастом от 5 до 16 лет, травмы различной степени тяжести, у некоторых оторваны пальцы. Подробности происшествия выясняются. На месте работают все спецслужбы, взрывотехники и следственно-оперативная группа.