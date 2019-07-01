 Верховний суд роз'яснив свою позицію щодо Клюєва: ми не зобов'язували його реєструвати, а ухвалили рішення, що ЦВК має повторно розглянути це питання

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні, поширеному прес-службою Верховного суду ввечері в понеділок, 1 липня.
"У зв'язку з поширенням недостовірної інформації про рішення Верховного суду про реєстрацію Клюєва кандидатом у народні депутати, повідомляємо про зміст відповідного рішення ВС. Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду скасував рішення суду першої інстанції в частині зобов'язання ЦВК зареєструвати кандидатом у народні депутати Андрія Клюєва, зате зобов'язав ЦВК повторно розглянути документи щодо його реєстрації", - наголошується в тексті.
У Верховному суді нагадали, суд першої інстанції повністю задовольнив позовні вимоги "Ліберальної партії України", яка висунула Клюєва кандидатом у депутати. А Касаційний адміністративний суд Верховного суду це визначення скасував.
"Суд першої інстанції позовні вимоги задовольнив повністю: постанову ЦВК скасував і зобов'язав зареєструвати Клюєва кандидатом у народні депутати. Верховний суд скасував це рішення в частині зобов'язання ЦВК зареєструвати особу кандидатом у народні депутати", - підкреслили в прес-службі Верховного суду.
Рішення Верховного суду щодо Клюєва пояснили тим, що ЦВК не вивчала даних Держприкордонслужби, які б підтвердили або спростували факт п'ятирічного проживання ексглави АП на території України.
Т.е. как бы вроде Зеленский выгнал ужасных воров и взяточников, ...т.е. денег теперь появилось ТРИЛЛИОНЫ (ну исходя из воплей предвыборной компании Зеленского), ...и что, где деньги, где богатства, где тарифы, ЗП, где все новое и прекрасное? Обыкновенные лохи - эти 73%, молчат.
8====Э 🎹🎹🎹🎹🎹
8====Э 🎹🎹🎹🎹🎹 Є====8
С Клюева уже ЕС и санкции в 2019 снял. ГПУ так и не предоставила доказательства.
И шо это если не договорняк
http://reyestr.court.gov.ua/Review/80817358
У зв'язку з великим навантаженням на сервер пошукової системи " Єдиний державний реєстр судових рішень " (або з інших технічних причин) доступ тимчасово обмежено.
Зачекайте деякий час та спробуйте знову.
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https://www.rbc.ua/rus/news/sud-razreshil-gpu-provodit-zaochnoe-rassledovanie-1554190305.html
Специальное досудебное расследование
https://ukranews.com/ua/news/634182-spravu-klyuyeva-skasuvav-kyyivskyj-apelyatsijnyj-sud
Не, не договорняк
Кто реформу судов проводил и так все знают
т.е... и еще какая-нибудь шла***нь из дыныры может захотеть баллотироваться и отэтот суд не будет против...
(и где оно ваще...)
(ща столько партий и заявлений... и столько шараханий от своих ставленников))))
Теперь ни одна собака не докопается кто прав,а кто виноват
Вот почему важно все делать по закону
Это утопия ...на словах и на бумаге ,а на деле болото
Судебное решение даже в Украине при таком беспределе как сейчас
Даже при всём при этом имеет вес
И не один судья бы не посмел Клюева вернуть в выборный процесс, если бы он был бы осуждён. Его бы прокуратура бы была обязана бы взять под арест. И так далее
Так что добиваться от властей надо судебных решений
Та шоб вы издохли одномоментно рыги, пэти и прочии ляшки. Тьфу
Как же ему сломать эту хрень с портновскими судьями?
Неужели Богдана просить?
Смотрю авария в молодости на мотоцикле реально сильно тебе мозги отбила..
За определённую мзду и отъезд Петя обещал иммунитет и отсутствие судебного приговора
И рыгов отмазал и ещё подзаработал
Третьего раза не будет.
И с судей за место
В общем на его месте каждый бы так за власть цеплялся
Своих не сажают
Петруся даже помогает отмывать бабки саше стоматологу,как он может посадить подельника
Невестка.
Так ее дома нет.
Так вон халат висит.
Держи вора - рыгоАнала клюва , ату его, ату!
донбассаКривбасса за Президента ...............(дальше в меру собственных фантазий)"
(C)
@InfoResist
А теперь представьте себе, что в европейской стране помощник президента открыто заявляет что 40% их партии в парламенте будет брать взятки. Всё. Ты политисеский труп, тебя снесут в этот же день. В Украине все еще есть идиоты, готовые голосовать за партию взяточников и воров?