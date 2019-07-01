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Все про:бойовик (3058) прокуратура (1781) тероризм (2077) найманці РФ (816)

 Суд взяв під варту спонсора "ЛНР" Держака з можливістю внесення застави 576 тис. грн, - прокуратура

Сьогодні, 1 липня, Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід стосовно чоловіка, підозрюваного у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, а саме в організації фінансування терористичної організації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Так, розглянувши клопотання прокуратури суд ухвалив застосувати до підозрюваного запобіжний захід - утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 576 тис. грн.

Нагадаємо, йдеться про громадянина України, який працює на посаді заступника Генерального директора одного з товариств, яке здійснює господарську діяльність і регулярно платить податки в бюджет терористичного угруповання "Луганська народна республіка".

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Його затримали 25 червня у власному будинку в м.Києві. Під час обшуку його квартири виявлено і вилучено "посвідчення особи військовослужбовця ЛНР" і "посвідчення ветерана бойових дій", видані на його ім'я.

Крім того, згаданого громадянина також підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, тобто участь у терористичній організації.

Зазначимо, що прокурори клопотали в суді про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадуємо, раніше прокуратура повідомляла про затримання за звинуваченням у фінансуванні терористів "ЛНР" сина гендиректора лікеро-горілчаного заводу "Луга-Нова" Леоніда Держака Дмитра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135038
 
 
 Топ коментарі
 
Логика супер, спонсора тераристов да под залог. Зебилы, вотето торжество верховенства права!!!
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шо такое 20 штук баксов для чела
который барыжит контрабандной водярой в лугандоне?
ничего
генеральный плокулол, ау!
очередной бизнеснаезд от шакаладной злочинной влады
до этого мля 5 лет в Киеве никто не знал про этого сепара
ГАНЬБА!
псы. не факт шо юра с грицаком ему не сами ксивы делали) шоп потом папашка его у них выкупал) киднепперы куевы))
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Логика супер, спонсора тераристов да под залог. Зебилы, вотето торжество верховенства права!!!
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5 лет сепар жил в Киеве и Порошенко это не волновало,если бы не Зеленский ,так бы и гулял
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У Порошенко рейтинг 5% какой неблагодарный народ не оценил мародера
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Про підтвердження мародерства у телевізороголових і питать не варто? Суд взяв під варту спонсора "ЛНР" Держака з можливістю внесення застави 576 тис. грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8307
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Слава реформованному суду!!! Петру Олексійовичу слава за реформований й переатестований суд!!!
Соя- плі!!!)))
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Ті судді, які визнали незаконне рішення про розпуск Ради хороші, реформовані, чи продажні с.ки і лайно реформоване?
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дебіл підбарижний , це результат потужної безальтернативної успішної судової реформи #145 !
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Результаты потужной судебной реформы Порошенко... Кстати, да, как правильно заметили выше, при Порошенко этот террорист спокойно жил в Киеве совсем без залога.
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Это просто издевательство над правосудием. Вот 576 млн. грн. залога было бы нормально. У Путина денег много, заплатит.
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То есть выпустили за деньги. Кстати создатель всего этого маразма портнов неплохо себя чувствует в Украине.
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не віддавайте лаври судової реформи юліному поцу , Автор безальтернативної успішної надпотужної реформи - Петро Олексійович Порошенко !
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ініціатор визнання неконституційною норми частини 5 статьї 176 УПК України, що забороняла застосовувати до обвинувачених в злочинахх проти національної безпеки інших запобіжних заходів, окрім утримання під вартою - нинішній гідрант. .
26.06.2019
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Почему деньги могут помогать таким покидькам ?
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хіба не пам'ятаєте , як пєтя всю дорогу брехав - вороги заплатять , от мабуть в цьому сенс його судової реформи - відкупатись грошима .
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тому шо 26.06.2019, вже при нинішньому гідранті, судді судьи проституційного суду "неожиданно облегчили жизнь многим арестантам по "государственным" статьям, касающихся госизмены, терроризма, создания преступных организаций и других "врагов народа".
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Мне вот интересно как они там эти суммы придумывают. Хотя скорее всего где-то так:
- У тебя сколько налички дома?
- Тыщ пятьсот
- А точнее?
- Щас у жены спрошу. 576.
-Так и запишем: залог 576 тысяч
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Начинать нужно было не со "взятия под стражу" , а суммы залога .

Ибо , если он "спонсор" , то сумму залога меньше 100 лимонов баксов можно рассматривать как издевательство над соотвествующими статьями УК .
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не може бути застави за злочини проти держави і насильницькі злочини , то така пєтіна реформа.
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стаття закону про те, що сепарів не можна відпукати під заставу змінена при зебуїні. Суд взяв під варту спонсора "ЛНР" Держака з можливістю внесення застави 576 тис. грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8437
Конституционный суд признал неконституционной норму части 5 статьи 176 УПК Украины, запрещающей применять к обвиняемым в преступлениях против национальной безопасности иные меры пресечения, нежели заключение под стражу.
26.06.2019
http://infocenter-odessa.com
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Минус Prius: автомобиль полиции столкнулся с автомобилем Nissan на Красново
Источник: http://infocenter-odessa.com
по-рошенівськи .
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ти сам хоч читаєш , що викладаєш ?!
""В Генеральной прокуратуре выразили недовольство решением КС, признавшим неконституционной ранее придуманную Порошенко и Луценко безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей за преступления против государства, - написал Портнов у себя в ФБ. - Какая-то перевёрнутая реальность. Это мы недовольны, потому что это уже именно мы собирались рассаживать вас по тюрьмам по этой, придуманной вами статье УПК.

И решение это Конституционный суд принял именно для вас - тех, кто причастен к мародёрству, государственной измене, подрыву обороноспособности и национальной безопастности. То есть именно вас вчера Конституционный суд позволил выпускать на домашний арест и под залог."
ще й кацапською ....
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Немає ніякої статтю "підтримка сепарів".
Є "державна зрада" і її дійсно перевели в категорію "заставної". А все тому, що нехер спекулювати було барижной влади настільки тяжкими звинуваченнями, коли сусід звинувачував сусіда в "рука Кримля".
Але тут мова йде зовсім про іншу статтю КПК, а саме "фінансування тероризму". І вона не підпадає під рішення КС. Це вже саме "судова РИГФорма" барижноі влади - коли можливо відкупитися від будь якоі статті !!!
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Швидше навіть не сама реформа, а згубна практика спекуляції на терміні "рука кремля".
Коли на кожному кроці кричать "вовки-вовки", то в суспільстві падає "больовий межа" сприйняття небезпеки. І коли вона виникає реально - всім похер !
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шо такое 20 штук баксов для чела
который барыжит контрабандной водярой в лугандоне?
ничего
генеральный плокулол, ау!
очередной бизнеснаезд от шакаладной злочинной влады
до этого мля 5 лет в Киеве никто не знал про этого сепара
ГАНЬБА!
псы. не факт шо юра с грицаком ему не сами ксивы делали) шоп потом папашка его у них выкупал) киднепперы куевы))
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Так, рассмотрев ходатайство прокуратуры суд постановил применить к подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 576 тыс. грн. Источник: https://censor.net.ua/n3135038

То ли суд то ли ходатайство то ли оба
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он же через 15 минут после выхода под залог будет в лугандоне или Крыму
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за 15 минут если полетит привязанный к рокете
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Нормально это?? Убийц украинцев, под залог? Нет слов!
Ну и где же нацдружины? Уже никто не наживается на войне? Все хорошо?
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Чё вы ноете? Юридическая коллизия - практически все сепары официально граждане Украины. А посадить собаку в фильтрационный лагерь - обвинят в нарушении демократии...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСуд взяв під варту спонсора "ЛНР" Держака з можливістю внесення застави 576 тис. грн, - прокуратура
 
 
 
 
 
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