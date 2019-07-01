 Двоє українських воїнів загинуло, двоє дістали поранення. Ворог порушив перемир'я 10 разів, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
три рази поблизу населеного пункту Водяне - з гранатометів різних систем, озброєння БМП, стрілецької зброї та снайперського вогню;
поруч з Авдіївкою - з мінометів калібру 120 мм;
околиці Мар'їнки - з мінометів калібру 120 і 82 мм і гранатометів різних систем.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу Новоолександрівки, - з мінометів калібру 120 мм;
двічі околиці Новолуганського - з мінометів калібру 120 і 82 мм;
неподалік Зайцевого - з міномета калібру 82 мм та автоматичного гранатомета;
в районі населеного пункту Луганське - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців загинуло, ще двоє дістали поранення. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".
так яснее ?
одні плюндрують і безчесять Україну,а інші за Україну віддають своє життя(
Спочивайте, воїни ...
Одужуйте, поранені захисники ...
Скорейшего выздоровления раненным........
https://altera.kiev.ua/services/psychiatrist/?gclid=EAIaIQobChMI9cPx9auU4wIVRuAYCh0MKQViEAAYAiAAEgLwDvD_BwE