 Автор позову на лоукостера SkyUp написала заяву про відмову від позовної заяви

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє програма "Схеми".
На підставі позову Пасенко Баришівський суд призупинив ліцензію авіаперевізника, проте жінка заявляє, що жодного позову до суду не подавала.
За інформацією журналістів, 25 червня Державна авіаційна служба отримала від Пасенко копію відмови від позову.
"Ми не знаємо, чи зареєстрована вона в суді. Авіакомпанія копії поки не отримувала", - прокоментували цю інформацію в SkyUp.
Позовна заява, на підставі якої суд призупинив ліцензію перевізника, є в розпорядженні "Схем". У ній говориться, що Пасенко купила квитки на рейс 17 травня в Шарм-ель-Шейх із вильотом з аеропорту "Київ" (Жуляни).
"16 травня, як зазначено в документі, "туристці" повідомили, що виліт переноситься на 20 травня через нібито відсутність літаків. Всі ці дані разом із добіркою негативних відгуків щодо авіакомпанії в мережі, "позивачка" вказала в заяві як причину відмови від поїздки", - зазначають журналісти.
Саме це і стало підставою для призупинення дії ліцензії компанії.
Водночас в SkyUp запевняють, що того дня рейси затримувалися більш ніж на 4 години, а не на три дні, і не в аеропорту "Київ", а в Борисполі, а з Жулян взагалі вильотів не було.
Блин, до слез, бугогаааааааааа
4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКАДа какая там внешняя политика... Пару раз пообщавшись с бэкающим-мэкающим Зеленским главы других стран постараются забыть само название "Украина". И сделают это с облегчением.Да-да, с большим облегчением. А вы думаете, что все эти пять лет они вводили санкции против России, потому что просто хотели нам помочь?..Увы, нет. Вот например Германия, у которой в 2013 году товарооборот с Россией составил 74,9 млрд. долларов. Из России нефть и газ, в Россию - автомобили и прочую продукцию с высокой добавочной стоимостью. Десятки миллиардов долларов, идущих в экономику Германии, на заводы, где трудятся и получают высокую зарплату граждане Германии. И тут вдруг к промышленникам приходит госпожа Меркель и говорит "мы тут захотели санкции на Россию наложить, так что больше вы туда ничего не продадите". Это та самая Меркель, которая в 2013-м лидер партии ХДС и хочет, чтобы её партию и её саму (или её преемника) выбрали граждане Германии, которые из-за этих санкций останутся без работы. И вот она зачем-то и как-то должна убедить рабочих и владельцев заводов, что так будет лучше, потому что в какой-то далёкой Украине Путин воюет "ихтамнетами". Нафига ей этот геморрой, нафига это германским промышленникам, нафига это германским рабочим?То же самое с Францией, которая строила корабли для России, а потом была вынуждена нести убытки и искать другого покупателя. То же самое с Испанией, Австрией, Нидерландами, Данией - никому не хочется иметь проблемы, из-за того что проблемы есть у Украины.Вы вообще представляете, каких усилий стоило Порошенко и его дипкорпусу убедить большинство цивилизованного мира нас поддерживать, помогать нам финансово и вводить против России санкции?.. Это **** ежедневный подвиг, я не могу это иначе расценить.Всё что нужно, чтобы вернуть всё вспять - перестать совершать этот ежедневный подвиг. Просто перестать добиваться поддержки - и об Украине с удовольствием забудут. Тем более что санкции не нужно отменять - их сейчас нужно продлять каждые полгода, и однажды их просто не продлят.Нет санкций - значит у России развязаны руки. Хочешь - пробивай коридор в Крым, хочешь - делай Новороссию до Днепра. Ну а если украинцы "устали ат вайны", выбрали президентом тупого клоуна и не хотят себя защищать, то почему это должен делать остальной мир?..
5. Россия
А Россия выиграет эту войну. Руками украинцев. Опять же - ничего нового, сто лет назад история была такая же. Потом был коллективный СССР, Голодомор, Гулаг, миллионы погибших.. Что из этого повторится лично с вами - выбирать вам.
маєш право.
але інші(73 відсотки) бвльше "зацінили" "щоденний подвиг" на "полі битви за бабло" Грановського,Кононенко,Пашинського,бурбака, Інших постмайданних дегенератів НЕІСНУЮЧОЇ КОАЛІЦІЇ БПП-НФ,що послали на..й ідеали Майдану і взагалі будь-які норми пристойності..(
це закономірно,логічно,як схід сонця зранку..
Судова Система не впала перед Зе.Бо їй похір,що про неї думають..вона буде стояти,ледати ,сосати-аби лише не були порушені грошові потоки..
Там Авгієві конюшні,а Зе явно не Геракл..(
Позывач
Судья
Коломойский ...
Или опять никто ничего не знает?
..Є сюжет на ТВ про цю мадам і по її позов !
Дык, кто вам доктор?
Люфтганза тоже регулярно кидаловым занимается
Осталось сделать заявление: "JoinUp! страдает из-за репутации партнеров-перевозчиков"
Вася страдает от Вася, потому что Вася плохо работает!
А...да! Во всём виноват Коломойский!
Зря Цензор в это ввязывается, потому что возможно развитие ситуации, в которой "в ходе следственных действий SkyUp выйдет на самих себя…"
Читай мой пост выше!
Тобто міліція мали б почати шукати підробника підпису..
"SkyUp объявил о задержке 19 рейсов 1 июля из-за возникновения технических проблем с двумя самолетами."
По предварительной информации Коломойский порезал шины!
От вруны! В Харькове сесть не смогли, а в Борисполе смогли! Поломка... Так и скажите: На подлёте увидели на аэродроме Коломойского с полоумной, написавшей заяву, и решили не рисковать.