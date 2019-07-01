 ДБР підтверджує обшуки на телеканалі "Прямий" - "всі дії здійснюються в рамках законодавства"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні ДБР в Фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Державне бюро розслідувань сьогодні проводить слідчі дії в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо купівлі-продажу телеканалу "Прямий".
Їх конкретизація поки неможлива, враховуючи таємницю досудового розслідування.
Наголошуємо, що всі слідчі дії в кримінальному провадженні здійснюються виключно в рамках чинного законодавства".
Як повідомляє Цензор.НЕТ раніше колишній заступник глави Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов стверджував, що співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки на телеканалі "Прямий".
Директор Державного бюро розслідувань призначається на посаду Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до подання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора ДБР; його перший заступник та заступник призначаються на посаду та звільняються з посади Директором за поданням Конкурсної комісії. Комісія, до складу якої входять по три особи від Президента, Кабінету Міністрів і Верховної Ради, здійснює організацію та проведення конкурсу. Її членами можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, вищу юридичну освіту, високі професійні і моральні якості, суспільний авторитет.