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 Суспільство
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Все про:джекпот (1) лотерея (59)

 Італійська лотерея розіграє рекордний джекпот €180 мільйонів

За результатами минулого в суботу тиражу SuperEnalotto виграшними номерами стали 6, 22, 33, 45, 60, 81 і додаткову кулю під номером 68. Нинішній джекпот італійської лотереї вже перевищив світовий рекорд, який до теперішнього моменту становив 177.8 мільйонів євро. Так далеко призовий фонд ще не заходив - з величезною ймовірністю приз виграють вже сьогодні.

Квиток на удачу в італійську лотерею купували Джордж Клуні, Елізабет Херлі і Періс Хілтон, але найбільше пощастило Мадонні.

Італійська лотерея SuperEnalotto на цьому тижні розігрує величезний джекпот, і вам зовсім необов'язково мчати до Італії, щоб взяти участь в грі.

Італійська лотерея розіграє рекордний джекпот €180 мільйонів 01

SuperEnalotto - найвідоміша італійська лотерея, і коли її джекпоти досягають величезних розмірів, вона привертає увагу в усьому світі. Відомо, що багато знаменитостей пробували грати в Супереналотто, але найбільше пощастило Мадонні. Повідомлялося, що співачка придбала 100 квитків SuperEnalotto під час свого світового турне 2012 року, і виграла приз другої категорії на суму € 120 000 (Мадонна пожертвувала свій виграш на будівництво школи в Малаві).

На даний момент сума джекпоту SuperEnalotto становить 179 600 000 євро, і ви можете виграти цей приголомшливий приз з будь-якої країни світу, заповнивши лотерейний квиток онлайн на сайті TheLotter.com.

Грати в SuperEnalotto онлайн досить просто - зареєструйтеся на сайті theLotter.com і заповніть лотерейний квиток. Вся процедура займе не більше п&#39;яти хвилин, і незабаром після оплати квитка ви побачите скановану копію вашого квитка в вашому особистому кабінеті.

Жителі України можуть взяти участь в італійській лотереї онлайн нарівні з жителями Італії і поборотися за найбільший на сьогоднішній день лотерейний джекпот в Європі. Лотерея проводить три щотижневих розіграші - по вівторках, четвергах і суботах, до найближчого тиражу залишилося всього кілька годин.

Щоб зіграти в цю дивовижну лотерею і отримати шанс виграти джекпот SuperEnalotto, придбайте білети SuperEnalotto вже сьогодні.

Новина публікується на правах реклами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135095
 
 
 Топ коментарі
 
Де плашка "реклама"? Що за розводняк чесних людей?
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Хватит рекламировать азартные игры макаронников.
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вероятность выиграша: 1:292 201 338.
после изменения правил идут ко дну тихо булькая.

для сравнения: вероятность быть убитым молнией

в 60 раз больше, чем выигрыш в SuperEnalotto.
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Завидую Ляшку. Столько бабла выиграет. Но там же налоги большие - содрут с бедного мужичка немало. Вот же жадные макаронники! Ничего не делать, только тянуть бабло с патриота Украины, на это много умища не надо.
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Хотел по примеру 73% земляков хапнуть халявы - но не тут то было...
Італійська лотерея розіграє рекордний джекпот €180 мільйонів - Цензор.НЕТ 1673
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Де плашка "реклама"? Що за розводняк чесних людей?
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Хватит рекламировать азартные игры макаронников.
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что за тупая реклама. Очевидно, что сегодня кто то выиграет....нет не выиграет,
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вероятность выиграша: 1:292 201 338.
после изменения правил идут ко дну тихо булькая.

для сравнения: вероятность быть убитым молнией

в 60 раз больше, чем выигрыш в SuperEnalotto.
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)) "хороший товар в рекламе не нуждается" (С) скорее всего и в прошлый раз, лох не повалил косяком.
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