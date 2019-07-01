 Суд взяв під варту спонсора "ЛНР" Держака з можливістю внесення застави 576 тис. грн, - прокуратура

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
Так, розглянувши клопотання прокуратури суд ухвалив застосувати до підозрюваного запобіжний захід - утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 576 тис. грн.
Нагадаємо, йдеться про громадянина України, який працює на посаді заступника Генерального директора одного з товариств, яке здійснює господарську діяльність і регулярно платить податки в бюджет терористичного угруповання "Луганська народна республіка".
Його затримали 25 червня у власному будинку в м.Києві. Під час обшуку його квартири виявлено і вилучено "посвідчення особи військовослужбовця ЛНР" і "посвідчення ветерана бойових дій", видані на його ім'я.
Крім того, згаданого громадянина також підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, тобто участь у терористичній організації.
Зазначимо, що прокурори клопотали в суді про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.
Нагадуємо, раніше прокуратура повідомляла про затримання за звинуваченням у фінансуванні терористів "ЛНР" сина гендиректора лікеро-горілчаного заводу "Луга-Нова" Леоніда Держака Дмитра.
Соя- плі!!!)))
26.06.2019
- У тебя сколько налички дома?
- Тыщ пятьсот
- А точнее?
- Щас у жены спрошу. 576.
-Так и запишем: залог 576 тысяч
Ибо , если он "спонсор" , то сумму залога меньше 100 лимонов баксов можно рассматривать как издевательство над соотвествующими статьями УК .
Конституционный суд признал неконституционной норму части 5 статьи 176 УПК Украины, запрещающей применять к обвиняемым в преступлениях против национальной безопасности иные меры пресечения, нежели заключение под стражу.
26.06.2019
http://infocenter-odessa.com
Источник: http://infocenter-odessa.com
по-рошенівськи .
""В Генеральной прокуратуре выразили недовольство решением КС, признавшим неконституционной ранее придуманную Порошенко и Луценко безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей за преступления против государства, - написал Портнов у себя в ФБ. - Какая-то перевёрнутая реальность. Это мы недовольны, потому что это уже именно мы собирались рассаживать вас по тюрьмам по этой, придуманной вами статье УПК.
И решение это Конституционный суд принял именно для вас - тех, кто причастен к мародёрству, государственной измене, подрыву обороноспособности и национальной безопастности. То есть именно вас вчера Конституционный суд позволил выпускать на домашний арест и под залог."
ще й кацапською ....
Є "державна зрада" і її дійсно перевели в категорію "заставної". А все тому, що нехер спекулювати було барижной влади настільки тяжкими звинуваченнями, коли сусід звинувачував сусіда в "рука Кримля".
Але тут мова йде зовсім про іншу статтю КПК, а саме "фінансування тероризму". І вона не підпадає під рішення КС. Це вже саме "судова РИГФорма" барижноі влади - коли можливо відкупитися від будь якоі статті !!!
Коли на кожному кроці кричать "вовки-вовки", то в суспільстві падає "больовий межа" сприйняття небезпеки. І коли вона виникає реально - всім похер !
который барыжит контрабандной водярой в лугандоне?
ничего
генеральный плокулол, ау!
очередной бизнеснаезд от шакаладной злочинной влады
до этого мля 5 лет в Киеве никто не знал про этого сепара
ГАНЬБА!
псы. не факт шо юра с грицаком ему не сами ксивы делали) шоп потом папашка его у них выкупал) киднепперы куевы))
То ли суд то ли ходатайство то ли оба
Ну и где же нацдружины? Уже никто не наживается на войне? Все хорошо?