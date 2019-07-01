 Хлопець помер після конфлікту на випускному на Харківщині, - поліція

Бабуся загиблого розповіла, що 29 червня близько 23:00 її онук повернувся додому після святкування випускного у стані алкогольного сп'яніння і ліг спати, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області. Близько 16:00 наступного дня жінка виявила тіло хлопця без ознак життя і звернулася в поліцію.
Згідно з довідкою експертного дослідження, у загиблого були виявлені тілесні ушкодження.
Вжитими заходами поліцейські оперативно встановили особу, причетну до скоєння кримінального злочину. Ним виявився 17-річний хлопець.
Під час досудового розслідування працівники поліції з'ясували, що 29 червня близько 22:00 біля школи в селі Таранівка між двома хлопцями сталася сварка. Під час конфлікту зловмисник перекинув юнака через себе, той впав і вдарився головою об асфальт.
Слідчим Зміївського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Юнакові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років. Наразі вирішується питання про повідомленні йому підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.
Слідчі дії тривають.
Пенсионер пенсионера не будет бросать через себя?
Следственным Змиевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет."
"Перекинул через себя" - это ведь не ударил. Бросок через бедро - как правило прием защищающегося...какое же это нафиг умышленное...
Іншого шкода, тільки жити починав.
Знаю случай - человек на автомобиле, зимой, ночью, в метель, переехал пешехода, на дороге лежащего... Менты тоже "раззвонили", что "преступник выявлен, и задержан!...". А судмедэксперт выяснил, что переехано было мёртвое тело... Человек шёл пьяный, упал на дороге, заснул, и замёрз насмерть...
- і шо, лікарю?
Той витираючи піт з чола:
- Жить будєт
не вызвала мусоров и скорую ? может она его добила ?
похоже мусорские упустили (пока) возможность с семьи погибшего выгоду поиметь
... ну а пока надо родителям самбиста искать бабло, и сразу окажется, что
бабуля тоже с самбо знакома была ....
что за «тяжкиеповреждения» ? статья баламуть