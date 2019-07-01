 Одне з перших завдань нового голови Одеської ОДА - з'ясування причин трагедії, у результаті якої загинуло 4 дітей, - Зеленський

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

"Одне з перших завдань для нового глави Одеської ОДА - взяти під особистий контроль з'ясування причин цієї трагедії та запобігання подібних випадків у майбутньому", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 1 липня в с. Чорна Окнянського району Одеської області в результаті пожежі в приватному житловому будинку загинуло четверо дітей.

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