 Активіст Мовенко, який відбував умовний термін за проукраїнські пости в соцмережах, залишив окупований Крим, - правозахисники

Про це повідомляє Кримська правозахисна група, передає Цензор.НЕТ.
"Мовенко 28 червня 2019 року разом із родиною залишив Крим після того, як проти нього в Севастополі припинилося кримінальне переслідування. В травні 2019 року закінчився умовний термін за вироком Севастопольського апеляційного суду від 26 червня 2018 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 16 лютого 2016 року в Севастополі окупанти схопили проукраїнського активіста Ігоря Мовенка, якого у вересні побили за українську символіку і символіку підрозділу "Азов" на вулиці міста. 4 травня 2018 року підконтрольний Росії Гагарінський районний суд Севастополя виніс вирок активістові Ігорю Мовенку - 2 роки колонії загального режиму, хоча прокурор просив два роки умовно.
26 червня 2018 року підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд змінив вирок Мовенку з реального на умовний термін і постановив випустити його з СІЗО негайно.
Экстрадированного в РФ Тумгоева приговорили к 18 годам колонии
https://censor.net.ua/news/3134395/ekstradirovannogo_v_rf_tumgoeva_prigovorili_k_18_godam_kolonii
Вот это суд О_о