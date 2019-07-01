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 У Запорізькій області податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів з оборотом 78 млн грн, який займався імпортом вантажних автомобілів. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області зупинили діяльність центру мінімізації митних платежів міжрегіонального характеру з оборотом 78 млн грн, за допомогою якого впродовж 2018-2019 років в Україні імпортували вантажні автомобілі із заниженням митної вартості.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

У Запорізькій області податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів з оборотом 78 млн грн, який займався імпортом вантажних автомобілів 01

В рамках проведення операцій "Рубіж", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України була встановлена ​​група осіб, які надавали фізичним і юридичним особам послуги з ввезення на митну територію України вантажного автотранспорту за заниженою митною вартістю.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти здійснювали пошук фізичних і юридичних осіб, планували купівлю вантажного автотранспорту за кордоном, після чого зверталися до них із пропозицією надання послуг із ввезення цієї техніки за заниженою митною вартістю.

Домовившись із клієнтом, фігуранти використовували реквізити спеціально створених підконтрольних підприємств-нерезидентів, підприємств-імпортерів та ін. підконтрольних підприємств для підготовки фальшивих пакетів документів, необхідних для митного оформлення певних вантажних автомобілів. У ці документи вносили свідомо недостовірні дані про митну вартість товарів, що імпортуються (яку занижували більш ніж на 30%), в результаті чого занижували суму необхідних до сплати митних платежів.

У Запорізькій області податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів з оборотом 78 млн грн, який займався імпортом вантажних автомобілів 02

Після завершення митних формальностей імпортовані транспортні засоби фактично передавалися замовникам (не платникам ПДВ) разом із пакетом документів, необхідних для реєстрації транспортного засобу і взяття його на облік. За ці незаконні послуги фігуранти отримували винагороду готівкою, які не відображали у податковій та бухгалтерській звітності.

При цьому документально реалізацію імпортованих автомобілів оформляли на адресу підконтрольних фіктивних підприємств (без зазначення номера шасі) з подальшою зміною номенклатури товару. Надалі реквізити цих підприємств використовувалися для формування незаконного податкового кредиту підприємствам реального сектора економіки.

Загальний обсяг проведених через підприємства, які входили в центр мінімізації митних платежів, імпортних операцій упродовж 2018-2019 років становив понад 78 млн грн.

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У Запорізькій області податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів з оборотом 78 млн грн, який займався імпортом вантажних автомобілів 03

За результатами санкціонованих обшуків, проведених у містах Луцьку, Запоріжжі та Дніпрі, в місцях фактичного розташування підприємств, задіяних у вказаній схемі, вилучено документи фінансово-господарської діяльності підконтрольних компаній (в т.ч. нерезидентів), їхні бланки і печатки, факсиміле, чорнові записи, 430 транзитних автомобільних номерів, готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті 571 тис. 337 грн і комп'ютерну техніку.

У Запорізькій області податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів з оборотом 78 млн грн, який займався імпортом вантажних автомобілів 04

Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135084
 
   
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