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 Політика України, За кордоном
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Все про:візит (655) Зеленський (1877) Канада (660) Волкер Курт (418)

 Волкер і Зеленський у Торонто обговорять подальші кроки України після розведення сил у Станиці Луганській

Президент України Володимир Зеленський 2 липня в Торонто проведе зустріч зі Спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я маю честь очолювати потужну делегацію США на цю важливу подію - Ukraine Reform Conference, яка може допомогти прискорити ключові реформи, сприяти налагодженню економічних зв'язків і дати дорогу добробуту українців", - написав Волкер у своєму Twitter.

Волкер і Зеленський у Торонто обговорять подальші кроки України після розведення сил у Станиці Луганській 01

Зустріч відбудеться в Канаді, куди президент вирушить з офіційним візитом. Зеленський вилетів у Торонто вже сьогодні.

На даний момент відомо, що президент збирається обговорити з Волкером подальші кроки України після розведення військових сил у Станиці Луганській.

Основна мета візиту Зеленського - зустріч із прем'єром Канади Трюдо, де відбудеться підписання українсько-канадських двосторонніх документів та участь у Конференції з питань реформ в Україні.

Крім того, 2 липня глава держави разом із дружиною Оленою Зеленською покладе квіти до Меморіалу жертвам Голодомору. В останній день візиту, 3 липня, Зеленський зустрінеться в парламенті Канади з представниками канадського бізнесу і групою дружби з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Приємно" було дізнатися, що Офіс президента викреслив мене зі списку української делегації в Канаду. Сподіваюся, не через SkyUp, - Омелян

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135039
 
 
 Топ коментарі
 
После визита Порошенко в Европу 10 мая 2019, где было с ним это позорище согласовано-в срочном порядке за неделю собрали министров в Совет Европы 17 мая 2019 не для консультаций, а для голосования и за 5-ть дней до инаугурации Зеленского проголосовали на встрече в Хельсинки министры 47-и наций подавляющим большинством, проголосовали за заявление, в котором говорится, что «все государства-члены имеют право участвовать на равной основе» в Парламентскoii Ассамблеe Совета Европы . А парламентские представители только в июне констатировали факт, потому что Парламентская Ассамблея Совета Европы так построена, что Совет Европы сначала голосует в Советe Европы министрами, а позже парламентариями подтверждает.Перетягивание канатов между старыми парламентариями и новым Президентом не красит, но именно президентская часть этого процесса была решена до голосования министров Совета Европы 17-го Мая, а не на голосовании (в том числе шавок Порошенка)парламентских представителей в Июне.https: //www.theguardian.com/world/2019/may/17/council-of-europe-votes-to-maintain-russia-membership-crimea
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Похоже что американцы больше верят Зеленскому чем барыге, и как следствие - чаще стали встречаться с новым Президентом.
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Да нашего клоуна с арены никуда выпускать нельзя. После Франции и Германии русня уже в ПАРЕ с благословения этого дегенерата.
Чего ждать после Торонто?
Вся надежда на нашу диаспору...
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Да уж выбрали еплана всем людям головную боль как говорится. Один дебил кинет камень в воду а потом десять мудрецов ломают головы как его оттуда достать .узеленцы дебил кинувший камень это вы
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Маю надію що Волкер повчить нашу зелененьку потворку уму-розуму.
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После написанного Климкиным, заявлением Арьева, воплями Зе и словами Богдана, ничего хорошего НЕ будет, а будет просто развитие событий
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Порошенко не приглашен на встречу, если ты об этом.
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причем тут Порошенко? Петя--фигура уровня Наполеона, голыми руками, на голом месте, создал все то, чем ты гнида пользуешься, и что теперь разваливает группа холуев. https://www.youtube.com/watch?v=nvzD3EOrm6g
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Бери вище . Порошенко - фіґура біблійська. Рівня Іуди.
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Похоже что американцы больше верят Зеленскому чем барыге, и как следствие - чаще стали встречаться с новым Президентом.
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Американцам проще решить этот вопрос за счет наших интересов,а не нагибать рашку.
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😂😂😂😂😂😂😂 хе и не говори они вообще хотят переманить его себе и сделать из него вечного Сцаря для США
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Да нашего клоуна с арены никуда выпускать нельзя. После Франции и Германии русня уже в ПАРЕ с благословения этого дегенерата.
Чего ждать после Торонто?
Вся надежда на нашу диаспору...
 показати весь коментар
 
 
После визита Порошенко в Европу 10 мая 2019, где было с ним это позорище согласовано-в срочном порядке за неделю собрали министров в Совет Европы 17 мая 2019 не для консультаций, а для голосования и за 5-ть дней до инаугурации Зеленского проголосовали на встрече в Хельсинки министры 47-и наций подавляющим большинством, проголосовали за заявление, в котором говорится, что «все государства-члены имеют право участвовать на равной основе» в Парламентскoii Ассамблеe Совета Европы . А парламентские представители только в июне констатировали факт, потому что Парламентская Ассамблея Совета Европы так построена, что Совет Европы сначала голосует в Советe Европы министрами, а позже парламентариями подтверждает.Перетягивание канатов между старыми парламентариями и новым Президентом не красит, но именно президентская часть этого процесса была решена до голосования министров Совета Европы 17-го Мая, а не на голосовании (в том числе шавок Порошенка)парламентских представителей в Июне.https: //www.theguardian.com/world/2019/may/17/council-of-europe-votes-to-maintain-russia-membership-crimea
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ты типа из себя решил изображать рус ТВ? )))) насрал кучку фуфла на Пороха и переложил конфетками, думаешь кто то схавает? лошара! такие мероприятия, как встреча министров ИД стран Европы, готовится не меньше года, тем более когда речь идет о торжественной, посвященной 70ю СЕ. серьезные люди увидели, что стадо73 готово выбрать своим начальником бздливую тупую вафлю, вместо льва, зачем им за это стадо #опу рвать! все правильно сделали.
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нет что бы зе заявить по поводу нападения на санитарный автомобиль он делает вид что ничего не произошло
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