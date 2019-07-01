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 Політика України
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Все про:інформаційна війна (205) ЦВК (665) Сліпачук (53)

 На 16 членів ЦВК чинять інформаційний тиск, - Сліпачук. ВIДЕО

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомила про інформаційні атаки на 16 членів ЦВК.

Вона заявила, що відбувається так зване медіакіллерство, тобто інформаційні загрози під час передвиборчої кампанії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

Втім, Сліпачук запевнила, що ЦВК є незалежним органом, а всі факти тиску пообіцяла передати правоохоронцям.

"Зараз дедалі частіше з'являються інформаційні вкидання і провокації, спрямовані на дискредитацію як особисто мене як голови ЦВК, так і на адресу інших членів ЦВК, а також їхніх сімей. Ці медійні істерики спрямовані на нагнітання загальної ситуації і справді провокаційні. Я хочу сказати, що я відстоюватиму незалежність ЦВК, безумовно", - зазначила голова Центрвиборчкому.

Читайте також: У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135085
 
 
 Топ коментарі
 
пеця заходит с заднего входа, слипачук с переднего
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Давление? Провести заседание в воскресенье в 22:00, доколупаться до запятой и исключить РНС из списков в последний день подачи заявлений, не предупредив представителя РНС о мнимых проблемах в бумагах это нормально и мы должны молчать? Лярва Грановского
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robot vertier. Число погибших из-за паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.

На 16 членов ЦИК оказывают информационное давление, - Слипачук - Цензор.НЕТ 7990

Х**лу на**ать.
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главные новости на первых страницах в рашаговносим:
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*Россия помешала планам Украины

об Иркутской области....тишина,
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пеця заходит с заднего входа, слипачук с переднего
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Цікаво, чому не Охендовський надалі очолює ЦВК? Йому ж Порошенко ордена дав за заслуги... А ці не напрацювали ще на орден, тому й довіри до них менше. )
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кацапы аж зубами скрипели в 2014-м из-за того, что выборы состоялись.

Тебя и сегодня не попускает ?
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Відповім тобі так, Охендовський - риг та був призначений за поданням Януковоща... Я хоч якось задовільнив твою цікавість?
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А орден йому чомусь не януковоч, а пєтя барижний підкинув! Може й це поясниш?! Можливо барига з собачої будки взяв за приклад нікчемного юща, той теж кідалову "героя" України дав!!!!
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Домишко тоже кацапы Охендовскому подюросили?

На 16 членів ЦВК чинять інформаційний тиск, - Сліпачук - Цензор.НЕТ 1320
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Рыги с ЗЕбиламы хотят делать полный реванш ! Уверен ,у них это не получится !!
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получится.

у большевиков же получилось.
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"Глава Офиса президента: Портнов мой друг, а 80% политикума - бывшие клиенты. Богдан" Ти ба, 5 років РИГАМИ не смерділо, і ось...
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Совість замучила так махлювати - дайте їм попа сповідатися і в плей-бой побритися.
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Критика ворья стала давлением? Они давления ещё не ощутили. Проверить у цик доходы и расходы, доходы и расходы их родителей, детей, внуков, кумовей, друзей, знакомых......... Тут такая Санта Барбара будет, что ваЗЕлин со своими кацапскими офшорами пацан мелкий.
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Ага. Все крупные ПЕСюшки все увидят после 21.07. А пока тайзеры: "Минобороны", "Прямой".
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По СБУ уже видно. Консерва кацапская должности получила. Ты оружие почистил писюна защищать? Ах да, такие как вы в рАсею надеятся сбежать.
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Ты шо компанию ищешь? Иди, наконец, в армию.
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А нахер мне такие диванные вояки тут нужны. Ты ваЗЕлин закупи, когда вас гнать будем.
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И когда же ты ПЕСтагонщик погонишь? Когда меньше 5% будет?
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Сначала вас, потом их. Из двух зол, выбираем наибольшее. А предательство, страшнее воровства.
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Круто. И много вас таких интернет воинов? Крым освободить хватит?
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Зрозуміло що тиснуть мініпартії та соєві тому що не пролазять ло кормушки...
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Це все Зеленський. Бо хто ще має накрадені в Україні за п'ять років десятки мільярдів доларів? Хто весь час бреше і шкодить? Звісно Зеленський.
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"Эти медийные истерики направлены на нагнетание общей ситуации и действительно провокационны"_______________один в один про петиных порохоботов на сайте...
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Давление? Провести заседание в воскресенье в 22:00, доколупаться до запятой и исключить РНС из списков в последний день подачи заявлений, не предупредив представителя РНС о мнимых проблемах в бумагах это нормально и мы должны молчать? Лярва Грановского
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Все це кодло соєве в ЦВК треба арештувати за фальсифікаціі якіми вони покривали адмінресурс агента російських спецслужб Порошенко.Як так може бути,щоб 20%підтримкі"бпп" за місяць зникли?
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«Батьківщина» здобула перемогу на чергових виборах в 66 ОТГ, які відбулися 30 червня, з результатом 41%.
«Якщо взяти відсотки від усіх кандидатів від існуючих партій, то «Батьківщина» отримала 41%. БПП - 5 місце з результатом 5%. От вам приклад, чого вартий Порошенко, коли нема адмінресурсу. От реальна картина, коли не фальшували, не підкидали, не підкуповували та не пригнічували адмінресурсом», - наголосила Ю.Тимошенко
https://ba.org.ua/vibori-v-otg-zasvidchili-liderstvo-batkivshhini-sered-partij-yuliya-timoshenko/
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вони всі таки правильні що аж мільйони плюнули і поїхали за країни.
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вас всіх взагалі повинні звільнити й судити за зраду, фальсифікацію, українофобство й відверте нахабство, за невиконання рішень суду, за порушення Конституції, за те що діючих ворогів України реєструєте й пропихаєте у владу, а патріотам відмовляєте в реєстрації під вигаданими звинуваченнями.
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а то что суды сами нарушают и заставляют регистрировать левых, с документами задним числом и пр, вас неумиляет
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Поросюка не зарегистрировали а бойко и штепу пропустили на выборы. Ответишь соевая прокладка.
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Ці ушльопкі Володю Парасюка НЕ зарегінілі, а Шарія - будь ласка !
Це все, що достатньо знати про цей склад і керівництво ЦВК ...
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звикли до соєво-баксюкового тиску. а в гризло ще не спробували. сподіваюсь ще все попереду.
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Пусть радуются что пока только информационное, с их работой скоро прийдеться на яйця/сиськи давить ☝
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Всем соевым свинюшкам не избежать суда праведного.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа 16 членів ЦВК чинять інформаційний тиск, - Сліпачук. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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