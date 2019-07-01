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 Політика України
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Все про:Зеленський (1877) Київська область (947) звільнення (564) РДА (99)

 Зеленський звільнив п'ятьох голів РДА на Київщині

Президент України Володимир Зеленський звільнив голів Бородянської, Васильківської, Вишгородської, Обухівської та Поліської районних державних адміністрацій Київської області.

Відповідні розпорядження опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Президент, зокрема, звільнив Вадима Чередника з посади голови Бородянської РДА; Владислава Одинця - з посади голови Васильківської РДА, В'ячеслава Савенка - з посади голови Вишгородської РДА Київської області.

Також звільнено Михайла Письменного з посади голови Обухівської РДА та Олександра Жданова з посади голови Поліської РДА.

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Всіх чиновників звільнено "у зв'язку із закінченням терміну повноважень Президента України".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135041
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо так піде й далі то Зебілам треба буде запрошувати на посади весь ординський КВН.
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В общем Зеля сегодня решил ничего не делать. Шланг.
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Да, кремлевским поклонникам зеленой дрысни каждый день все сложней и сложней прикрывать откровенные провалы зелебобы. Тот уже торгует Родиной оптом и в розницу, сука, а эти уроды мухосранские радуются, что идет полный демонтаж страны. Ну, сволочи, аж ни разу не паляться. Все слова- один в один из раша-тудой! так что хватит зеленоопые рашисты тут срать в комментах, уже пора раздвигать булки, становится вам раком и ползти ближе к раше, чтобы ваши хозяева русские не заждались вас
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Животные должны были помочь одному из главных подельников парашенки - Кононенке, но что-то пошло не так. Зеленский уволил пятерых председателей РГА на Киевщине - Цензор.НЕТ 362
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В общем Зеля сегодня решил ничего не делать. Шланг.
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Зечмо опять кого там уволило через месяц после того как на пост взобралось . А должно было в первый же день это сделать . У презервативчика был до этого целый месяц что бы определяться кого надо уволить и кадры подбирать . Получается что целый месяц эти вот все зелю устраивали .
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Ндааа было чего шоколадному цеху беспокоиться!...
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Да, кремлевским поклонникам зеленой дрысни каждый день все сложней и сложней прикрывать откровенные провалы зелебобы. Тот уже торгует Родиной оптом и в розницу, ****, а эти уроды мухосранские радуются, что идет полный демонтаж страны. Ну, сволочи, аж ни разу не паляться. Все слова- один в один из раша-тудой! так что хватит зеленоопые рашисты тут срать в комментах, уже пора раздвигать булки, становится вам раком и ползти ближе к раше, чтобы ваши хозяева русские не заждались вас
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Якщо так піде й далі то Зебілам треба буде запрошувати на посади весь ординський КВН.
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Но не на кремлевсско-олигархичесских зеленых !!!!!!!!
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А ты путена и зеленую дрысню в зад целуешь, это конечно богоугодно и скрепненько. Продолжай! Тебе же нравится
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ТАЙНАЯ ТАКТИКА ЗЕЛЕНСКОГО!
Всех уволить как старых, а новые свежые лица не назначать хотя бы до выборов.
И ВСЕ довольны!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський звільнив п'ятьох голів РДА на Київщині
 
 
 
 
 
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