EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Події
  3781  114
Матеріали за темою:
Все про:Донбас (12245) операція Об'єднаних сил (1329)

 Ми не відійшли з позицій, а в певному сенсі їх покращили - заступник командувача штабу ООС Бондар

Заступник командувача штабу операції Об'єднаних сил на Донбасі генерал-майор Богдан Бондар запевнив, що українські військові не відійшли з позицій поблизу Станиці Луганської, де відбулося розведення сил, а поліпшили їх.

Як передає Цензор.НЕТ, про це генерал-майор заявив в ефірі Громадського ТВ.

"Ми покращили в певному сенсі і зайняли позиції, скажімо так, більш підготовлені. Зокрема, можливостями протидії артилерії бойовиків, протитанкових ракетних комплексів, як це було, наприклад, сьогодні з санітарним автомобілем", - розповів Бондар.

Він також зазначив, що водночас, вдалося змусити бойовиків суттєво змінити позиції.

"Ми змусили бойовиків відступити з нашого берега і реально відійти на 1500-1600 метрів від тих позицій на яких вони перебували", - підкреслив заступник командувача штабу ООС.

Читайте також: Ніякої зради немає. Перемоги, поки що, теж немає, - Зеленський про розведення сил у Станиці Луганській. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135094
 
   
 Топ коментарі
 
Мерзко смотреть, как армию заставляют оправдываться за прогибы гаранта!
 показати весь коментар
 
капитуляция это победа!.. только наоброт!
Мы не отошли с позиций, а в каком-то смысле их улучшили - заместитель командующего штаба ООС Бондар - Цензор.НЕТ 1189
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Если честно - какой-то мутняк с этим «отводом»..........☹️
 показати весь коментар
 
 
звіздить як дихає цей військовий, якщо хтось відходить то хтось заходить. А це будуть сепаратисти. Не можна залишити місто щоб "покращити" позиції, це нагадує совок.
 показати весь коментар
 
 
Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила.
 показати весь коментар
 
 
щось знайоме ..."выравняли линию обороны" ...у 41му коли "непабедимая" "равняла" до самої москви ...
 показати весь коментар
 
 
@Vitauskas_A
План Суркова по разделу Украины:
1. Новороссия. Русский язык, сталинские "герои", "диды" на палках.
2. Центр. Малороссия. Руссифицированная колония манкуртов без памятников Бандере.
3. Галичина. "Неправильные" области для "биндеровцев".
Очень похоже на то, о чем говорил Богдан

Ми не відійшли з позицій, а в певному сенсі їх покращили - заступник командувача штабу ООС Бондар - Цензор.НЕТ 3479
 показати весь коментар
 
если верить сов пропаганде,в последние годы ВОВ, немцы отступление,оправдывали ,выравниваем линии фронта,незнаю,но вспомнилось
 показати весь коментар
 
 
Доник пишет то же самое, что и те, кто критикуют. Он говорит, что происходящее работает только при контроле Украины. Это временное состояние, а не постоянное. Как временная мера это возможность, но временное не должно стать постоянным.
 показати весь коментар
 
 
"Мы улучшили в определенном смысле и заняли позиции, скажем так,Мы заставили боевиков отступить с нашего берега и реально отойти на 1500-1600 метров от тех позиций, на которых они находились",
ахахахагеббельс переворачивается в гробу от такого спича укр генерала.нихрена не сделали, а противника уже ухудшили, а себя улучшили.ждем звезду героя на 24 августа ентаму камандующему- улучшателюи очередніе погоны.дебилы бл.идите мост стройте имени кучмы из ст луганской в бамбас, заждались уже там , потом поезда пустите туда с бесплатными макаронами и пенсиями.

Источник: https://censor.net.ua/n3135094
 показати весь коментар
 
 
а если отойти за карпаты, никто вообще не дострелит, так что-ли
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодіїМи не відійшли з позицій, а в певному сенсі їх покращили - заступник командувача штабу ООС Бондар
 
 
 
 
 
 вгору