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 Політика України
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 "Ганебна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес щодо припинення вогню", - Зеленський про обстріл найманцями РФ санітарного автомобіля

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл найманцями РФ медичного автомобіля на Донбасі, у результаті якого загинуло 2 військовослужбовців ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбуці.

" Щойно приземлилися на дозаправку. Дізнався сумну новину з Донбасу. Двоє загиблих, один поранений. Обстріл санітарного автомобіля у Водяному – порушення норм міжнародного гуманітарного права, ганебна й підла спроба зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі".

Зеленський підкреслив, що Україна завжди діяла в рамках міжнародних домовленостей і міжнародного права, і закликав партнерів у Європі і США "належним чином відреагувати на дії, що аж ніяк не наближають нас до миру".

Нагадуємо, 1 липня у результаті обстрілу санітарного автомобіля найманцями РФ під Водяним від поранень загинули старший матрос Майборода Сергій Григорович і сержант Шевченко Ірина Вікторівна.

Ганебна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес щодо припинення вогню, - Зеленський про обстріл найманцями РФ санітарного автомобіля 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135056
 
   
 Топ коментарі
 
Где слово россия, террористы в тексте,а тварь?какие они нехорошие кто то
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уявіть собі. Розмір його мозку не дозволяє опрацьовувати такі важкі процеси.
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Молодець , Президент ! Порохоботи гавкають-караван іде.
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iде, iде заспокойся ось тiльки куди ? я поки що бачу шо в дупу!
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зеля пока ты поймешь что договариваться нам надо не с путлером а с США и НАТо о наших лучших друзьях армии и флоте ты всегда будешь на коленях и зрадныком Украины....
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Зеленский подчеркнул, что Украина всегда действовала в рамках международных договоренностей и международного права, и призвал партнеров в Европе и США "должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру"



А он уверен, что "партнёры в Европе и США" читают его стену на фейсбуке?
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А якби і читали, то у них не виникає бажання йому допомагати.
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Хорошие тараканы после смерти попадают в рай, а плохие - в голову к Зеленскому.
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Позорная и подлая попытка слуги урода закосить под дурачка.
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"Только приземлились на дозаправку. Узнал печальную новость с Донбасса".

Зеля, а у тебя в самолёте что, связи нет? Ты чем летаешь?
Тебе помочь со связью? Или с головой? "Ганебна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес щодо припинення вогню", - Зеленський про обстріл найманцями РФ санітарного автомобіля - Цензор.НЕТ 1624
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та ти шо, Вова? а ти думав, що парашстан саме при твоєму "рєзідєнтстві" почне виконувати свої обіцянки та договорні зобов'язання????...Вимкни дурня, Вовік!!! Не вірю!!! Бо весь світ знає, що їхні договора не варті паперу, на якому вони написані...Задовбав...Невже реально- дебіл, а не придурюється?...
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"призвал партнеров в Европе и США "должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру",- Зеленский ты сначала определись с кем ты воюешь и на чьей ты стороне тогда и будешь призывать кого то! А роССию слабо призвать?!
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Он не сказал чья это попытка. Не хочет обижать партнёров.
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и второе - а шо ты с командой уже начал тяжеоые и сложные переговоры по прводу луганды? что то я не помню такого. лучше бы ты съездил в пасе перед возвращением туда рашки и выступил с трибуны перед депутатами (как это порох делал) глядишь может все по другому бы сложилось. так нет, ж.пу от кресла оторвать лень. проиграешь ты артист....
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Внаслідок обстрілу санітарного автомобіля під Водяним
загинули старший матрос Сергій Майборода і сержант Ірина Шевченко.
Про це повідомляється пресслужбою 36-ї окремої бригади морської піхоти

**

Встань Тарасе, подивися на свою Вкраїну!
Плаче мати в чорній хустці - хоронить дитину…
Плаче сива над синочком, що вмер за свободу!!!
Щоб ми жили й не забули, якого ми роду!
Встань Тарасе, і хоч словом вдар супостата
Що прийшов з землі чужої, воювати з … братом?
Помолімось щиро люди, в єдиній родині!
З нами Бог! За нами правда! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
/
(як же ж багато і як мало Шевченків.. на одне життя менше...на одну безсметну Душу більше)
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О! Вилізло чмо горохове. Це ми і без тебе знаємо. Відкрив Гамерику.
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у Зеленского капитулянтская позиция! Украине нужен президент полководец, а Зеленский такое впечатление хочет сдать все интересы Украины. Он обещал сажать коррупционеров и коллаборантов и где это все??? интересы Украины сдает и с врагом такое чувство в поддавки играет. Русские стоят на своих позициях, а Зеленский наоборот сдает позиции Украины! Это просто разочарование!
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вы меня поражаете, как зе мог кого то посадить если прокурор луцик, а снять его без рады не могут. Нужно адекватнее быть. И ничего он не здает, а договариваться рано или поздно придется, но только не жертвуя территорией.
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Это просто разочарование???
Да это п..ц лютый, коррупционеры и коллаборанты по креслам рассажены... А вы про какое-то разочарование...
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Давай картинки на підтримку регіоналів і їх друзів Слуг народу.
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Чего ты, фанат Нарколыги, опять распинаешься за Украину, ты же голосовал за эту ватную мразь, которая сейчас страну губит. Это все твойх рук дело!
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Зеленский, не придуривайся. Пофиг тебе на погибших, главное - капитуляция.
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половину пунктов которые у зе к по относяться
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5 ЛЕТ ПЗДИЛИ ИХ, А ТЕПЕРЬ ПО ГОЛОВКЕ ГЛАДИТЬ !!!???
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Стратегически правильно ворот так....
Мы должны попытаться достучаться не до Путина, а до россиян, российских граждан и разрушить те мифы, которыми пользуется Путин, и основу его легитимности. Мы должны ясно дать понять, что мы не против России или россиян. Мы - только против Путина и его элиты.Мы должны найти способ достучаться до них. Будущее политическое поколение после Путина сыграет важную роль, и мы должны им показать, что их страна не вызывает у нас недовольства и что мы не испытываем ненависти к России, как о том вещают российские СМИ.

Но я скажу проще...надо изменить Россию ..
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Свинарчук кум фуйла та Мертвечука . "Ганебна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес щодо припинення вогню", - Зеленський про обстріл найманцями РФ санітарного автомобіля - Цензор.НЕТ 6760
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а що фуйло президент України?...а тоді навіщо Зеленського вибирали в президенти?
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Так тепер будеш брехати, щоти не прихильник зе, зебобік?
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Так хто тут посприяв ? ...Поросенок тут ні до чого .!?
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."Ганебна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес щодо припинення вогню", - Зеленський про обстріл найманцями РФ санітарного автомобіля - Цензор.НЕТ 5125....
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А вище ти підтримуєш Зе. Це все, що про тебе треба знати.
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Януковіча привели противсіхи забужкі, хмари, тягнибокі, юрци костенкі та інші мудрогелі. Це вони відповідальні за війну, смерті і втрати. Отак.
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вовочка насупил бровки и сказал ай ай вот дядя Сем прийдет и вам жопку надерет а пока он прийдет я вам минйетик сделаю
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Буде лицемірством звинувачувати Вовіка у смертях наших військових і медиків. Інша справа, що відплата за обстріли має бути. І ця відплата має бути оголошена лугандонам. Щоб не дивувались.
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о чом можно домовитися с вбивцею? що вин вбье тебе позже? побистрее?
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Бла-бла-бла ЗЕльоной Сопли стоило двух жизней хороших людей, патриотов Украины 👿
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Навіщо ви заробляєте на загиблих брудні порошенківські гроші? Гроші не пахнуть?
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Зєєєля уже і гроші від Пуйла за зраду, мабуть, порахував, а тут від клімкіна такий обом, от і істерика з ним сталася.
З горя, мабуть, пив без просипу всі 3 вихідних дні і з таким мурлом у фісбук виліз, що перелякатися можна!
Ви думаєте вони там просто здуру все просерають?. Ні! Вони продають Україну по шматочку!
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Какой "тяжелый переговорный процесс"? Кого с кем? Зю, ты что, за спиной Украины ведешь какие-то переговоры о прекращении огня? С КЕМ И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ ????
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ЦПК / Шабунін‏ @Shabunin

..
. Круті новини! За останні 2 години зібрали повні суми на покарання Грановського та ще п'яти депутатів. Так тримати "Ганебна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес щодо припинення вогню", - Зеленський про обстріл найманцями РФ санітарного автомобіля - Цензор.НЕТ 6674
https://serpom.org.ua/

#СерпомПоРейтингу "Ганебна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес щодо припинення вогню", - Зеленський про обстріл найманцями РФ санітарного автомобіля - Цензор.НЕТ 8603
.."Ганебна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес щодо припинення вогню", - Зеленський про обстріл найманцями РФ санітарного автомобіля - Цензор.НЕТ 4081
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Яке щастя прокидатися з ранку і згадувати , що мародер і брехун порошенко більше не президент. "Ганебна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес щодо припинення вогню", - Зеленський про обстріл найманцями РФ санітарного автомобіля - Цензор.НЕТ 9766
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Рашисты совернили очередное преступлени, а "зепрезента" опираясь на опыт "криворожской дипломатической школы" "избегает" конкретно назвать имя главного ублюдка совшившего это преступление.
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Порохнявий реХформований суд прийняв рішення про допуск до виборів ригівського Клюєва . "Ганебна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес щодо припинення вогню", - Зеленський про обстріл найманцями РФ санітарного автомобіля - Цензор.НЕТ 934


...
..СУДИМО ПО НОВОМУ !... "Ганебна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес щодо припинення вогню", - Зеленський про обстріл найманцями РФ санітарного автомобіля - Цензор.НЕТ 4537
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***** не нужно прекращать огонь. ***** нужен мир на его условиях, и никак иначе.
Зю, ты думаешь сам справиться с ******? Поддержку Европы ты стремительно теряешь. Или правду говорят, что мир на условиях ***** - это и твоя цель?
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Да европе глубоко насрать на Украину. Не надо тешить себя мифическими надеждами. У Европы сейчас с ****** все в шоколаде, мир, дружба, сеаерный поток 2. ***** чувствует себя сейчас царем мира. И сам Трамп лебезит и заигрывает с ним.
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Можно в ответ на эту подлую, циничную провокацию, отвести наших военных еще на полтора-два километра назад. И так потихоньку,позорно оставить сепарско-кацапской мрази всю территорию луганской и донецких оьластей. Ведь у нас сейчас в тренде остановить кровопролитие сепарни!
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Скажіть прихильники нового президента,чи може Україна сама завершити війну?
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Перечитав всі коментарі під новиною.. Прихильники петі влаштували дикий шабаш з біснуванням, намагаючись і на смертях воїнів ЗСУ цинічно поспекулювати задля підняття нікчемного рейтингу петіного ПЄСу.. Але якщо так багато палких та жагучих прихильників петі на форумі Цензора, то чому їх так мізерно мало біля скриньок для голосування під час виборів? Пам'ятаєте стахановців-багатостаночників - вони ще й досі невтомно працюють у відомстві кума стеця.. "Ганебна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес щодо припинення вогню", - Зеленський про обстріл найманцями РФ санітарного автомобіля - Цензор.НЕТ 2831
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*осёлface*
Ви нічого не розумієте!
То просто расєя втратила контріль за своїми повстанцями й бунтарями!!!111!1
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Хотел бы посмотреть как еврей ЗЕ посоветовал бы еврею Биби в кнессете Израиля - прекратить евреям стрелять и договорится с Хамасом ( а они на минуточку тоже друзья Кремлядей) скажем об автономии Голанских высот под управлением Хамас.
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Интересно, что бы они ему без анастезии отрезали? - прощай коронный номер на рояли.
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Это не попытка а очередная манифестация рашизма. И дурак бы уже понял что рашка всякий раз дает понять как она видит переговоры и на каких условиях. Мы можем только усиливать оборону, клепать ракеты и вычищать страну от сепарья перед будующим наступлением и быть готовыми к тому что существенной поддержки мы не получим, а от ЕС еще и нагоняй будет - нарушаете мол минский некий процесс. Израиль давно все понял и шлет приветы Шмеркель и ей подобным, выбрав политику неминуемого возмездия за любой обстрел своей территории.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ганебна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес щодо припинення вогню", - Зеленський про обстріл найманцями РФ санітарного автомобіля
 
 
 
 
 
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