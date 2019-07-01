 Затримано двох жителів Києва, які через інтернет "мінували" Харків, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Стосовно підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 1 млн 440 тис. гривень.
Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна або без такої.
Проводяться слідчі та розшукові дії з метою встановлення всіх учасників терористичної діяльності та їхньої причетності до аналогічних фактів, які мали місце в інших регіонах України.
Но я рядом с ЗЮ даже не валялся. Кловун он таки знатный (ну никто ведь отрицать не будет).
Блин, вот по-моему дело ведь не в том что он кловун. Да пусть бы хоть ассенизатором был, лишь бы честный, разумный, ответственный, способный вести свою политику, патриотичный, хрен с ним - не пофессиональный (на то есть аппарат управления и советников). Я просто вижу, что в заду у ЗЮ торчит чья-то рука. До сих пор не совсем понятно чья, он - лишь кукла болтающая то, что рука ему велит. И лично мне эта рука очччень сильно не нравится...
Фото и видеорепортажи, блин, делать, чтобы другие "минёры" понимали что их ждёт...
надо рвать шаблоны - три доски, одни трусы))) колючая проволока и... обценьки
Можна ще задіяти суперклей.
(стоп воображение)))) зачем я это написал! классика - так классика!!!))))
залог по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины Источник: https://censor.net.ua/n3135093