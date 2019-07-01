 На 16 членів ЦВК чинять інформаційний тиск, - Сліпачук. ВIДЕО

Вона заявила, що відбувається так зване медіакіллерство, тобто інформаційні загрози під час передвиборчої кампанії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

Втім, Сліпачук запевнила, що ЦВК є незалежним органом, а всі факти тиску пообіцяла передати правоохоронцям.

"Зараз дедалі частіше з'являються інформаційні вкидання і провокації, спрямовані на дискредитацію як особисто мене як голови ЦВК, так і на адресу інших членів ЦВК, а також їхніх сімей. Ці медійні істерики спрямовані на нагнітання загальної ситуації і справді провокаційні. Я хочу сказати, що я відстоюватиму незалежність ЦВК, безумовно", - зазначила голова Центрвиборчкому.

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