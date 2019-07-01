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 Політика України, Події
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Все про:діти (1580) Зеленський (1877) ОДА (610) Одеська область (1024)

 Одне з перших завдань нового голови Одеської ОДА - з'ясування причин трагедії, у результаті якої загинуло 4 дітей, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив майбутньому главі Одеської обласної державної адміністрації, який найближчим часом буде призначений на посаду, особисто проконтролювати розслідування трагедії в Одеській області, внаслідок якої загинуло четверо дітей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

"Одне з перших завдань для нового глави Одеської ОДА - взяти під особистий контроль з'ясування причин цієї трагедії та запобігання подібних випадків у майбутньому", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 1 липня в с. Чорна Окнянського району Одеської області в результаті пожежі в приватному житловому будинку загинуло четверо дітей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Смерть дітей під час пожежі на Одещині: поліція з'ясувала, що матері були в гостях. ВІДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135081
 
   
 Топ коментарі
 
Это задачи следствия вааще-то... Не? Одна из первых задач нового председателя Одесской ОГА - выяснение причин трагедии, в результате которой погибли 4 детей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 38
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Он вообще еб...нутый??? Это задача следствия!!! Зе-дебил!!!
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Одна з перших задач нового глави ОДА, назначеним Зє - розвод лохів!
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каждая амеба вроде тебя знает что нужно делать Президенту,но найти нормальную работу ты не в состоянии ,не?Одна из первых задач нового председателя Одесской ОГА - выяснение причин трагедии, в результате которой погибли 4 детей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8699
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до чего прилипчивый кацап попался. пшёл вон, вонючка лахтинская.
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И говоришь ты как было российское,а теперь напиши тоже самое по украински,амеба безмозглаяОдне з перших завдань нового голови Одеської ОДА - з'ясування причин трагедії, у результаті якої загинуло 4 дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5934
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Пристав як вош до кожуха. Відчипись, гидото кацапська!
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Лещенко,ну ты мерзость,даже здесь на горе,выставляешься полным идиотом ПОСТЫДИСЬ!!!! Бог есть на свете!!!!Помни!!!
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еще одно чудо-расчудесное лахтинское выползло ,прочь отсюда рашисты-неофашисты
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У тебя,рашист ,лахтинский и т.д. и это Весь твой примитивный интеллект. Позорище!!!
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Елена 883f2a0f а разве вам, лахтинским, разрешают нормальных людей называть лахтинскими, премии за это не лишат, не? Переживаю я за тебя скотинку, за что стекломой покупать тоогда станешь?
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зелемойский именно не знает, что нужно делать президенту
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Тем более он не в курсе обязанностей главы ОГА.
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Амеба обыкновенная - твой препздент! А ты его простейшая пища - грибок или какая-нибудь зараза.
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тримай фото сегодняшнего гетьмана Одне з перших завдань нового голови Одеської ОДА - з'ясування причин трагедії, у результаті якої загинуло 4 дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9333
Одне з перших завдань нового голови Одеської ОДА - з'ясування причин трагедії, у результаті якої загинуло 4 дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 932
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Лови чупа-чупс, развлекайся. Только не садись на него по привычке. Одне з перших завдань нового голови Одеської ОДА - з'ясування причин трагедії, у результаті якої загинуло 4 дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4805
Одне з перших завдань нового голови Одеської ОДА - з'ясування причин трагедії, у результаті якої загинуло 4 дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7460
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Это понятно адекватным людям вааще-то... Не ? Одна из первых задач нового председателя Одесской ОГА - выяснение причин трагедии, в результате которой погибли 4 детей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7253

Этот не совсем адекватный вааще-то ... Не ? Одна из первых задач нового председателя Одесской ОГА - выяснение причин трагедии, в результате которой погибли 4 детей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7253
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ты бы "адекватный" и тебе подобные для начала бы читать научились
Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій.

п.2 законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
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зебилоид, тебе тупорылому для развития
Як зазначається у ст. 19 Конституції України, правовий порядок в Ук­раїні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути приму­шений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної вла­ди та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Консти­туцією та законами України.У статті 7 Закону України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. № 1789-ХП (ВВР. - 1991. - № 53. - Ст. 793) . закріплюється, що втручання органів державної влади і органів місцевого самоврядування, посадових осіб засобів масової інформації, громадсько-політичних організацій (рухів) та їх представників у діяльність прокурату­ри щодо нагляду за додержанням законів або розслідування діянь, що містять ознаки злочину, забороняється.
Названі положення поширюються на діяльність працівників й інших пра­воохоронних органів.
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С него такой "юрЫст", как Янукович - "проффессор"...
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Ну, напевне потрібно думати, що всі соціально-економічні проблеми області вирішені, фінансово-економічні показники найвищі у країні. Залишається лише на півставки слідчим допомагати і МЧСникам. Цікаво, новообраному не пояснили, які завдання вирішують глави облдержадміністрацій? Чи він просто плутає з обов'язками начальників обласних управлінь структур МВС? А може це - анонс реформи? Обласні управління МВС і МЧС будуть скорочені? Мендель нині рот не відкривала з сенсаційними заявами?
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свобода слова поновому, по-зєлєбєнєвськи....Скоро НКВД-ники по вулицях людей хапатимуть...а далі їх куди?- до Сибіру, на Колиму? чи куди??? Ера демократії розпочалася....Вітаю...Кум путлєра канали пачками скоповує, партії створює, в Раду лізе, а "Прямий" шмонають..
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Бо перед Інтером, "плюсами", 112-м і "ньюс-ваном" Зєля в боргу, як і перед їх власниками. Це за агітацію і контрагітацію на виборах.
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Одна з перших задач нового глави ОДА, назначеним Зє - розвод лохів!
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Он вообще **...нутый??? Это задача следствия!!! Зе-д**ил!!!
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а теперь кинь кусочком какашки из своей клетки в прохожих
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а почему ты не кинешь? все свои какашки сам сожрал?
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Он туда заедет проконтролировать как идёт его контрабас металлолома на Рыбницкий МК. Это оттуда совсем рядом. А заодно попиарится на горе людей.
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А скажите мени откривенно, Миша Саакашвили он в свою палатку вернётся или таки нет? Я за палатку шо на трассе Одесса - Рени. Конечно не шаурмячечная но Михуил таки шашлочком Зе побалует.
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Он точно очень близкий, или недалёкий. Не нужно иметь два высших образования, что бы ответить на этот элементарный вопрос: виновны родители, оставившие детей без присмотра. А что загорелось: то ли спички в руках детей, то ли старая проводка, то ли дровяная плита - принципиального значения не имеет.
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ты уже следствие провел?Решение суда у тебя есть?Подозреваю что нет,ты и есть недалекий
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Зебилушка, что бы не произошло виновны родители, так как именно на них лежит ответственность за здоровье и безопасность детей находящихся дома.
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Чем ниже образование, тем меньше вопросов! И проще жизнь! Но, в жизни все гораздо сложней, даже если и нет образования...
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Это вопрос не уровня президента воюющей страны. Оно бы своими обязанностями сначала занялось. Если бы дети погибли не дома а в гос. или приватном учреждении можно было бы говорить о расследовании. А в данном случае, по Украинскому законодательству, вся ответственность лежит на родителях. Хотя кому я это говорю...
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Т а никому не говори, просто помолчи! Что - то в Одесской области дети горят и дома , и в ДОЦ! А виноватых нет!
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Уровень задач для главы ОГА - разобраться с двумя пьяными лахудрами. Конец Украине.
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Это из серии...
Трамп звонит губернатору Техаса и просит срочно разобратся как 5 нелегалов мексаров сумели пересечь стену!))))
Нах... нам ПОЛИЦИЯ??? МЧС???
Или там совсем ТОРМОЗЫ у руля?)))
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или СОБАК Рюкзаков не может сам разобратся???
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Дрес код АПешки хоть был соблюден во время спича нашего ШанПанЗЕя?
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Зеленський - задача президента - шопінг. Купи шорти:
Одне з перших завдань нового голови Одеської ОДА - з'ясування причин трагедії, у результаті якої загинуло 4 дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5540
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Страшно не то, что Зерро президент, а то что оно и его "Пророки" не знают что с этой властью делать, как использовать аппарат Президент (не тот который без яичек между ног). Пожалуй это самое страшное. Из системы уравнений fucking-отрасли их уже выбросили, сейчас склоняют к тому, что надо продолжать работу в ПАСЕ и дальше отводить войска, внутри страны кричат о федерализации и украинских анклавах в трех областях. Что дальше??
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Глава Одесской ОГА тот тот вор-металлоломщик, о котором писали в газетах ? 😕
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Зачем ему дети ?
Его задача люки творить ,😕
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так глядишь скоро наш ШанПанЗЕй указами будет подымать и опускать СОЛНЦЕ)))))
Управлять ветрами и осадками...
Ведь без него...НИКАК!!!!
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и регулярно крутить заводную ручку у земли(планеты) ))))))))))00
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А никто дураку не объяснил, когда он получал "высшее юридическое образование", что это работа следствия и экспертизы?
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Я вас умоляю! Какое образование? Он пять лет проКВНил, у папы в универе.
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Так я же и пишу - "получал"... А не - "учился"...
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Сколько детей погибло на Донбассе Зе не интересует?
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Я так розумію, що вбивство Тимчука вже розслідували. Тепер черга за новим розслідуванням?
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Ну норм. Уровень деградации гос. управления будет соответствовать уровню развития прездента и тех длбв, которые за него голосовали.
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Уяви, що зараз у глухому хуторі в лісі та біля озера 10 хвилин з такою зеприхильницею розмовляв! Говорить, що розуміє те, що янукович і Слуги народу одне і теж. Але говорить, що при януковичі було краще, бо долар був по 8 грн, а тепер по 28 грн (саме по 28!).
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Уровень мышления улитки. И их, блин, овер дохуа среди нас.
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Губернатор должен заниматься делом, а ЗЕписюн занимается популизмом. Если надо заниматься гибелью детей, то чем занимается Аваков и менты? Нахер с пляжа, пусть ваЗЕлину задницу бесплатно лижут.
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Человек явно не ориентируется,чем он должен заниматься ,это обращение- воздействие на сердобольных лохов перед выборами! Тут очевидная проблема в лохах -родителях ,которые не уделяют внимания должного своим детям,ну а те нашли спички и ...
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Ватна соя в істєрікє. Значить Зєлєнский все робить правильно.
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якщо *************** дії безумної Зелупи викликають відразу, то людина автоматично перетворюється у "ватну сою"?
Одне з перших завдань нового голови Одеської ОДА - з'ясування причин трагедії, у результаті якої загинуло 4 дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1615

Ти хоч розумієш, що слугуєш еталонним прикладом того, що зебіли - дійсно ембіцили?
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..канечна правильнА.. оно, зебильное, помогает установить ему, зеленому, диагноз
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Что тут выяснять? Спичками игрались. Вот вы представляете, чтобы Трамп поручал губернатору расследовать пожар в частном доме? Популизм чистой воды. Что-то в стиле Ляшка.
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Друзі, ну він же реально ідіот! Ну вже ж встановлено, що в матерів було по півтора промілле алкоголю в крові, тобто вони взагалі фактично непритомні були. Які ще він причини хоче?
Я не знаю, якою треба бути мерзотою, щоби так піаритись на смертях маленьких дітей!
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причина - водка. дальше что?
тупая зеленая скотина

где эти идиоты которые тут орали пол года назад "пиар на крови"? ваш зебик на чем пиарится?
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скажите мамину-йурысту, что глава ОДА должен заниматься своим делом.. и пусть сцарь не позорится со своим фиговым дипломом от папы
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пройшло 50 діб - жодного покароного корупціонера - final
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та навіть слова про корупцію не чуть , а куди зникли злодії , Вовчику ?
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Хм, та может Вовочка подними ставки: - поручи губеру искать формулу термоядерного синтеза. Эта задача тоже его компетенции.
Даже трудно представить, как же Вовочка тогда понимает свою компетенцию.
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Этот ********* разве не в курсе, что "взятие председателем ОГА под контроль проведения следствия" - это уголовно наказуемое преступление? Дебилы - это сила! Одне з перших завдань нового голови Одеської ОДА - з'ясування причин трагедії, у результаті якої загинуло 4 дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 863
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А нах..........я нам следственные органы у нас уже металоломщики спецы во всем
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОдне з перших завдань нового голови Одеської ОДА - з'ясування причин трагедії, у результаті якої загинуло 4 дітей, - Зеленський
 
 
 
 
 
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