 На Дніпропетровщині внаслідок вибуху невстановленого предмета постраждало 6 дітей, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

НП сталася 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику в с. Пашена Балка Дніпровського району. Попередньо, в результаті вибуху поранення дістали 6 дітей віком від 4 до 16 років. Одна дитина у важкому стані.

Зараз на місці вибуху працює слідчо-оперативна група поліції і вибухотехніки. Медики надають допомогу постраждалим дітям.

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Розслідування цього факту ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї чи бойових припасів).