 "Ганебна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес щодо припинення вогню", - Зеленський про обстріл найманцями РФ санітарного автомобіля

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбуці.
" Щойно приземлилися на дозаправку. Дізнався сумну новину з Донбасу. Двоє загиблих, один поранений. Обстріл санітарного автомобіля у Водяному – порушення норм міжнародного гуманітарного права, ганебна й підла спроба зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі".
Зеленський підкреслив, що Україна завжди діяла в рамках міжнародних домовленостей і міжнародного права, і закликав партнерів у Європі і США "належним чином відреагувати на дії, що аж ніяк не наближають нас до миру".
Нагадуємо, 1 липня у результаті обстрілу санітарного автомобіля найманцями РФ під Водяним від поранень загинули старший матрос Майборода Сергій Григорович і сержант Шевченко Ірина Вікторівна.
А он уверен, что "партнёры в Европе и США" читают его стену на фейсбуке?
Зеля, а у тебя в самолёте что, связи нет? Ты чем летаешь?
Тебе помочь со связью? Или с головой?
загинули старший матрос Сергій Майборода і сержант Ірина Шевченко.
Про це повідомляється пресслужбою 36-ї окремої бригади морської піхоти
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Встань Тарасе, подивися на свою Вкраїну!
Плаче мати в чорній хустці - хоронить дитину…
Плаче сива над синочком, що вмер за свободу!!!
Щоб ми жили й не забули, якого ми роду!
Встань Тарасе, і хоч словом вдар супостата
Що прийшов з землі чужої, воювати з … братом?
Помолімось щиро люди, в єдиній родині!
З нами Бог! За нами правда! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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(як же ж багато і як мало Шевченків.. на одне життя менше...на одну безсметну Душу більше)
Да это п..ц лютый, коррупционеры и коллаборанты по креслам рассажены... А вы про какое-то разочарование...
Мы должны попытаться достучаться не до Путина, а до россиян, российских граждан и разрушить те мифы, которыми пользуется Путин, и основу его легитимности. Мы должны ясно дать понять, что мы не против России или россиян. Мы - только против Путина и его элиты.Мы должны найти способ достучаться до них. Будущее политическое поколение после Путина сыграет важную роль, и мы должны им показать, что их страна не вызывает у нас недовольства и что мы не испытываем ненависти к России, как о том вещают российские СМИ.
Но я скажу проще...надо изменить Россию ..
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З горя, мабуть, пив без просипу всі 3 вихідних дні і з таким мурлом у фісбук виліз, що перелякатися можна!
Ви думаєте вони там просто здуру все просерають?. Ні! Вони продають Україну по шматочку!
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. Круті новини! За останні 2 години зібрали повні суми на покарання Грановського та ще п'яти депутатів. Так тримати
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..СУДИМО ПО НОВОМУ !...
Зю, ты думаешь сам справиться с ******? Поддержку Европы ты стремительно теряешь. Или правду говорят, что мир на условиях ***** - это и твоя цель?
Ви нічого не розумієте!
То просто расєя втратила контріль за своїми повстанцями й бунтарями!!!111!1