EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  1123  11
Все про:Закарпаття (762) Зеленський (1877) Львівщина (897) СБУ (4448)

 Зеленський призначив керівників Управлінь СБУ у Львівській та Закарпатській областях

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Бондарука начальником управління СБУ у Львівській області, а Івана Рудницького - начальником управління Служби безпеки України в Закарпатській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Читайте також: "Чи поділяє він позицію свого оточення?" - партія Порошенка звернулася до Зеленського після інтерв'ю Богдана

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135060
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Готовится ускоренными темпами к фальсификации выборов они там уже понимают какой рейтинг у узеленского на фоне его деятельности и набранного окружения
 показати весь коментар
 
 
Щас розкопають і на цих компромат...
Кожен другий з призначених зебілом - або злодій, або ватник, або має родичів, які впливають на нього з параші...
 показати весь коментар
 
 
Что-то отменяет , кого-то увольняет , кого-то назначает . Своих гениальных мыслей нет . Всё и все закончатся , а что потом ?
 показати весь коментар
 
хоть ти трісни...не сприймаю ЗЕ як президента--так як не сприймав Януковоща
 показати весь коментар
 
 
Лечись. Пока супруниха еще на месте
 показати весь коментар
 
Я здоров. Я все понимаю и воспринимаю. Та шооо давай на стационарчик топай
 показати весь коментар
 
Когда Зеленский заберет у СБУ несвойственные ему функции экономического контроля? он же перед выборами нам это обещало, йо **** уже забыло...
 показати весь коментар
 
В Черкасской поменяйте,там лазарева и жуков давно от взяток ошалели.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський призначив керівників Управлінь СБУ у Львівській та Закарпатській областях
 
 
 
 
 
 вгору