 Одне з перших завдань нового голови Одеської ОДА - з'ясування причин трагедії, у результаті якої загинуло 4 дітей, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив майбутньому главі Одеської обласної державної адміністрації, який найближчим часом буде призначений на посаду, особисто проконтролювати розслідування трагедії в Одеській області, внаслідок якої загинуло четверо дітей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.
"Одне з перших завдань для нового глави Одеської ОДА - взяти під особистий контроль з'ясування причин цієї трагедії та запобігання подібних випадків у майбутньому", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, 1 липня в с. Чорна Окнянського району Одеської області в результаті пожежі в приватному житловому будинку загинуло четверо дітей.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Смерть дітей під час пожежі на Одещині: поліція з'ясувала, що матері були в гостях. ВІДЕО+ФОТОИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3135081
Этот не совсем адекватный вааще-то ... Не ?
Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій.
п.2 законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
Як зазначається у ст. 19 Конституції України, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.У статті 7 Закону України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. № 1789-ХП (ВВР. - 1991. - № 53. - Ст. 793) . закріплюється, що втручання органів державної влади і органів місцевого самоврядування, посадових осіб засобів масової інформації, громадсько-політичних організацій (рухів) та їх представників у діяльність прокуратури щодо нагляду за додержанням законів або розслідування діянь, що містять ознаки злочину, забороняється.
Названі положення поширюються на діяльність працівників й інших правоохоронних органів.
Трамп звонит губернатору Техаса и просит срочно разобратся как 5 нелегалов мексаров сумели пересечь стену!))))
Нах... нам ПОЛИЦИЯ??? МЧС???
Или там совсем ТОРМОЗЫ у руля?)))
Его задача люки творить ,😕
Управлять ветрами и осадками...
Ведь без него...НИКАК!!!!
Ти хоч розумієш, що слугуєш еталонним прикладом того, що зебіли - дійсно ембіцили?
Я не знаю, якою треба бути мерзотою, щоби так піаритись на смертях маленьких дітей!
тупая зеленая скотина
где эти идиоты которые тут орали пол года назад "пиар на крови"? ваш зебик на чем пиарится?
Даже трудно представить, как же Вовочка тогда понимает свою компетенцию.