 Грузія відкликала посла в Україні Думбадзе

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія Online".
Причина відкликання посла поки невідома. Разом із Думбадзе буде замінено ще декілька дипломатів.
На місце посла Грузії в Україні розглядаються дві кандидатури - колишній посол Грузії Григол Катамадзе та Теймураз Шарашенідзе, який раніше обіймав посаду посла Грузії в Азербайджані.
Зазначимо, що Гела Думбадзе був Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні з 15 червня 2017 року.
тут,уже есть один посол,правда уже и с возвращённым гражданством ,да и это - михо )))
До заначки - грошей нема. Шо робити? Спіймав у дворі гусака - похмеливсь.
У вечорі жінка питає: - де гусак?
- Та тут стая диких летіла - наш за ними й полетів... А будеш по заначках нишпорити, й баран у гори піде
Хто ще від нас піде через зюзіну моцну політику?
Увы, это неуважение к Грузии ..... сегодня Грузия нужна Украине в ПАСЕ .....
Не мовчали.