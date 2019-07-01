 Грузія відкликала посла в Україні Думбадзе

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія Online".

Причина відкликання посла поки невідома. Разом із Думбадзе буде замінено ще декілька дипломатів.

На місце посла Грузії в Україні розглядаються дві кандидатури - колишній посол Грузії Григол Катамадзе та Теймураз Шарашенідзе, який раніше обіймав посаду посла Грузії в Азербайджані.

Зазначимо, що Гела Думбадзе був Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні з 15 червня 2017 року.

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