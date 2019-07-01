 Ми не відійшли з позицій, а в певному сенсі їх покращили - заступник командувача штабу ООС Бондар

Як передає Цензор.НЕТ, про це генерал-майор заявив в ефірі Громадського ТВ.
"Ми покращили в певному сенсі і зайняли позиції, скажімо так, більш підготовлені. Зокрема, можливостями протидії артилерії бойовиків, протитанкових ракетних комплексів, як це було, наприклад, сьогодні з санітарним автомобілем", - розповів Бондар.
Він також зазначив, що водночас, вдалося змусити бойовиків суттєво змінити позиції.
"Ми змусили бойовиків відступити з нашого берега і реально відійти на 1500-1600 метрів від тих позицій на яких вони перебували", - підкреслив заступник командувача штабу ООС.
План Суркова по разделу Украины:
1. Новороссия. Русский язык, сталинские "герои", "диды" на палках.
2. Центр. Малороссия. Руссифицированная колония манкуртов без памятников Бандере.
3. Галичина. "Неправильные" области для "биндеровцев".
Очень похоже на то, о чем говорил Богдан
"О разведении сторон в Станице Луганской. Без эмоций и зрады. Чисто факты", - волонтер Донік
ахахахагеббельс переворачивается в гробу от такого спича укр генерала.нихрена не сделали, а противника уже ухудшили, а себя улучшили.ждем звезду героя на 24 августа ентаму камандующему- улучшателюи очередніе погоны.дебилы бл.идите мост стройте имени кучмы из ст луганской в бамбас, заждались уже там , потом поезда пустите туда с бесплатными макаронами и пенсиями.
Источник: https://censor.net.ua/n3135094