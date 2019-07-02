 Італійська лотерея розіграє рекордний джекпот €180 мільйонів

Квиток на удачу в італійську лотерею купували Джордж Клуні, Елізабет Херлі і Періс Хілтон, але найбільше пощастило Мадонні.

Італійська лотерея SuperEnalotto на цьому тижні розігрує величезний джекпот, і вам зовсім необов'язково мчати до Італії, щоб взяти участь в грі.

SuperEnalotto - найвідоміша італійська лотерея, і коли її джекпоти досягають величезних розмірів, вона привертає увагу в усьому світі. Відомо, що багато знаменитостей пробували грати в Супереналотто, але найбільше пощастило Мадонні. Повідомлялося, що співачка придбала 100 квитків SuperEnalotto під час свого світового турне 2012 року, і виграла приз другої категорії на суму € 120 000 (Мадонна пожертвувала свій виграш на будівництво школи в Малаві).

На даний момент сума джекпоту SuperEnalotto становить 179 600 000 євро, і ви можете виграти цей приголомшливий приз з будь-якої країни світу, заповнивши лотерейний квиток онлайн на сайті TheLotter.com.

Грати в SuperEnalotto онлайн досить просто - зареєструйтеся на сайті theLotter.com і заповніть лотерейний квиток. Вся процедура займе не більше п'яти хвилин, і незабаром після оплати квитка ви побачите скановану копію вашого квитка в вашому особистому кабінеті.

Жителі України можуть взяти участь в італійській лотереї онлайн нарівні з жителями Італії і поборотися за найбільший на сьогоднішній день лотерейний джекпот в Європі. Лотерея проводить три щотижневих розіграші - по вівторках, четвергах і суботах, до найближчого тиражу залишилося всього кілька годин.

Щоб зіграти в цю дивовижну лотерею і отримати шанс виграти джекпот SuperEnalotto, придбайте білети SuperEnalotto вже сьогодні.

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