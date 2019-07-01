EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  8468  317
Все про:обшук (732) ДБР (332) Прямий_канал (4)

 ДБР підтверджує обшуки на телеканалі "Прямий" - "всі дії здійснюються в рамках законодавства"

Державне бюро розслідувань підтвердило, що проводить обшуки на телеканалі "Прямий". У ДБР оприлюднили інформацію про обшук у "зв'язку зі значним суспільним резонансом".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні ДБР в Фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Державне бюро розслідувань сьогодні проводить слідчі дії в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо купівлі-продажу телеканалу "Прямий".

Їх конкретизація поки неможлива, враховуючи таємницю досудового розслідування.

Читайте також: Телеведучу Орловську представили колективу "Прямого" як керівницю каналу. На зустрічі були присутні Порошенко і Сюмар, - "Детектор медіа"

Наголошуємо, що всі слідчі дії в кримінальному провадженні здійснюються виключно в рамках чинного законодавства".

Як повідомляє Цензор.НЕТ раніше колишній заступник глави Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов стверджував, що співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки на телеканалі "Прямий".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135080
 
   
 Топ коментарі
 
портнов розпорядився то ви і полізли..
цензурними словами не висловитись про тих хто до влади прийшов...
 показати весь коментар
 
Портнов руководит действиями ГБР - это сейчас называется "в рамках законодательства".
 показати весь коментар
 
Медиабляди - это Г+Г и 95 квартал, готовые за бабло Украину продать.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
коментар відмічено як спам  
 
Не понимаю чё порохоботы так возбудились отличная новость как по мне....надеюсь у Пети всё конфискуют и посадят под круглосуточную охрану)))
 показати весь коментар
 
 
ГБР(портнов) пише одне, а заявляє інше. Що коїться в Україні? Українці, ну думайте вже. Ви ж знищуєте Україну своїм безумним голосуванням.
 показати весь коментар
 
 
знищили вже , але ненадовго , майдан не забариться
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ну допустим соберутся порохоботы помайданить за 200 гривен в день и 100 грамм водки...а Майдан то против чего, можеш оформить требования?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"сгинь, брехун"...не многословно но кое что...остается выяснить кто у порохоботов главный брехун и можно идти на Майдан
 показати весь коментар
 
 
Давно пора закрити цю блатхату з російським агентами впливу!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну наконец-то взялись за эту Кривую помойку! ДБР підтверджує обшуки на телеканалі "Прямий" - "всі дії здійснюються в рамках законодавства" - Цензор.НЕТ 4196
 показати весь коментар
 
 
як не включиш той прямий - лише апологєти соєвого покращення шось тявкають..ті самі пикі 365 днів на рік...
 показати весь коментар
 
 
Ніканор, українську мову довго вчив? "Паляниця" вже вдається?
 показати весь коментар
 
Закрити пропагандонську помийку. Гавнопольського департувати в московію. Хряка - на нари!
 показати весь коментар
 
 
Конкурс[ред. | ред. код]
Директор Державного бюро розслідувань призначається на посаду Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до подання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора ДБР; його перший заступник та заступник призначаються на посаду та звільняються з посади Директором за поданням Конкурсної комісії. Комісія, до складу якої входять по три особи від Президента, Кабінету Міністрів і Верховної Ради, здійснює організацію та проведення конкурсу. Її членами можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, вищу юридичну освіту, високі професійні і моральні якості, суспільний авторитет.
 показати весь коментар
 
Так при чем тут Портнов порохоботы?Главу ДБР назначал Пэтро,конкурсную комиссию формировала коалиция и президент Порошенко.Что вы тут байки рассказываете,ушлепки соевые,в особенности Ксения ВБ.
 показати весь коментар
 
 
А когда су.......ки вы сделаете обыски на ньюс ван, интере, 112, ну наконец у Мертветчука за какие такие шиши он скупает тв каналы
 показати весь коментар
 
 
ахахахахахахаха. прям вижу зарево по всей украине от того, как рвуться порохоботские пуканы. ничего, это только начало. пройдут выборы - и за вашего соевого господина возмутся, с его ручным генпрокурором
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДБР підтверджує обшуки на телеканалі "Прямий" - "всі дії здійснюються в рамках законодавства"
 
 
 
 
 
 вгору