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Все про:Миколаївська область (380) отруєння (627)

 У дитячому таборі на Миколаївщині масове отруєння дітей, поліція почала кримінальне провадження

У дитячому таборі в селі Коблеве Миколаївської області масове отруєння дітей, 16 із них доставили в лікарню. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ, про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

"Відомо, що сьогодні в медичний заклад із харчовим отруєнням було доставлено 16 дітей. Іншим лікарі надавали допомогу на території закладу", - йдеться в повідомленні.

Поліція порушила справу за статтею 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

"Зараз поліцейські опитують потерпілих і працівників закладу, а також встановлюють постачальників продуктів харчування", - розповіли правоохоронці.

За даними "Depo.Хмельницький", йдеться про табір "Салют", в який відправили 114 дітей із числа обдарованих, сиріт, учасників АТО з Кам'янця-Подільського. Як повідомило джерело, отруїлося 40 дітей.

"Батьки маленьких відпочиваючих також скаржаться на жахливі умови і антисанітарію в таборі, постійні крадіжки і неякісне харчування", - пише видання.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135070
 
 
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При чем тут "совок"? При СССР такого практически не было - постоянный контроль качества питания, СЭС. А сейчас постоянно. И взрослые и дети травятся постоянно.
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Ну тогда идем в Европу семимильными шагами!
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А может это вообще пиндосы подсыпали нам отраву?
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Сейчас контроль за питанием и продуктами практически ликвидирован, поэтому регулярные отравления, в магазинах продается гниль, просроченное дерьмо и в дет. лагеря поставляют продукты не для здоровья, а чтобы за мзду дать поставки какому-то бизнесмену, например в этом году детей поят консервированными соками в пакетиках с красителями и консервантами ,вместо компотов из свежих фруктов и ягод и это в разгар лета. У детей животы болят, а поставщикам, и тем кто на этом зарабатывает пофиг.
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А що, Супрун стандарти ЄС для дітей не схотіла ввести? Вміє лише в попу голкою.
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Держпродспоживслужба України, на котру покладені обов'язки по контролю за дотриманням санітарного законодавства на території України та котру очолює пан Лапа , єдине що добре вміє - це брати на лапу, більше ні на що ця служба не здатна..
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Функции контроля отменены, только мониторинг и работа в очагах, то есть по факту отравления. Или вы не знали? Всё проверки запрещены уже более пяти лет!!! Когда СЭС была, такого не происходило, были единичные случаи ( один-два заболевших) да и то очень редко, это считалось ЧП, виновных наказывали, лишали должностей и судили, а теперь каждую неделю по одному а то и по два случая массовых отравлений. Ну и черт с вами, жрите говно,травитесь, вы же этого хотели, когда улюлюкали на ликвидацию санслужбы, неандертальцы.??? Молитесь чтобы холеры или чумы не было, тогда передохнете, никто уже не будет работать в очагах заражения. Зато теперь никто " Не мешает бизнесу" вас травить, радуйтесь. А в соседней Польше, например СЭС есть! Потому что там здоровье граждан на первом месте,в то время как у нас на последнем.
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