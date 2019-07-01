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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Верховний Суд (411) вибори (4055) Клюєв Андрій (53) ЦВК (665)

 Верховний суд роз'яснив свою позицію щодо Клюєва: ми не зобов'язували його реєструвати, а ухвалили рішення, що ЦВК має повторно розглянути це питання

Верховний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію повторно розглянути пакет документів про реєстрацію кандидатом у народні депутати Андрія Клюєва, який очолював адміністрацію засудженого за держзраду експрезидента Віктора Януковича. Водночас, винесене рішення не зобов'язує ЦВК реєструвати кандидатуру Клюєва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні, поширеному прес-службою Верховного суду ввечері в понеділок, 1 липня.

"У зв'язку з поширенням недостовірної інформації про рішення Верховного суду про реєстрацію Клюєва кандидатом у народні депутати, повідомляємо про зміст відповідного рішення ВС. Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду скасував рішення суду першої інстанції в частині зобов'язання ЦВК зареєструвати кандидатом у народні депутати Андрія Клюєва, зате зобов'язав ЦВК повторно розглянути документи щодо його реєстрації", - наголошується в тексті.

У Верховному суді нагадали, суд першої інстанції повністю задовольнив позовні вимоги "Ліберальної партії України", яка висунула Клюєва кандидатом у депутати. А Касаційний адміністративний суд Верховного суду це визначення скасував.

Читайте також: На 16 членів ЦВК чинять інформаційний тиск, - Сліпачук. ВIДЕО

"Суд першої інстанції позовні вимоги задовольнив повністю: постанову ЦВК скасував і зобов'язав зареєструвати Клюєва кандидатом у народні депутати. Верховний суд скасував це рішення в частині зобов'язання ЦВК зареєструвати особу кандидатом у народні депутати", - підкреслили в прес-службі Верховного суду.

Рішення Верховного суду щодо Клюєва пояснили тим, що ЦВК не вивчала даних Держприкордонслужби, які б підтвердили або спростували факт п'ятирічного проживання ексглави АП на території України.

Також читайте: ЦВК зареєструвала двох кандидатів у нардепи і скасувала одну реєстрацію

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135092
 
 
 Топ коментарі
 
Andrey‏ @anderefree 8 ч.8 часов назад


Т.е. как бы вроде Зеленский выгнал ужасных воров и взяточников, ...т.е. денег теперь появилось ТРИЛЛИОНЫ (ну исходя из воплей предвыборной компании Зеленского), ...и что, где деньги, где богатства, где тарифы, ЗП, где все новое и прекрасное? Обыкновенные лохи - эти 73%, молчат.
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С 2015 года Клюев типа под следствием. Типа под следствием, но вот до суда никак дело не дойдёт.
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Окончание эпохи бедности обозначает только лишь начало эпохи нищеты 🎹
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Дали задню. Можливо, зрозуміли, що Портнов тут їх не прикриє, скільки би він не давив на них.
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Не совсем заднюю - они всё-таки не стали пересматривать, что Клюев мог не жить в Донецке...
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а як могли вони переглянути? Ну, якщо він міг надати для суду квитанції про сплату компослуг терористам... чи якійсь довідки від місцевого лікаря... тощо...
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Andrey‏ @anderefree 8 ч.8 часов назад


Т.е. как бы вроде Зеленский выгнал ужасных воров и взяточников, ...т.е. денег теперь появилось ТРИЛЛИОНЫ (ну исходя из воплей предвыборной компании Зеленского), ...и что, где деньги, где богатства, где тарифы, ЗП, где все новое и прекрасное? Обыкновенные лохи - эти 73%, молчат.
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Эпоха зубожиння закончилась - и это правда...правда для избранных)))
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Окончание эпохи бедности обозначает только лишь начало эпохи нищеты 🎹
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Зате усе буде 95 квартал...

8====Э 🎹🎹🎹🎹🎹
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Это лысый или "лысый"? 2 игрока фуем на рояле было.
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а что, фуем по клаве целыми днями - лучше? (как это делают вальцманятки!)
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Ну цей допис по тупості перевершив всі вмісті взяті. Що дописувачу невідомо що по вказівці пороха рада ігнорує закон про незаконне збагачення, що в соєвих не вистачає родичів і знайомих на яких записується вкрадене, що вони зграями повалили здавати награбоване?!!!!!
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С 2015 года Клюев типа под следствием. Типа под следствием, но вот до суда никак дело не дойдёт.
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Клюев идёт к суду той же дорогой, которой шагает наша судебная реформа. Поэтому, ничего особенного ему не грозит.
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Дело в суд никак не донесёт ГПУ
С Клюева уже ЕС и санкции в 2019 снял. ГПУ так и не предоставила доказательства.

И шо это если не договорняк
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В суді справа, першу стадію вже пройшла, не бреши, зебіл. Ось ссиль:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/80817358
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Доступ тимчасово обмежено!

У зв'язку з великим навантаженням на сервер пошукової системи " Єдиний державний реєстр судових рішень " (або з інших технічних причин) доступ тимчасово обмежено.

Зачекайте деякий час та спробуйте знову.

Адмiнiстратор єдиного державного реєстру судових рішень .

© 2006-2018 Державна судова адміністрація України
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Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре проводить специальное досудебное расследование в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева. Об этом говорится в постановлении суда от 22 марта 2019 года
https://www.rbc.ua/rus/news/sud-razreshil-gpu-provodit-zaochnoe-rassledovanie-1554190305.html

Специальное досудебное расследование
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а, да, було ще одне рішення суду - вже портновського:
https://ukranews.com/ua/news/634182-spravu-klyuyeva-skasuvav-kyyivskyj-apelyatsijnyj-sud
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Дада за 5 лет пошли в суд насчёт досудебного расследования

Не, не договорняк
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а, може, всі матеріали вичитаєш? І, може, встановиш, що був поданий в розшук ще в 2015-му, ще Шокіним? Що парашинський орган відмовляв в екстрадикції? і Що перші матеріали до суду на заочне розслідування пішли ще в 2017-му? Да, знадобилося аж два роки, щоб "уболтати" Печерський районий суд... Да... Така ще та система...
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В розыск. Но до суда дело так и не дошло, расследование так и не закончили. С 2017 года прошло 2 года.

Кто реформу судов проводил и так все знают
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более того - он все время безвылазно жил в Донецке...а Донецк это же ж как бы Украина?
т.е... и еще какая-нибудь шла***нь из дыныры может захотеть баллотироваться и отэтот суд не будет против...
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И шо по этому поводу говорит генеральный прокурор?
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я Вас умоляю...шо может сказать этот генитальный (пардон) прокурор...
(и где оно ваще...)
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и шо, у Партии Европейской Солидарности нет по этому поводу вопросов или заявлений? Их же ставленник
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от шо не знаю...то не знаю!
(ща столько партий и заявлений... и столько шараханий от своих ставленников))))
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ВЕРХОВНЫЙ!!! Это вам не какойтотам барышивскый...Чувствуецца мощь и властность в процессе принятия решений. Безкомпромисноссть и служение идеалам Хвемиды так и хлещет из каждого Члена этой невьеденнодостопочтенной конторы...
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не обязывали...но должны...это так по крючкотворски понятно...
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порохнявый ЦИК "перестарался", а черноротая танька из петькиной партии уже требует провести заседание ООН)))))))))))))))))))))))
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То, что сейчас твориться можно охарактеризовать одним словом. Падение. Падение в пропасть. Один пять лет наезд никому соревнуются, другой в Донецке живёт, где погранслужбы Украины уж пять лет как нет. И что будет завтра?
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Будет вторник, потом среда. Вот только в один прекрасный день, проснёмся а Украины нет.
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Вот такого точно не будет. Но если вам хочется поныть что все пропало, это к сторонникам Петра Алексеевича. У меня зрады нет 🤷‍♀️
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Демократичной Украины нет,есть диктатура президента,плокулола и зрады с кабмином
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как говорят* Боливар двоих не вынесет* придется гнать обоих)
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А почему он еще не приезжает? Может, потому что генплокулатула и потужно отрехформированный суд таки родили приговор Януковичу хотя бы по одному из множества его деяний? А в отношении остальных рыгов нет не то что приговоров, а даже уголовных дел.
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Сами нардепы наклепали для себя лазеек в законах
Теперь ни одна собака не докопается кто прав,а кто виноват
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Ну ч имею в виду что он официально не может вернуться
Вот почему важно все делать по закону
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Это не запад и не цивилизация
Это утопия ...на словах и на бумаге ,а на деле болото
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Не Тот вот тут не соглашусь

Судебное решение даже в Украине при таком беспределе как сейчас
Даже при всём при этом имеет вес

И не один судья бы не посмел Клюева вернуть в выборный процесс, если бы он был бы осуждён. Его бы прокуратура бы была обязана бы взять под арест. И так далее

Так что добиваться от властей надо судебных решений
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весь этот бедлам, шо происходит сейчас поясняет то, что все тут творилось с подачи пэтюни, по приказу ***** и в угоду рыгам. Никакого закона небыло, все решалось пэтькой запойным. И сейчас эти твари все делают, шоб их не оторвали от корыта и не судили. Но соевое тварье говорит, шо было классно в стране. Блд, какой капец творился и сломать эту хрень Зелеленскому тупо не дают.
Та шоб вы издохли одномоментно рыги, пэти и прочии ляшки. Тьфу
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Бедный Зезеленский.
Как же ему сломать эту хрень с портновскими судьями?
Неужели Богдана просить?
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Ты бы роток прикрыло, когда мозгом обделен
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Да я просто смеюсь с возможностей вашего мозга.
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ЗЕбил а Разумков и Богданчик бывший советник Азирова это не те же Петины рыги ..Или ты ЗЕбил этих рыгов кремлёвских в упор не замечаешь??
Смотрю авария в молодости на мотоцикле реально сильно тебе мозги отбила..
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как порохнявые на лету переобуваются - как будто небыло никаких петькиных "судебных реформ" и смотрящих грановских...
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А я думаю все гораздо проще

За определённую мзду и отъезд Петя обещал иммунитет и отсутствие судебного приговора
И рыгов отмазал и ещё подзаработал
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еще проще. За мзду пэтька усадил в кресло судей чмырей, которые вообще ту кагорту рыгов даже судить не будут
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Но с рыгов он все-таки немножечко хорошо кассировал
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Сними розовые очки и ты увидишь совсем иное)))
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"Но с рыгов он все-таки немножечко хорошо кассировал" - а в 2005-ом году после Помаранчевого майдана разве не точно также всё было, когда благодаря кумасикам порошенко и ющенко все ранее сбежавшие регионалы вернулись? И главный действующий персонажик тот же - кассир-бизьнесьмен - Петя Поросёнко.
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И с рыгов
И с судей за место

В общем на его месте каждый бы так за власть цеплялся
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Одна команда,одни правила
Своих не сажают
Петруся даже помогает отмывать бабки саше стоматологу,как он может посадить подельника
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Вимагайте від презЕ звільнити всіх паскуд продажних, в першу чергу тих, які, в угоду владі, сплюндрувавши Конституцію України, прийняли незаконне рішення про позачергові вибори до Ради. Хоча... Це ж зеленський і зробив. Поганому танцюристу ... Тьфу
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Кто всрався?
Невестка.
Так ее дома нет.
Так вон халат висит.
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И почему меня перестало удивлять возвращение Московии в ПАСЕ? Теперь становится очевидным что Франция и Германия ЗНАЛИ что новые власти Украины будут капитулировать перед Х@лом. Все стало на свои места☹️
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Конечно знали, петя капитулировал в 2014 году
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Это видно свинарчуки замешена, где там притаились аваковские опричники замаскированные под нац дружины ???
Держи вора - рыгоАнала клюва , ату его, ату!
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Что-то вспомнилось " Спасибо жителям донбасса Кривбасса за Президента ...............(дальше в меру собственных фантазий)"
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судья - самая безответственная профессия в Украине.. а с учётом веса результата их "деятельности" - самая токсичная для страны
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Клюєва повторно розглядати, а Парасюка чому бортанули?!
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У Зеленского допускают, что часть нардепов от «Слуги народа» будет брать взятки

(C)
@InfoResist

А теперь представьте себе, что в европейской стране помощник президента открыто заявляет что 40% их партии в парламенте будет брать взятки. Всё. Ты политисеский труп, тебя снесут в этот же день. В Украине все еще есть идиоты, готовые голосовать за партию взяточников и воров? Верховний суд роз'яснив свою позицію щодо Клюєва: ми не зобов'язували його реєструвати, а ухвалили рішення, що ЦВК має повторно розглянути це питання - Цензор.НЕТ 7101
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВерховний суд роз'яснив свою позицію щодо Клюєва: ми не зобов'язували його реєструвати, а ухвалили рішення, що ЦВК має повторно розглянути це питання
 
 
 
 
 
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