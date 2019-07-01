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 Двоє українських воїнів загинуло, двоє дістали поранення. Ворог порушив перемир'я 10 разів, - штаб ООС

Від початку доби ворог десять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

три рази поблизу населеного пункту Водяне - з гранатометів різних систем, озброєння БМП, стрілецької зброї та снайперського вогню;

поруч з Авдіївкою - з мінометів калібру 120 мм;

околиці Мар'їнки - з мінометів калібру 120 і 82 мм і гранатометів різних систем.

Читайте також: "Ганебна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес щодо припинення вогню", - Зеленський про обстріл найманцями РФ санітарного автомобіля

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Новоолександрівки, - з мінометів калібру 120 мм;

двічі околиці Новолуганського - з мінометів калібру 120 і 82 мм;

неподалік Зайцевого - з міномета калібру 82 мм та автоматичного гранатомета;

в районі населеного пункту Луганське - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців загинуло, ще двоє дістали поранення. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135089
 
 
 Топ коментарі
 
А вєдь нада толька "пєрєстать стрєлять"
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А що, "просто пржкратіть стрєлять" не діє? І відвід військ від Станиці Луганської теж? Це слабкі сигнали, чи ворог цих сигналів не бачить? А може, це просто не ті сигнали, які потрібно, за задумом новообраного посилати окупантам? Може замість перестати стріляти по рібно почати стріляти на випередження?
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Светлая и вечная память погибшим........ Пусть покоятся с миром.........

Скорейшего выздоровления раненным........
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А вєдь нада толька "пєрєстать стрєлять"
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Не похоже на ПТУР, как по мне, так на ТМ-62 наехали. И на свою. Теперь, а отвечать никому не хочется, валят на сепаров, гуманоидов, жителей планеты Нубиру и тд... В армии любят спихнуть на кого попало.

Два украинских воина погибли, двое получили ранение. Враг нарушил перемирие 10 раз, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6309
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Вот ты тут написал, что сами виноваты, а доказательства у тебя есть, кроме этих картинок ?
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Никто не виноват, так получилось. Читать научись.
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Читать папу своего поучи. Это ты так пытаешься соскочить со своего вброса о том, что "как по мне, так на ТМ-62 наехали. И на свою. Теперь, а отвечать никому не хочется, валят на сепаров, гуманоидов, жителей планеты Нубиру", то есть предлагаешь мне поверить, что не обвиняешь погибших, а не сепаров, при том, что в статье четко сказано, что ребята погибли в результате обстрела ? Ты идиотов можешь из 73% делать, здесь это не проканает. То, что ты здесь насочинял называется "интерпретация военных действий с использованием пропагандистских штампов страны-агрессора". И про Нубиру циничненько так, все в духе орков.
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Не погибших, придурь, а тех, кто поставил и забыл. Погибшие и знать не могли.
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Личное оскорбление вытри, иначе тебя тут очень быстро забанят. Хотя того, что ты тут пошутил про планету Нубиру, достаточно, чтобы понять на чью мельницу воду льешь.
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Съешь рошенку. Двоє українських воїнів загинуло, двоє дістали поранення. Ворог порушив перемир'я 10 разів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9136
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Ты сам-то хотя бы понял, что сделал ? Я ж ни слова про Зеленского с Порохом не писал, а лишь обвинил тебя в мордорской пропаганде. И ты мгновенно причислил меня к избирателям Порошенко.
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завали ..бало,при3,14док курносый..
так яснее ? Двоє українських воїнів загинуло, двоє дістали поранення. Ворог порушив перемир'я 10 разів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1295
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Так утверждать нельзя , не могли они сами быть виноватыми , не они начали эту войну
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Да это классический русскомирский пропагандон, он еще картинки выложил, чтоб посмаковать. Выложил бы и фото обгоревших трупов, но, видимо, опасается, что забанят.
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Ильюша ты дибил? При наезде на мину (колесом) первое что вырвет, и забросит далеко так это колесо со ступицей и рычагами, деформирует балку и раму. Здесь же все на месте, оба передних колеса, балка, рама ровная. передняя часть авто вообще не пострадала.
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Я - сапёр, а ты - срань диванная. У нас на ТМку наехала ИРМ, так даже гуску на разорвало. Каток поменяли и всё.
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Хер ты а не сапер. У нас подрывались на ТМках и фугасах и хамер и козак. Повреждения практически идентичны. А тут точно ПТУР, притом в жопу (заднюю часть), что не удивительно учитывая скорость.
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Протитанкова міна.. Наїхали правим заднім колесом. Нічого чубитися- загиблих це не поверне..
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Но диванные всё про какой-то ПТУР мямлят.
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Ага. Ехал **** задом. Где вас, дибилов, производят?
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Был случай с автобусом , тоже задом ехал ? Может быть на повороте , мина могла оказаться между передними колёсами , а задним наехали .
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Представь расстояние (базу) между передними и задними колесами хамера, а теперь представь крутизну поворота, что бы задние вышли со следа. Притом выйти они должны на полную ширину колеса. Он разворачивался на месте?
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Водій не тримав кермо міцно прямо, бо грунтових доріг прямих не буває.
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Мне тоже так показалось , не птур , а противокорабельная ракета какая-то . Зил или камаз от птура не так пострадает , как этот бронированный хаммер . Да ещё его что-то перевернуло .
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А що, "просто пржкратіть стрєлять" не діє? І відвід військ від Станиці Луганської теж? Це слабкі сигнали, чи ворог цих сигналів не бачить? А може, це просто не ті сигнали, які потрібно, за задумом новообраного посилати окупантам? Може замість перестати стріляти по рібно почати стріляти на випередження?
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ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ
одні плюндрують і безчесять Україну,а інші за Україну віддають своє життя(
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Це ще двоє чи говорять про загиблих вранці ?

Спочивайте, воїни ...
Одужуйте, поранені захисники ...
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Де той **********? Обурився вже у фейсбуці?...
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Светлая и вечная память погибшим........ Пусть покоятся с миром.........

Скорейшего выздоровления раненным........
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Зебилы, Сваты по 1+1 начались. Вперед на просмотр. Это победа!
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Разведение сил, говоришь ? Перестать стрелять нужно ? Ну-ну, клоун, посмотрим долго ли ты в кресле продержишься.
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Якщо вони наїхали на міну, то це хтось з своїх зробив провокацію, щоб підставити Вовіка. А це є розстрільна стаття, був би там військовий стан. Вовіку треба оголошувати військовий стан у двох областях і почінати розстрілювати таких порошенківських провокаторів.
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А може навіть керована міна. Бо машина перевернута, а всі чотири осі цілі. Вовіку треба створити особливу комісію по дослідженню цього енцендента.
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Вибач, цапік, ти нульовий і дуже стрьомний. Тому по твоїм посиланням не гулятиму.
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Мина могла там стоять ещё с 2014-го, когда ставили как попало и о никаких картах минных полей никто и не думал.
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Ось це і має дослідити комісія. Всебічно. Навіть з залученням сєпарів.
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Пам'ятаю, як загинув один ОБСЄшнік американець рік тому. Навіть пам'ятаю призвище - Стоун. Вони теж на патрульній машині проїхали по дорозі і через пів години повертались назад та наїхали на міну. Схожа картина. Схожий почерк.
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Якщо вибухнуло іззаду, то водій має залишитись живий. А він - дуже важливий свідок. Треба його берегти.
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Навіть тролі порошенка вперто банять версію "міна", а це вірний знак, що в них є методичка - не відхилятись від версії "ПТРК". Це що? Спецоперація з підтримкою в мережах? Підірвали своїх, щоб підкласти міну під Вовіка? Вірю, що Порошенко на таке здібний.
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Помнится мне, что порося начинал тоже как то как он говорил Президент Мыру. И объявил одностороннем перемирие, в течении которого на территорию Украины зашли тысячи наёмников и сотни единиц бронетехники. Теперь Зеля танцует на тех же граблях. Восстанавливает мост, чтобы кацапские танки смогли пройти. Что касается сегодняшний событий, то один опять в роли попрошайки почему то мир должен сделать выводы из сегодняшней трагедии, с не Украина. Другие будут об этом в Минске бакланить. Результат будет видимо одинаковый.
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все это следствия эмоционального, а не политического управления страной, случайные слова некомпетентной команды, случайные заходы на огоньки от рушоубизнеса, возврат многих и нарушение законов. Враг анализирует и использует слабость власти.
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Співчуття родинам полеглих Героїв України!!! ((( смерть клятой расії!!!! гори у пеклі масковія!!!!
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А теперь нужно наказывать виноватых в убийстве наших людей и нарушении перемирия. Чьи подписи стоят на подписанном перемирии? Кто гарантировал перемирие? Где расстрелы и посадки предателей?
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Ответный огонь ведется или только сидим взрывы считаем...если только статисты то это полный трындец.
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а как же мы их заставили отойти на 1600 метров
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДвоє українських воїнів загинуло, двоє дістали поранення. Ворог порушив перемир'я 10 разів, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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