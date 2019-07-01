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Все про:Путін (9227) лібералізація (3) Джонсон Борис (102)

 "Володимире, у світі є країни, де 12% людей ходять у туалет на вулиці", - кандидат у прем'єри Великої Британії Джонсон відповів Путіну на слова про крах лібералізму

Фаворит у боротьбі за крісло прем'єр-міністра Великої Британії, колишній мер Лондона і ексміністр закордонних справ Борис Джонсон назвав дурницею слова президента РФ Володимира Путіна про крах лібералізму.

Як інформує Цензор.НЕТ, Джонсон написав для The Telegraph колонку під назвою "Ми доведемо, що Володимир Путін не має рації, покинувши Євросоюз до 31 жовтня".

Володимир Путін заявив, що ліберальна ідея "пережила себе", під час інтерв'ю The Financial Times, яке було опубліковано 27 червня.

Джонсон вважає, що абсурдність слів Путіна підтверджують економічні факти.

"Вільне та відкрите суспільство буде - в цілому - найкращим місцем для старту бізнесу. Воно стане найбезпечнішим місцем для інвестицій. Це буде найкраще місце для того, щоб завести сім'ю. Це буде найкраще місце для життя", - написав британський політик.

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За словами Джонсона, Велика Британія доводить це своїм прикладом, будучи економічно розвиненою, технічно просунутою та культурно багатою країною. У британців є два "гаранти і захисники соціальної свободи - демократія і верховенство права", стверджує Джонсон.

Він упевнений, що ці ліберальні цінності безпосередньо пов'язані з економічним благополуччям: "Якщо політика не можна усунути з посади демократичним шляхом, поширюватиметься корупція, знижуватиметься ефективність, люди страждатимуть, а бідність - зростатиме".

"Говорячи прямо, Володимире, у світі є країни, де капітал, як кажуть, зосереджений у руках олігархів і поплічників (вождя - Ред.), де журналістів вбивають, де над "ліберальними цінностями" сміються, де, за даними Росстату, третина населення не може дозволити собі більше двох пар взуття на рік, 12% людей ходять у туалет на вулиці, а реальні доходи знижуються п'ять років поспіль", - написав Джонсон.

Також ексмер Лондона заявив, що саме завдяки демократії британці проголосували за вихід з Євросоюзу, де владу в своїх руках зосередили політики з Брюсселя. Текст закінчується словами: "Якщо ми хочемо підтримати ліберальні цінності, ми маємо покинути ЄС до 31 жовтня - і ми це зробимо".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135045
 
   
 Топ коментарі
 
геополитические интересы россиян во дворе

"Владимир, в мире есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице", - кандидат в премьеры Великобритании Джонсон ответил Путину на слова о крахе либерализма - Цензор.НЕТ 4968
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12% россиян только видели унитаз в голливудских фильмах
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Ну насчет 12% это он поскромничал...
на Мокшандии все 40% ходят гадить на улицу,
в том числе и в городах...
"Владимир, в мире есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице", - кандидат в премьеры Великобритании Джонсон ответил Путину на слова о крахе либерализма - Цензор.НЕТ 3831
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Они не хуже и не лучше, но явно же другие.В каких правах их ограничивают?
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ты же сам сказал, требуют, например, равных с разнополыми браков, ходят по улицам и демонстрируют, кто они.
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Так никто не ограничивает их в праве вступить в брак в том смысле, который в это слово вкладывался. Хотят однополый брак - пожалуйста, пусть придумают соответствующие названия для этого явления, ну и сопутствующие вместо мужа и жена, а классику зачем разрушать в угоду кому-либо.
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Зелина свобода,то есть его унылые фишечки-задрочки, должна закончиться, бо дальше - моя Свобода! И я всьо сделаю для того , чтобы какая-то хрипатая шмокодявка Мою Свободу не чіпала!
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Да просто Боря Джонсон никогда не сидел на морозе над дыркой в форме сердечка! А это ж так романтично...).
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наоборот, очень толсто. Что бы любое ***** поняло.
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Тонкость в конкретизации. От которой не отвертеться.
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де Джонсон таке написав? про туалети?
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вофан и не понял что это про рашу! какие "12%"...? каких "людей".?.. это про кого-то другого)))
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Путин говорил про педиков и мигрантов.
А Борис в ответ:
- Мы докажем, что Владимир Путин не прав, покинув Евросоюз до 31 октября!
Вот у Бориски логика.
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твой ***** конченный педофил, питар в плохом смысле этого слова.
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Игорь, я знаю что вы защитник всяких ЛГБТ. Но почитайте о чем говорило это *****. Он как раз говорит что нельзя преследовать педиков, что в рашке все к ним хорошо относятся.
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твой хукйло говворит что угодно, к реальнотси это не имеет отношения. В Чечне пидиков казнят.
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Ну и что. Там же Ислам. Тем более это одни слухи. А в Иране и Саудовской Аравии(лепшем друге Америки) гомосексуалистам отрубают головы вполне официально, хотя насчет Ирана я не уверен, это же не пещерные салафиты.
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Ну и все! Твой хукйло говорит одно, а на самом деле все другое. В Бртании тоже есть Ислам, тем не менее до такого садизма не доходят.
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...кандидат в премьеры Великобритании Джонсон ответил Путину на слова о крахе либерализма :"Володимире, у світі є країни, де 12% людей ходять у туалет на вулиці", - кандидат у прем'єри Великої Британії Джонсон відповів Путіну на слова про крах лібералізму - Цензор.НЕТ 9891
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Ну так а где им жить? У себя в убогой, обоссаной и обосраной лишнехромосомии?
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"Якщо ми хочемо підтримати ліберальні цінності, ми маємо покинути ЄС до 31 жовтня - і ми це зробимо".

Нормальные люди уходят из гнилой ГейРопы, а Порохосвин со своими шестёрками пытается туда впихнуть Украину под каблук Меркельши с жабоедами и макаронниками - читай - под каблук Х.йла немного в другом виде...
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"""Говоря прямо, Владимир, в мире есть страны, где капитал, как говорят, сосредоточен в руках олигархов ..."""

У нас то же самое. Весь капитал сосредоточен в руках олигархов. Все финансовые потоки контролируются олигархами. Фондового рынка практически нет. Если 98% акций находится в портфеле олигарха, а 2% обращаются на рынке, то это значит, что фондового рынка у нас практически нет.

Большинство украинцев тоже не может купить больше 2-х пар обуви в год. Средняя зарплата в стране $380. При таких зарплатах даже 2 пары обуви в год - это непозволительная роскошь. Ну, и туалеты на огороде в большинстве сел. Так что разницы особой нет. Либо мы уничтожим олигархию и вернем все приХватизированные заводы Украине, либо вымрем в нищете.
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Насчет тубзиков. Рашка это же не маленькая и уютная Европа. Некоторые народы в Сибири вообще считают омерзительным срать в доме.
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шайтанат не имеет ни чего общего с европой... некоторые народы населяющие эту территорию даже законов не признают роСийских... та же чечня ... с ее кадыровым... для основной массы русских он такой же герой как и запеченный бурят друг кабздона
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Не оправдывайся. Некоторые народы Сибири может и мыться считают омерзительным и жопу вытирать. Так что это не о чем.
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Вся Россия в одном видео (Russian man drowned in a shit pit).

Мурманск. Улица Фестивальная, россиянин пошел в магазин за пивом и утонул в яме с дерьмом! (Russian man drowned in a shit pit)
https://www.youtube.com/watch?v=BcYXRWCUnwE
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Супердержава. Мабуть гівно для ракетного пального роками збирають.
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Бюрократия Евросоюза разрастается как и бюрократия московии живёт для себя.
Один и тот же менталитет, одни и те же джидайские лица.
Преддверие мирового правительства.
Потому здоровые сильные страны откалываться, от будущей раковой опухоли.
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На ********* не менее трети ихнего свинособачьего поголовья унитаза и водопроводной воды в жизни не видели. Так шо этот Джонсон им еще польстил.
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А по правильному и хорошему этому Джонсону (если он станет премьером) надо пинками изгнать из Британии всех осевших там кацапов. Шоб не мучились в этом загнивающем капитализме и крахнутом либерализме.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Володимире, у світі є країни, де 12% людей ходять у туалет на вулиці", - кандидат у прем'єри Великої Британії Джонсон відповів Путіну на слова про крах лібералізму
 
 
 
 
 
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