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 "Чи поділяє він позицію свого оточення?" - партія Порошенка звернулася до Зеленського після інтерв'ю Богдана

Партія "Європейська Солідарність" вимагає від президента Зеленського дати оцінку заявам свого найближчого оточення щодо ймовірної федералізації України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Європейської Солідарності", про це заявив політолог Сергій Таран на прес-конференції у Відкритому офісі партії.

Таран зазначив, що зокрема пропозиції оточення Зеленського запровадити в Україні двопалатний парламент, надати Донбасу особливий статус, а російській мові – статус регіональної в окремих областях дослівно повторюють російський сценарій "мирного врегулювання" збройного конфлікту на Донбасі. Виконання бодай однієї з цих вимог призведе до тотальної дестабілізації держави.

"Партія "Європейська Солідарність" 5 років веде виснажливу боротьбу з Російською Федерацією на всіх франтах: дипломатичному, інформаційному, на справжньому фронті бойових дії на Донбасі. Всі ці 5 років Росія нав’язувала нам "мирні угоди", які зводилися до виконання Україною низки умов. Зокрема, РФ наполягала на наданні Донбасу особливого статусу, заперечувала факт агресії та наполягала на визнанні громадянської війни. За російським сценарієм Україна мала забути про Крим, Україна мала запровадити федеральний устрій та внести в Конституцію відповідні зміни. РФ також наполягала, що в рамках федералізації місцева влада, зокрема, голови обласних місцевих адміністрацій мали б обиратися прямим голосуванням. Звичайно, РФ наполягала на тому, щоб Україна відмовилася від курсу в Європейський Союз та НАТО. Це вимоги, на яких наполягала Росія, і на які ми не пішли, оскільки виконання бодай однієї з цих умов означала би те, що Україна могла б забути не лише про Європу і НАТО, а й могла б забути і про мир на всієї території держави. Це призвело б до тотальної дестабілізації в Україні та тотальної війни", – заявив Таран.

За його словами, в той час як Володимир Зеленський утримується від оприлюднення чіткої позиції щодо його стратегії досягнення миру з Росією, оточення нового президента робить заяви, які в точності повторюють пропозиції російської сторони: "Представник президента України в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що в Україні має бути створений двопалатний парламент. Такий парламент, як правило, є в країнах з федеральним устроєм. Верхня палата обирається за регіональною ознакою і представляє інтереси регіонів. В умовах інспірованого ззовні сепаратизму запроваджувати двопалатний парламент це дуже небезпечно і все одно що гасити пожежу бензином.

Керівник офісу президента, Андрій Богдан висловив в інтерв’ю кілька тез, які не можуть не викликати тривогу. Перша теза про те, що в Україні мають запроваджувати механізми, які є федералізацією – пряму виборність "губернаторів". Він також заявив, що російська мова має бути офіційною на окупованих територіях після їх повернення Україні. Українська мова, за його словами, може бути обмежена анклавом 3 західних областей. Багато питань Богдан запропонував вирішувати на референдумах, тих, через які у 2014 році почалась окупація України. Відповідальність за загибель громадян України на Донбасі Богдан поклав не на Російську Федерацію, а на колишню українську владу. І все це зараз стало офіційною позицією Офісу президента".

"За сценарієм серіалу "Слуга народу", в кінці Україна поділилася на окремі мікро-держави. Цей же сценарій найближчий соратник президента Андрій Богдан зараз пропонує у якості мирного плану. Не випадково, що один зі сценаристів серіалу "Слуга народу" Юрій Костюк є одним із заступників голови Офісу президента. Очевидно, такі сценарії стають офіційною позицією офісу президента. І це дуже послаблює позиції Україна на міжнародній арені та викликає серйозну тривогу. Тому партія "Європейська Солідарність" звертається до президента Зеленського з вимогою оприлюднити свою оцінку – чи поділяє він позицію свого оточення? Чи це вже є офіційною позицією України? Якщо це не так, тоді оточення президента Зеленського має понести політичну відповідальність за оприлюднення неправдивих планів", – зазначив Таран.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135051
 
   
 Топ коментарі
 
Знову відповість, що не поділяє ?
Тоді чому ці люди поруч з ним ?
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Первый тезис о том, что в Украине должны вводить механизмы, которые являются федерализацией - прямую выборность "губернаторов". Он также заявил, что русский язык должен быть официальным на оккупированных территориях после их возвращения Украине. Украинский язык, по его словам, может быть ограничен анклавом 3 западных областей. Многие вопросы Богдан предложил решать на референдумах, тех, из-за которых в 2014 году началась оккупация Украины. Ответственность за гибель граждан Украины на Донбассе Богдан положил не на Российскую Федерацию, а на бывшую украинскую власть. И все это сейчас стало официальной позицией Офиса
президента.
Источник: https://censor.net.ua/n3135051

Нехай Зеля відповість по кожному з цих пунктів.
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Так кто мешает скомороху исправить ошибку пороха, послать войско и выбить Медведчука откуда-то там? Я не знаю адрес, но скоморох должен быть в курсе. Пусть сделает, а мы поглядим, что от шута останется.
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Это как это порошенко будет посылать войска исправлять ошибку порошенка? Шо куришь?
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Шутник, но я про скомороха. Порох пока не президент. Вот скоморох и должен исправить ошибку папередника и выгнать Медведчука на Марс. Поглядим, что из этого получится. Но на всякий случай, рекомендую скомороху запастись кислородом, поскольку есть все шансы самому отправиться в дальнюю дорогу.
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Та ты явно из реанимации пишешь. Ну или под ЛСД. "Марс, медведчук,порошенко, послать войска на марс....."
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видишь как нужно с идиотами??? а ты ему пытаешься донести элементарное.Пустая трата времени.Там кроме как "очком на бутылку" сами ничего не догоняют
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Да,что там спрашивать?Прочитайте интервью богдана,внимательно,там четко прослеживается полная подконтрольность ВАЗона и богдану,и шеферу, и всем подряд.Мендель и та за его говорит.
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Спочатку дає інтерв'ю представник східних регіонів,зебіл Шефір, і показує себе типовим представником "русского мира". А тепер львів'янин зебіл Богдан дає інтерв'ю і показує себе типовим представником "русского мира". Тож в зебілізмі немає жодної різниці між персонажами. Кордон проходить не по Дніпру. Кордон - у голові. Різниця - в цінностях. Є люди, у яких вони є. А є особи, які привнесли в сьогодні бандитські поняття з 90-х і підтримують їх на плавному вогні російської пропаганди.
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По факту, кроме говна,партия зе ничего хорошего еще не принесла. Я вижу только дальнейшее разделения государства и людей. Я вижу ,что по какойто причине Украина любит наступать на одни и теже грабли. Я вижу язык занимает до сих пор первое место а не экономика.меня считают за идиота. Экономика такой груз тяжелый для наших поводырей ,что поднять его они не могут и остается им только вспоминать язык... А то ,что многие украинцы плачут ,когда ребенку своему ребенку овсянку,вермишельку без сливачного масла ,вас не смущает. Когда близкий человек заболел и на операцию нет денег,даже на недорогую вас не смущает. Не смущает сколько людей погибло за Украину,да не смущает. Все ваши родственники живы и здоровы,питаются хорошо и ***** на других
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Скоморох разделяет все, и Украину тоже. Собственно, он за этим и пришел.
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Редакторы!
Исправьте название прес-службы, на которую ссылаетесь.
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Там Одесский прокурор -друг сына Порошенко ,купил в Одессе 200 квартир за пару лет прокурорства .Партия Порошенко может обьяснит такой факт?
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зараз в Україні нагальніша проблема - агент ***** зеленський та його шобла, а не 200 квартир прокурора.
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"изнурительную борьбу ведет" ..... это мощЬно Баран одним словом!
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Порошенко уже три года на Мальдивах не был,а это стресс для изнеженной тушки,а ты издеваешься
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а зебуїн вже два місяці у у хайфі не був - кошмаррр.
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У Зе нет и не может быть своего мнения - он случайный человек в политике.
Украина уходит с первых полос мировых СМИ, она уже не интересует Европу ....
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отже по суті прогавканого богданом зебуїнам сказати нема чого, швабодєн. "Чи поділяє він позицію свого оточення?" - партія Порошенка звернулася до Зеленського після інтерв'ю Богдана - Цензор.НЕТ 125
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Усё просто! Педро ботоксному Хану сам подаёт идею: завтра Печальный Конь выступит с заявлением, что они приветствуют богатую, националистическую, украиномовную Украину, обязательно с уголовным наказанием за двойное гражданство. Педро, по его логике, просто обязан на русском языке Львов объявить бандеровским гетто, требовать понижения зарплат, отмены пенсий, развесить везде красные флаги и на вновь переименованной Ленинской Кузне начать массовое производство бюстов Ленина. Только так мы будем счастливы - пох, что делать, главное, чтобы всё наоборот от сказанного в эрэфии!!!
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я думаю, що ти саме не розумієш, шо тяффкнуло, кацапа.
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Ви помітили шо зеклоуноботам абсолютно нема чого сказати по суті прогавканого богданом?
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Ответ очевиден - разделяет, и Украину ждет федерализация, распад и оккупация.
Как этого не видят сторонники Зеленского, которые считают себя патриотами Украины? Что у них в головах?
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Читаю гневные вопросы порохоботов к нынешнему президенту. А где вы были последние пять лет со своим гневом, со своими требованиями? Не нравится Зеленский? Так это итог вашей работы, вашего коленопреклонения перед порошенко. Кушайте, не обляпайтесь! А со всеми вопросами к зеркалу!
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Неправда.
Просто вас лохів тупо розвели і ви зрадили державу.
Чекаю від вас особливої уваги до Вовочки і розраховую, що при перших же зрадливих кроках ти і ко всі будете в Києві на Майдані.
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Последние пять лет меня абсолютно устраивал курс Украины и проводимые реформы. Я четко видел какая страна должна получиться на выходе и мне это нравилось.
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Vova Golobutskyi с Vova Holobutsky.
29 июня в 14:24 ·

Бачу запустили таку хвилю, що Зе тупий, і деяким дуже це подобається, активно лайкать, звісно, країна ж перенаселена великими розумниками, які це не раз довели в житті країни і особливо особистому житті.
Так ось що хочу сказати, Петро дійсно не тупий і освічений, але він жадібний до хворобливості, і це маніакальне бажання наживатися на всьому, навіть на війні, відключало його мозок, точніше, мозок працював тільки в одному напрямку: як що де спи**ити.
Він Україну з населенням не продав путіну тілько тому, що Путін це не запропонував.
Не думаю, що Зе тупий, але для мене головне, щоб не став мразью подібною всім минулим презам, найгірший з яких останній. Якщо Зе не продасть українців, які доручили йому владу і проведе об'єктивне розслідування, ми о****мо, що Яник виявиться ще ангелом в порівнянні з не глупим Петром.
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Не оправдывай собственное предательство президентством Порошенко.
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Барыги - плохие люди,те что разрушают Гармонию ради своей власти и Денег.
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Партия сбитого летчика ни как не может успокоиться.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Чи поділяє він позицію свого оточення?" - партія Порошенка звернулася до Зеленського після інтерв'ю Богдана
 
 
 
 
 
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