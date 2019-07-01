 Влада Швеції через напружені відносини з РФ посилили протиповітряну оборону в Балтійському морі

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW, повідомили збройні сили Швеції.

Комплекс ППО розроблено компанією Saab, він замінить розміщені раніше мобільні зенітні системи.

"З військово-стратегічної точки зору Готланд є важливим регіоном", - заявив головнокомандувач збройними силами Швеції Мікаель Бюден.

За його словами, географічне розташування острова дає значну військову перевагу в плані захисту і контролю над морським трафіком, повітряним простором над Балтикою і можливості розміщення військових підрозділів і озброєнь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вислала двох шведських дипломатів

Острів Готланд міститься приблизно за 330 км від Калінінграда, де розташовується штаб Балтійського флоту ВМФ РФ. В останні роки в регіоні неодноразово виникали ситуації, коли літаки НАТО супроводжували російські військові літаки над Балтикою і навпаки.

Спостерігалися і небезпечніші ситуації, коли літаки РФ пролітали поблизу американських кораблів. Швеція, яка не є членом НАТО, останнім часом неодноразово заявляла про порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками й інші інциденти в балтійському регіоні за участю РФ.

Читайте також: Україна закладає базу для створення власного зенітного ракетного комплексу