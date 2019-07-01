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Все про:Нацполіція (7770) смерть (3401) Харківщина (737)

 Хлопець помер після конфлікту на випускному на Харківщині, - поліція

На Харківщині святкування випускного вечора завершилося смертю старшокласника. У причетності до скоєння злочину працівники Зміївського відділу поліції викрили 17-річного жителя Таранівки.

Бабуся загиблого розповіла, що 29 червня близько 23:00 її онук повернувся додому після святкування випускного у стані алкогольного сп'яніння і ліг спати, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області. Близько 16:00 наступного дня жінка виявила тіло хлопця без ознак життя і звернулася в поліцію.

Згідно з довідкою експертного дослідження, у загиблого були виявлені тілесні ушкодження.

Вжитими заходами поліцейські оперативно встановили особу, причетну до скоєння кримінального злочину. Ним виявився 17-річний хлопець.

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Під час досудового розслідування працівники поліції з'ясували, що 29 червня близько 22:00 біля школи в селі Таранівка між двома хлопцями сталася сварка. Під час конфлікту зловмисник перекинув юнака через себе, той впав і вдарився головою об асфальт.

Слідчим Зміївського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Юнакові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років. Наразі вирішується питання про повідомленні йому підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135048
 
 
 Топ коментарі
 
Молодые олени . Один умер , другой сядет .
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Кидок не кидок, а один помер. Значить слідство та карна справа. Дорога в життя одного почнеться років з 10 за ґратами.
Іншого шкода, тільки жити починав.
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Был ссора, и УЖЕ известен "злоумышленник"... А, может, он, оборонялся? Может, инициатором и виновником конфликта был умерший? А, может, он умер от отравления алкоголем? Как у нас любят "ярлыки навешивать"!...
Знаю случай - человек на автомобиле, зимой, ночью, в метель, переехал пешехода, на дороге лежащего... Менты тоже "раззвонили", что "преступник выявлен, и задержан!...". А судмедэксперт выяснил, что переехано было мёртвое тело... Человек шёл пьяный, упал на дороге, заснул, и замёрз насмерть...
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Молодые олени . Один умер , другой сядет .
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Старые олени ничем не отличаются от молодых оленей.
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Ну может ума у старых побольше.
Пенсионер пенсионера не будет бросать через себя?
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" В ходе конфликта злоумышленник перекинул юношу через себя, тот упал и ударился головой об асфальт.
Следственным Змиевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет."

"Перекинул через себя" - это ведь не ударил. Бросок через бедро - как правило прием защищающегося...какое же это нафиг умышленное...
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Кидок не кидок, а один помер. Значить слідство та карна справа. Дорога в життя одного почнеться років з 10 за ґратами.
Іншого шкода, тільки жити починав.
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Необязательно им защищаться. В классическом дзю-до в рамках экзамена броски, конечно, демонстрируются как защитная техника, в этом суть дзю-до. Однако для эффективного использования бросков на соревнованиях многие броски, например бедро (огоши или огоси, произносят по-разному) изучается как активная техника, техника нападения. Броском через бедро можно мягко кинуть, подстраховав при этом партнёра, а можно и головой на асфальт направить, и при желании ещё и на противника сверху упасть.
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мусора надеются поживиться, адвокатам с судьями тоже перепадёт
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Был ссора, и УЖЕ известен "злоумышленник"... А, может, он, оборонялся? Может, инициатором и виновником конфликта был умерший? А, может, он умер от отравления алкоголем? Как у нас любят "ярлыки навешивать"!...
Знаю случай - человек на автомобиле, зимой, ночью, в метель, переехал пешехода, на дороге лежащего... Менты тоже "раззвонили", что "преступник выявлен, и задержан!...". А судмедэксперт выяснил, что переехано было мёртвое тело... Человек шёл пьяный, упал на дороге, заснул, и замёрз насмерть...
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із катафалка випав труп та його переїхав грузовик, водій якого підкинув труп під поїзд, машиніст поїзда викликав швидку. От сидить той машиніст під операційною, звідки через кілька годин виходить хірург:
- і шо, лікарю?
Той витираючи піт з чола:
- Жить будєт
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это высокодоходный бизнес, ещё и бабушке срок впаяют
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"Ляп штаньми об асфальт!...". "Сеня", и когда же тебе мозги, на "день варенья", подарят?...
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Где были родители обоих,Или убийцы??.Школы теперь не проводят выпускные.Родители сами организовывают.В Тарановке одна школа,есть пункт полиции.Полный пофигизьм.Я троих своих детей выпускал.Всегда была и нужна полиция.
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чому убійца? Цей хлопець прийшов додому сам, помер в ліжку - можливо захлинувся (часто буває), або інсульт. Шо сказав врач, який знайє все (паталогоанатом)?
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Подход к проведению выпускного в Тарановке со стороны администрации,полиции ,родителей был легковажный.Это привело к трагедии.Это не первый случай везде..На родительских собраниях вопросы алкоголя.поведения,безопасности всегда на первом месте,инструктаж проводит и директор и полиция.На одного молодого украинца стало меньше.Сумно.
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Выпустился на тот свет. То что о мертв, обнаружено спустя 17 часов. Алкогольное опьянение было мертвецким?
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а бабушка когда увидела несовершенноголетнего с алкогольным отравлением , почему
не вызвала мусоров и скорую ? может она его добила ?
похоже мусорские упустили (пока) возможность с семьи погибшего выгоду поиметь
... ну а пока надо родителям самбиста искать бабло, и сразу окажется, что
бабуля тоже с самбо знакома была ....
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а, да, на бабушке и так статья, неоказание помощи
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в чём был умысел ? мусорские всегда с умыслом бросок через себя делают ?
что за «тяжкиеповреждения» ? статья баламуть
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Я считаю, что нужно отменить выпускные попойки несовершеннолетних сосунков. Я многократно бывал на подобных мероприятиях и большего безобразия не видел. Полуголые пьяные девицы, обкуренные выпускники, буйные в жопу пьяные родители и дикие танцы до утра. Пьянство, мордобой и разврат - начало взрослой жизни.
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