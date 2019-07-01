 Суд взяв під варту спонсора "ЛНР" Держака з можливістю внесення застави 576 тис. грн, - прокуратура

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Так, розглянувши клопотання прокуратури суд ухвалив застосувати до підозрюваного запобіжний захід - утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 576 тис. грн.

Нагадаємо, йдеться про громадянина України, який працює на посаді заступника Генерального директора одного з товариств, яке здійснює господарську діяльність і регулярно платить податки в бюджет терористичного угруповання "Луганська народна республіка".

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Його затримали 25 червня у власному будинку в м.Києві. Під час обшуку його квартири виявлено і вилучено "посвідчення особи військовослужбовця ЛНР" і "посвідчення ветерана бойових дій", видані на його ім'я.

Крім того, згаданого громадянина також підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, тобто участь у терористичній організації.

Зазначимо, що прокурори клопотали в суді про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадуємо, раніше прокуратура повідомляла про затримання за звинуваченням у фінансуванні терористів "ЛНР" сина гендиректора лікеро-горілчаного заводу "Луга-Нова" Леоніда Держака Дмитра.