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Все про:ПВО (73) Росія (17846) Швеція (132)

 Влада Швеції через напружені відносини з РФ посилила протиповітряну оборону в Балтійському морі

На острові Готланд у Балтійському морі розміщено комплекс "земля-повітря", який замінить мобільні системи ППО.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW, повідомили збройні сили Швеції.

Комплекс ППО розроблено компанією Saab, він замінить розміщені раніше мобільні зенітні системи.

"З військово-стратегічної точки зору Готланд є важливим регіоном", - заявив головнокомандувач збройними силами Швеції Мікаель Бюден.

За його словами, географічне розташування острова дає значну військову перевагу в плані захисту і контролю над морським трафіком, повітряним простором над Балтикою і можливості розміщення військових підрозділів і озброєнь.

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Острів Готланд міститься приблизно за 330 км від Калінінграда, де розташовується штаб Балтійського флоту ВМФ РФ. В останні роки в регіоні неодноразово виникали ситуації, коли літаки НАТО супроводжували російські військові літаки над Балтикою і навпаки.

Спостерігалися і небезпечніші ситуації, коли літаки РФ пролітали поблизу американських кораблів. Швеція, яка не є членом НАТО, останнім часом неодноразово заявляла про порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками й інші інциденти в балтійському регіоні за участю РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135078
 
 
 Топ коментарі
 
ПВО на о.Готланд єто вишенка на торте , которьій запирает КЗБФ в Маркизовой Луже своими батареями ПКР , которьіе шведьі восстановили после 20-летнего перерьіва боевого дежурства. Респект !
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Зато в Украине ЗЕписюн способствует кацапам. Ремонтируют мосты для движения танков, что бы побольше украинцев погибло. Портнова позвали, который одним из первых должен висеть на березке, но он друг бурята. ВаЗелин сбежать не успеет, ростов не резиновый.
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takyje vot oni PVOВлада Швеції через напружені відносини з РФ посилили протиповітряну оборону в Балтійському морі - Цензор.НЕТ 6717 ,ecio i Patriot oni pokuapjet s amerikancev
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Hast du das Thema nicht gelesen? Es geht um Schweden hier.
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Ты этого ******* где откопал?
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Не пригадую, як шведи щойно в ПАРЄ голосували... І чи долучились до демаршу разом з поляками, грузинами і прибалтами...
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Я ТОЛЬКО ЗА ЧТО Б ПУТЛУР ВВЕЛ ИМ ДА ПОГЛУБЖЕ
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Шведы это крепкий орешек,кацапы в Скандинавии лягут!,сегодня видел в небе над Швецией бурное движениее ввс!
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пока европа сопли жуёт, в Вашингтоне обговаривают новый пакет санкций уже против Роснефти за торговлю венесуэльской нефтью в обход эмбарго.......... в рыжева нет веры но конгресс и сенат ещё что-то могут.......
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Західна Європа сосала, сосе і буде сосати у ху@ла, це їхні "цінності"!!!
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За возвращение рассии в ПАСЕ голосовали?
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Зато в Украине ЗЕписюн способствует кацапам. Ремонтируют мосты для движения танков, что бы побольше украинцев погибло. Портнова позвали, который одним из первых должен висеть на березке, но он друг бурята. ВаЗелин сбежать не успеет, ростов не резиновый.
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А де ж генпридурок юга, чому портнова на портянки не рве?! Він же незалежний від ЗЕ!!! Що робила вся силова вертикаль влади барижної свині, якщо на портянку жодної кримінальної справи?!!! То сидіть і не хрюкайте з своєї собачої будки!!!
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Ты цифровой переведи что нахрюкал. А то нормальные люди не понимают вашего 73% ного дебилльной фени. Югика мы бы первого на гиляку отправили, вместе с ваЗелином.
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Ну так Шведи лиськайте кацапам більше, оно дали дозвіл на будівництво ПП2,рогаті вам ще якусь муйню зроблять!!!!
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ПВО на о.Готланд єто вишенка на торте , которьій запирает КЗБФ в Маркизовой Луже своими батареями ПКР , которьіе шведьі восстановили после 20-летнего перерьіва боевого дежурства. Респект !
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Вот ***** стоит по стойке смирно когда звучит гимн Украины...
https://youtu.be/hqqdvjPk_Og?t=36
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Вначале разрешаем рашистам строить газопровод через Швецию, потом усиливаем ПВО чтобы меньше бояться, И когда совсем настаёт невмоготу, остаётся вопить - Дядя Трамп помоги.
Как говорят в ПАСЕ - на жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош, и делай с ним что-хош :0
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Шведы из секты вечноозабоченных терпил все равно разрешили СП 2 через свой зад вести. Так держать, вонючки...
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономВлада Швеції через напружені відносини з РФ посилила протиповітряну оборону в Балтійському морі
 
 
 
 
 
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