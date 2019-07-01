 Активіст Мовенко, який відбував умовний термін за проукраїнські пости в соцмережах, залишив окупований Крим, - правозахисники

Про це повідомляє Кримська правозахисна група, передає Цензор.НЕТ.

"Мовенко 28 червня 2019 року разом із родиною залишив Крим після того, як проти нього в Севастополі припинилося кримінальне переслідування. В травні 2019 року закінчився умовний термін за вироком Севастопольського апеляційного суду від 26 червня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти звільнили із СІЗО Сімферополя українця Мовенка, "засудженого" за проукраїнські пости в соцмережах

Нагадаємо, 16 лютого 2016 року в Севастополі окупанти схопили проукраїнського активіста Ігоря Мовенка, якого у вересні побили за українську символіку і символіку підрозділу "Азов" на вулиці міста. 4 травня 2018 року підконтрольний Росії Гагарінський районний суд Севастополя виніс вирок активістові Ігорю Мовенку - 2 роки колонії загального режиму, хоча прокурор просив два роки умовно.

26 червня 2018 року підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд змінив вирок Мовенку з реального на умовний термін і постановив випустити його з СІЗО негайно.