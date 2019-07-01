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 Політика України
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Все про:Клюєв Андрій (53) нацбезпека (113) Чорновол Тетяна (86)

 Допуск на вибори Клюєва - це пряма загроза національній безпеці, - Чорновіл

Президент Зеленський має негайно скликати РНБО, щоб розглянути можливі правові наслідки судового рішення, згідно з яким Андрія Клюєва визнано таким, що проживав на території України в Донецьку впродовж 5 років і має право балотуватися в народні депутати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили, про це під час брифінгу заявила народний депутат України, кандидат від Партії "Європейська Солідарність" Тетяна Чорновол.

Вона також зазначила, що цілий перелік осіб, які були в бігах останні 5 років і переховувалися від українського правосуддя за злочини часів Януковича, наразі повертаються в Україну через відповідні судові рішення.

"Хочу нагадати, що Клюєв останні п`ять років був в бігах, жив в комфортній Європі, і багато часу перебував в гостях у Путіна в Москві…", – сказала Чорновол.

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"Суд же встановив, що увесь цей час Клюєв проживав в Донецьку… Формально – так, Донецьк це територія України. Формально – так, людина, яка живе останні 5 років в Донецьку, має повне право згідно Конституції балотуватися в народні депутати… Однак суд жодним чином не міг встановити, що Клюєв 5 років жив у Донецьку, по тій причині, що Донецьк зараз окупований військами РФ, окупований агресором… Відповідно суд не міг ніяким чином встановити факт проживання Клюєва усіх цих 5 років в Донецьку… І найголовніше – це означає, що формально суд встановив, що немає ніякої агресії, немає ніякого тероризму, немає війни… Це – капітуляція",- переконана парламентар.

Народний депутат вважає, що спосіб, який обрав Клюєв, аби повернутися у політичне поле України, є найбільш небезпечним, бо має пряме відношення до загроз національній безпеці. Саме тому , за словами Тетяни Чорновол, президент має негайно зібрати РНБО. "На цьому засіданні РНБО також потрібно розглянути усі подібні прецеденти. Адже, якщо ми це "проковтнемо", то така ситуація може піти "валом", поставити під сумнів державність України, поставити під сумнів наявність агресії Росії", – переконана Тетяна Чорновол.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135086
 
   
 Топ коментарі
 
А коли Педро дав українське громадянство кацапському олігарху Новинському - це нормально?
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А то, что Чроновол со справкой по улицам ходит без намордника - это не угроза национальной безопасности!? Допуск на выборы Клюева - это прямая угроза национальной безопасности, - Чорновол - Цензор.НЕТ 7826
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Речь о Таньке Допуск на выборы Клюева - это прямая угроза национальной безопасности, - Чорновол - Цензор.НЕТ 9056
Но вопрос актуален ввиду того, что Прямой станет полностью кривым, а это было очень рыбное место для Тарасыка, то да, куда он подастся? Допуск на выборы Клюева - это прямая угроза национальной безопасности, - Чорновол - Цензор.НЕТ 9056
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Не все #ляди вернулись.
Запятые сами ставьте
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на все кометы сразу,вчера,не помню канала,но впечетлило,особенно сейчас,танцует вовик,с еще двумя с квартала, и *бубуецы,бубунцы,весело звучат* ((((((((((((((
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И мировоззрение тоже меняйте, а то соя вас полностью поглотила
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дурачек,соя полезный продукт,это что бы знал, мне пофиг порох,но то что вы позвали сейчас то лучше был бы порох
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потому что если пишешь,пиши как думаешь,а не повторяй штампы,ну хотя бы через раз
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Так я и пишу, как думаю... И не через раз, а постоянно в отличии от вас, соевых
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"Бубуецы" - щось румунське, а от "бубунцы" - ближче до істини ))
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там выше уже,есть мои извинения,и исправления
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пусть будет "бубуецы".так красивее.смысл только сама придумай.
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Роза Люксембург украинской революции.
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Все під вашим контролем, тобто, ви дозволили. Коли януковощ повертається?
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"пять лет был в бегах, жил в комфортной Европе"_________________оказывается пяти лет власти и кума прокурора совсем не достаточно было этим тупоголовым уродам в "вышиванках", что бы посадить этого вора и сепара - у их пЛокуЛоЛа на эту гниду оказывается "небыло доказательств"???!!!!!
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Ну теперь то доказательства есть и его посадят настоящие то патриоты?
Можно спать спокойно?
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да нет. пока не пересажаем порошенок-луценок-черноволих, дела не будет...
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ты садится на унитаз правильно научись,сажатель)))
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да это очкобутылочник лишнехромосомный.Ему педро на голову насрал,так вот он вместо того что бы вымыть голову ходит пять лет по кругу и рассказывает как его обосрали. Допуск на выборы Клюева - это прямая угроза национальной безопасности, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4996
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один киношный персонаж, говорил таким как ты, примерно следующее - "Деточка! А вам не кажется, что ваше место возле параши?"
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возле тебя????? ты иди хлестани бояры и помойся уже...вонище от тебя
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Может с начала ***** посади, чего ты мелочишься?
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Не боись! Щас новая власть посадит.... в ВРУ. Будут доказательства поцреотизма - со 100% гарантией!
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зебіл, а що, не втямиш з гугля, що Клюєв - у всеукраїнському розшуку, з якого знято депутатську недоторканність і надано дозвіл на арешт?
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просто обожаю порохоботов - за уникальную тупость! вор и сепар ОТКРЫТО живет в Европе(!), а петя с его дЫбилом пЛокуЛоЛом пять(!) лет "ищат" его в...Украине!
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Своих не сажают,а танюха истерит за бес,чтобы баллы накрутить
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Политическую девственицу строит эта дама из себя. А вот когда Пепе подписывал Минские соглашения она как, сглатывала или выплевывала? Видеть в чужом глазу соринку и не замечать у себя бревно - чисто кацапская фишка. И Таня успешно ей пользуется.
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***** с Зелемойским (или Богдан?) дали задание по новой обгаживать Минские соглашения, чтобы и санкции снять и репарации не платить?
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НЕ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ получить ответ, а просто интересна реакция. Какие санкции? может рашке запретили качать нефть и газ через Украину? А какие репарации? Рашка капитуляцию подписала?
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А шо, Китай таки решил качать рашинский газ? И Газпром с долгами расплатился? Кстати, как там Сила Сибири?
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Меня китайцы не волнуют. А если хочешь - ответь на вопрос.
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Слив защитан. Никаких санкций нет даже со стороны Украины. Так что нельзя отменить то, чего не было и нет. Иди гуляй, двоечник.
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Донбасс продолжает кормить всю Украину. Теперь уже кадрами. Кстати, а Янукович теперь будет уже трижды несудимым.
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Да вот тут говорят, что даже к его прилёту в Жулянах затеяли ремонт😬
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Не нужно повторять старые советские анекдоты.
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совсем недавно. эта чумовая гонялась за бойко и его вышками . Вышек нет а бойко есть и вся братва уже давно воссоединилась с куратором пэтькой мародером
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Остался один вопрос. Команда Зе будет строить государство по типу Туркменистана или Белоруссии?
Думаю первый вариант. Они уже и бывший музей Ленина прихватизировали. Там видимо будет «музей Великого Кловуна»🤔
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Щойно прозвучало: оцей суд змінив своє рішення. В новому рішенні суду - вимога до ЦВК ще раз розглянути проблему реєстрації Клюєва. Як сказала тільки що Таня Чорновол, суд злякався суспільного резонансу - і змінив рішення... Заднім числом змінив.... Пр-портновськи...
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За пять лет Порох не смог с кумом Югой, даже подать доки в интерпол для того, чтобы Клюева , Портнова и других объявили в международный розыск, так, кто всрався, невистка?
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15.02.2019 Мы не смогли вернуть ни одного доллара Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй о возвращении денег режима Януковича. ВИДЕО

...от украинцев мы не видели издания даже указания о гражданском аресте средств.
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это как то оправдывает РЕВАНШИЗМ ЗЕ????Можно идти на поводу у )(уйла только потому что пепа мудак??? Зеледятлы!!!Вы себя слышите???
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Угроза нацбезопастности Украины это украинские суды и судьи!
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Пожалейте Таню. Куда теперь ей податься? На трассу - старовата, реалиализатором - туповата. Поматросили и бросили соевые гады. Вот теперь бедная мается. Гончаренко Леня тоже в печали. Яйценюхи Яценюка вообще в пролете. Надеюсь, наворованного им надолго хватит.
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Ви все дивитесь в минуле - а наразі прийшов Портнов, в якого неначе вселилися парфуми Ягоди, Єжова і Берії одночасно. Думаєте, торкнеться лише "верхів"? Ні - єжовські рукавиці, свинцеві ягоди та інші борошна можуть стати і вашою часткою також. Доведено історією, і треба мати шлюб логіки, щоб не провести паралелі.
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Так кто не давал пеце садить портнова
Он пеца думал,что будет вечно хозяйничать в Украине
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У воров есть такая фишка - Держите вора! - кричать. Такого ворюгу и брехуна, как Порошенко, трудно найти. Вот для таких надо Ежова или Сталина. У соевых было пять лет, чтобы разобраться с Портновым, Ефремовым, Новинским, Бойко, Штепой, Шуфричем и прочими уродами, но выслали почему-то Саакашвили, который им мешал грабить страну. Порошенко - это тот же регионал, только под прикрытием Кремля. Зеленский после выборов разберется, кто крал и сколько. Портнов в данном случае хорошая подмога в этом, т.к. знает очень много. Узнаем скоро, как Крым сдали, как из Славянска террористов выпустили, как котлы организовывали, как армию грабили, как Майдан расстреливали, как Януковича выпустили, как с Путиным сотрудничали. Вопросов много. Тут надо сотню Ежовых ставить и смертную казнь вводить.
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> надо Ежова или Сталина <

> Тут надо сотню Ежовых ставить и смертную казнь вводить <

...
Фінальний акорд. От наче струком по роялю.
Жодний притомний українець не захоче такого - повернути навіки проклятих гнид, що катували, вбивали і морили голодом наш народ.
Просто - Допуск на вибори Клюєва - це пряма загроза національній безпеці, - Чорновіл - Цензор.НЕТ 4929
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Судьи это такая скотина, которая в 90 случаях из 100 руководствуется законами, которые ему в изобилии поставляют такие твари, как депутаты
ну там, например, Черновол, порох и прочие.
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не може бути, рогатий, як там на расії?? путін хто??
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Уселякі виродки пруть в Україну тому, що дебіли при владі стали, ну нічого, 3 майдан ніхто не відміняв!!!!
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У нас Демократия!
Пусть народ решает быть-или-небыть.
Допуск на выборы Клюева - это прямая угроза национальной безопасности, - Чорновол - Цензор.НЕТ 6688
А то решает каждая проститутка достоин или нет.
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Больная на голову женщина
Занимайся детьми,воспитывай,ухаживай за ними и будет тебе счастье
А то,что полстраны давно сдали интересы Украины убийце ***** она умалчивает,т.к. сама из той когорты предателей
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Спасиба Петру Олексеевичу за класных судей.
Ну и Вовчику, тоже спасибо, за то что он засунул язык в задницу когда творится такой судейский безпредел.
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епрст, як Таня допекла зебілів та ригів... Значить, все правильно, буде депутатом, нехай і далі допікає.
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Зеленский уже и Чорноро.. эээ Чорновольше "должен"?😁 Порохососы такие наивные
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никчемы порохнявые! пять лет(!) они ни чем не омрачали комфортную жизнь клюева в европах, а тут вдруг завизжали "караул"!
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А чому Клюєви і портнови тільки зараз вирішили повернутися?
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Потому,что диктатура петруси
Он единоличный хозяин Украины по подобию бацка и *****
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а какое судебное решение мешало им вернуться год, два, три назад в Украину???
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Чорновол здесь права. Хотя по какой статье клюева можно посадить??
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Запитай в генпридурка 3-го тисячоліття! Він же афігенний юрист, та ще й з кружкою!
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правую руку януковича замешанного в расстрелах на Майдане? "патентованного" мошенника и вора??
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ЦВК то звичайно Зеленський набирав а Мародьор як завжди в шоколадє
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Тетяні, після того як вона свинарчуків прирівняла до героїчних захисників України, дорога одна - до палати № 6!!!
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ЦИК, черноротой таньке - "Эти медийные истерики направлены на нагнетание общей ситуации и действительно провокационны")))))))))))))))))))))))))
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Судебной системы в Украине нет это ясно. Есть какая-то банда и круговая порука, которая прямо дышит лютой ненавистью к Украине и украинскому народу. Иначе таких решений не было бы.
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Таня ніякого відношення до Вячеслава Чорновола не мала та не має.
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Таня Чорновол - пряма загроза ПЄСу. Через неї, в тому числі, партія може не подолати 5% бар'єр. Хай хтось там подумає, якщо є чим.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДопуск на вибори Клюєва - це пряма загроза національній безпеці, - Чорновіл
 
 
 
 
 
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