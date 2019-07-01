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Все про:Крим (6995) Мовенко_Ігор (5)

 Активіст Мовенко, який відбував умовний термін за проукраїнські пости в соцмережах, залишив окупований Крим, - правозахисники

Український активіст у Севастополі Ігор Мовенко, засуджений російським судом за звинуваченням в екстремізмі умовно, залишив територію Кримського півострова.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група, передає Цензор.НЕТ.

"Мовенко 28 червня 2019 року разом із родиною залишив Крим після того, як проти нього в Севастополі припинилося кримінальне переслідування. В травні 2019 року закінчився умовний термін за вироком Севастопольського апеляційного суду від 26 червня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти звільнили із СІЗО Сімферополя українця Мовенка, "засудженого" за проукраїнські пости в соцмережах

Нагадаємо, 16 лютого 2016 року в Севастополі окупанти схопили проукраїнського активіста Ігоря Мовенка, якого у вересні побили за українську символіку і символіку підрозділу "Азов" на вулиці міста. 4 травня 2018 року підконтрольний Росії Гагарінський районний суд Севастополя виніс вирок активістові Ігорю Мовенку - 2 роки колонії загального режиму, хоча прокурор просив два роки умовно.

26 червня 2018 року підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд змінив вирок Мовенку з реального на умовний термін і постановив випустити його з СІЗО негайно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135090
 
 
 Топ коментарі
 
Ну молодец. Нечего пополнять ряды политзаключенных украинцев в Кацапстане. Живи, Игорь, долго и счастливо в неоккупированной Украине.
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Хорошо, что наконец-то покинул эту выгребную яму, в которую кацапы превратили Крім.
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Все как всегда. Захватывают чужую территорию, убивают и ссылают местных жителей, заселяют своими орками, а через 150 лет кричат, что украинский и крымско-татарский никому не нужны, одновременно подчищая этнический состав на оккупированной территории.
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Ну молодец. Нечего пополнять ряды политзаключенных украинцев в Кацапстане. Живи, Игорь, долго и счастливо в неоккупированной Украине.
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А тепер його може посадити нова влада. Краще нехай переховується у Європі чи США.
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Причина? Чому його ця влада повинна посадити?
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Так, як ви погрожували патріотам України.
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Забули про фільтраційні табори? Прощавай, зебот дитячий!
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А мог бы создать ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД или партизанское звено
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Хорошо, что наконец-то покинул эту выгребную яму, в которую кацапы превратили Крім.
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Гагаринский районный суд Севастополя вынес приговор активисту Игорю Мовенко - 2 года колонии общего режима, хотя прокурор просил два года условно. Источник: https://censor.net.ua/n3135090

Вот это суд О_о
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Все как всегда. Захватывают чужую территорию, убивают и ссылают местных жителей, заселяют своими орками, а через 150 лет кричат, что украинский и крымско-татарский никому не нужны, одновременно подчищая этнический состав на оккупированной территории.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїАктивіст Мовенко, який відбував умовний термін за проукраїнські пости в соцмережах, залишив окупований Крим, - правозахисники
 
 
 
 
 
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