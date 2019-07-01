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Все про:Грузія (562) посол (527)

 Грузія відкликала посла в Україні Думбадзе

МЗС Грузії, за розпорядженням президента, відкликало Надзвичайного і Повноважного Посла Грузії в Україні Гелу Думбадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія Online".

Причина відкликання посла поки невідома. Разом із Думбадзе буде замінено ще декілька дипломатів.

На місце посла Грузії в Україні розглядаються дві кандидатури - колишній посол Грузії Григол Катамадзе та Теймураз Шарашенідзе, який раніше обіймав посаду посла Грузії в Азербайджані.

Зазначимо, що Гела Думбадзе був Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні з 15 червня 2017 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135055
 
 
 Топ коментарі
 
Грузия не может простить Зе, что Саакашвили в Грузии ждут нары за преступления , а в Украине он получил гражданство и кандидат в депутаты.
Увы, это неуважение к Грузии ..... сегодня Грузия нужна Украине в ПАСЕ .....
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А когда Петя давал гражданство, чего молчали?
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Потому что тот был сам Порошенко, а этот просто зелебобель. Потому Грузия и молчала.
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Нам сейчас только ссоры с Грузией не хватает . Зеля , опять Паша виноват ?
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может хватит?)))
тут,уже есть один посол,правда уже и с возвращённым гражданством ,да и это - михо )))
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Чолов'яга прокинувся вранці з тяжкого похмілля, а знає що у заначці є грошенята на опохміл.
До заначки - грошей нема. Шо робити? Спіймав у дворі гусака - похмеливсь.
У вечорі жінка питає: - де гусак?
- Та тут стая диких летіла - наш за ними й полетів... А будеш по заначках нишпорити, й баран у гори піде
Хто ще від нас піде через зюзіну моцну політику?
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Грузия не может простить Зе, что Саакашвили в Грузии ждут нары за преступления , а в Украине он получил гражданство и кандидат в депутаты.
Увы, это неуважение к Грузии ..... сегодня Грузия нужна Украине в ПАСЕ .....
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А когда Петя давал гражданство, чего молчали?
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Потому что тот был сам Порошенко, а этот просто зелебобель. Потому Грузия и молчала.
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Було-було. Була навіть вимога на екстрадикцію...
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Точно. Но Петя друганов заклятых всё равно не послушал. Ничего в принципе не поменялось.
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Команды фас не был. Он же, как собака Павлова. Одноклеточный.
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тогда еще клоуну не было приговора. Следите за датами
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При чем тут клоун?! Есть позиция государства, она не меняется так быстро.
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я о Сааке и снова то же самое, следите за датами и реакцией Украины
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Тоесть, пока поддерживал Порошенко то хороший гражданин?
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Саакашвили -гражданин Украины.А власть в Грузии пока лукавая.Зе дал гражданство многим грузинам -добровольцам.Мы на правильном пути.Украина была нужна и будет нужна грузинам,как партнёр .А грузинское руководство проворачивало вместе с режимом Пораженко лукавые и нечистоплотные схемы.
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Если бы Саакашвили не выгнал ссаными трапками старого хитрожопого пердуна шиварднадзе, суверенной Грузии сегодня бы уже не было, а была бы в хлам убитая территория *****, по типу Абхазии, ЮО, Приднестровья, даунбабве, Крым к этому идёт. Но до некоторых пациентов не достучаться.
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