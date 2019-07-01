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 Затримано двох жителів Києва, які через інтернет "мінували" Харків, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці під час проведення спеціальної операції на території Києва затримали двох жителів столиці, які займалися розсилкою через інтернет свідомо неправдивих повідомлень про загрозу громадській безпеці на території Харкова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Затримано двох жителів Києва, які через інтернет мінували Харків, - Нацполіція 01

Стосовно підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 1 млн 440 тис. гривень.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна або без такої.

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Проводяться слідчі та розшукові дії з метою встановлення всіх учасників терористичної діяльності та їхньої причетності до аналогічних фактів, які мали місце в інших регіонах України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135093
 
   
 Топ коментарі
 
Неужели этим горе-минерам настолько нечем заняться? Записались бы в порохоботы что-ли. Тем более работа та же - рассылка через интернет заведомо ложных сообщений.
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Ты че, не видиш? Ани за Зеленскава галасавали!
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ПЄрЄсЄлЄнці мабуть на шмурдяк та ширку заробляють?...
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Думаю, тут все гораздо серьезнее, ****** - члены террористической сети большевистской расиси. Абсолютно согласен с квалификацией - террористический акт. Подельники мерзавцев, к сожалению, могут оказаться в прокуратуре и в украинских судах...
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Приехали из молодых недорэспублик? Какой адекватный киевлянин будет мирировпть Харьков?
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Неужели этим горе-минерам настолько нечем заняться? Записались бы в порохоботы что-ли. Тем более работа та же - рассылка через интернет заведомо ложных сообщений.
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Ты че, не видиш? Ани за Зеленскава галасавали!
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Вы не правильно изъясняетесь. Этому надо писать: нИ видЕшь. Иначе - не поймёт ведь. У него русский язык ущемлён в Украине
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ну вот скажи пожалуйста....ЧЕГО ТЫ УМНИЧАЕШЬ БЕЗ ДЕЛА И НЕ ПО ТЕМЕ МАЛОЛЕТКА???((
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Не истери. Выключи капс и попробуй задать вопрос правильно.
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ещё раз не умничай в постах...а капс тебе в смартфон непомещается чтоли? мне на 24 дюйма мониторе как то отлично всё..да и капс придумали то для таких разных целей...я вопросы ботам тролям не задаю...
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Не... Зебилы популярней. Вона - их главный кловун даже булавой теперь с велосмипеда машет! Идиотам весело Задержаны двое жителей Киева, через интернет "минировавшие" Харьков, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4709
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вы главнее клован чем он. вы абсолютный клованский чемпион во всех весовых категориях.
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Безусловно я польщён вашими словами Затримано двох жителів Києва, які через інтернет "мінували" Харків, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7547
Но я рядом с ЗЮ даже не валялся. Кловун он таки знатный (ну никто ведь отрицать не будет).
Блин, вот по-моему дело ведь не в том что он кловун. Да пусть бы хоть ассенизатором был, лишь бы честный, разумный, ответственный, способный вести свою политику, патриотичный, хрен с ним - не пофессиональный (на то есть аппарат управления и советников). Я просто вижу, что в заду у ЗЮ торчит чья-то рука. До сих пор не совсем понятно чья, он - лишь кукла болтающая то, что рука ему велит. И лично мне эта рука очччень сильно не нравится...
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Нет, поверте вы лучший клован.. не нужно лишних скромностей.. браво, кловановский маэстро, браво.. Зал аплодирует стоя..
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Зовёте на бис? О нет, я стесняюсь. Я ведь не ЗЮ, к овациям полезных идиотов не привык Затримано двох жителів Києва, які через інтернет "мінували" Харків, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7007
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Так может и записались и выполняли поручение шефа по дестабилизации обстановки
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«Завєдомо ложниє саабщєнія» - це ЗЄліна передвиборна лабуда особливо коли він про кумівство у владі і тарифи воздух сотрясав.
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Таких дебилоидов еще пороть надо или палками бить по пальцам, чтобы ума прибавилось
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Та ні, краще їх послати розміновувати данбас, на це вони згодяться.
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Ххаа! Пасадыть на турмэ лет эдак на семь Задержаны двое жителей Киева, через интернет "минировавшие" Харьков, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3256 Задержаны двое жителей Киева, через интернет "минировавшие" Харьков, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4946 И впаять все счета, за работу МНС, сапёров, полиции, иски гражданские и не очень, чтобы до смерти шили тапочки и рукавицы, для оплаты.
Фото и видеорепортажи, блин, делать, чтобы другие "минёры" понимали что их ждёт...
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их и так природа наказала теперь еще и УК
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Дві дошки оголошень, дві пари трусиків, молоток та комплект цвяхів.
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это классика!
надо рвать шаблоны - три доски, одни трусы))) колючая проволока и... обценьки
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В одні трусєля запхати обох? Креативно.
Можна ще задіяти суперклей.
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не хочется похабить...но можно и без суперклея... фуу...нет! клей - так клей! *****!
(стоп воображение)))) зачем я это написал! классика - так классика!!!))))
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Задержаны двое жителей Киева, через интернет "минировавшие" Харьков, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7213

залог по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины Источник: https://censor.net.ua/n3135093
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Пропоную "телефоністам" виступити по телебаченню, хай розкажуть про свої плани на найближчі 12 років Затримано двох жителів Києва, які через інтернет "мінували" Харків, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5743
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це дебіли якись куєвляне, а не кияне. Лікарні мінували також у Харкові, пологові будинки і т.д.
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Если тока это они,а не назначенные.Всё могёть быть. Шуткувать уже будуть из цугундера.
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