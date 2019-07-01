 Зеленський призначив керівників Управлінь СБУ у Львівській та Закарпатській областях

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Порошенко замінив начальників Управлінь СБУ в Закарпатській і Вінницькій областях
Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ в п'яти областях
Зеленський призначив Баранецького першим заступником голови СБУ і керівником Антитерористичного центру (оновлено)
Зеленський реорганізував АП в Офіс президента і призначив його керівників
Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Державного управління справами
Кожен другий з призначених зебілом - або злодій, або ватник, або має родичів, які впливають на нього з параші...