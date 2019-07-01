 Затримано двох жителів Києва, які через інтернет "мінували" Харків, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Стосовно підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 1 млн 440 тис. гривень.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна або без такої.

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Проводяться слідчі та розшукові дії з метою встановлення всіх учасників терористичної діяльності та їхньої причетності до аналогічних фактів, які мали місце в інших регіонах України.