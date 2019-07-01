 Зеленський звільнив п'ятьох голів РДА на Київщині

Відповідні розпорядження опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Президент, зокрема, звільнив Вадима Чередника з посади голови Бородянської РДА; Владислава Одинця - з посади голови Васильківської РДА, В'ячеслава Савенка - з посади голови Вишгородської РДА Київської області.

Також звільнено Михайла Письменного з посади голови Обухівської РДА та Олександра Жданова з посади голови Поліської РДА.

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Всіх чиновників звільнено "у зв'язку із закінченням терміну повноважень Президента України".