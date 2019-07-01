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 За тиждень в Україні зафіксували 601 випадок кору, - ЦОЗ

З 21 по 27 червня найбільше нових випадків кору зареєстровано в Київській і Львівській областях. Високі показники зафіксовано в Харківській і Хмельницькій областях.

За оперативними даними, опублікованими Центром громадського здоров'я України, впродовж 26-го тижня 2019 року на кір захворіла 601 особа - 287 дорослих і 314 дітей, інформує Цензор.НЕТ.

З 21 по 27 червня найбільше нових випадків кору зареєстровано в Київській (57 хворих: 30 дорослих і 27 дітей), Львівській областях (56: 20 дорослих і 36 дітей) і в Києві (50: 27 дорослих і 23 дитини). Також високі показники зафіксовано в Харківській (46: 33 дорослих і 13 дітей) і Хмельницькій областях (40: 10 дорослих і 30 дітей).

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Від початку року (з 28 грудня 2018-го до 27 червня 2019-го) на кір захворіло 55300 осіб - 25987 дорослих і 29316 дітей, а від ускладнень кору померло 18 осіб. Упродовж спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіло понад 110 тисяч осіб, 39 з яких померли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135054
 
 
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Зелёная водянка пошла на спад пара моих знакомых излечилась благодаря прививки ДИЧИ последних месяцев
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інфекціоністи , що там після кору йде - холера чи чума ?За умови такого самого медичного забезпечення. Медицина ж за конституцією ніби безкоштовна мала б бути ....
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який кір, зе-хмаркля - ось що небезпечно!
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а зелені соплі - смачні, а зе-сеча в очі - нове слово в офтальмології??
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Цензор.НЕТНовиниЗдоров'яЗа тиждень в Україні зафіксували 601 випадок кору, - ЦОЗ
 
 
 
 
 
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