 Польща не сприймає рішення про повернення РФ в ПАРЄ. Ми так легко з цим не погодимося, - віцепрем'єр-міністр Сасін

На цьому наголосив віцепрем’єр-міністр Польщі Яцек Сасін в ефірі Польського радіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Польща не сприймає це рішення (про поновлення повноважень Росії в ПАРЄ – ред.). Ми будемо рішуче виступати проти цього. Наші представники в Раді Європи дуже чітко це показали під час останнього засідання. Ми так легко з цим рішенням не змиримося", - заявив Сасін.
За його словами, у цивілізованому світі неприпустимо, якщо "агресивна політика не знаходитиме відповіді у вигляді дуже рішучих дій, таких як виключення з різного роду дипломатичних кіл".
Віцепрем’єр-міністр Польщі зауважив, що рішення про поновлення повноважень російської делегації в ПАРЄ є "сигналом, який викликає занепокоєння".
"Не змінилися причини, через які було введено санкції. Росія й далі окупує Крим, російські підрозділи й досі є на території України, і поки причини накладення санкцій не зникнуть, я собі не уявляю, щоб ми могли розглядати скасування санкцій (запроваджених ЄС - ред.) проти Росії", - констатував польський політик.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.
https://censor.net.ua/video_news/3134923/450*****************************************************************************************************
Gratulacje ! To był nasz wspólny stan.
и отправим это еще пару раз на ток шоу со скабеевой:
Свиньи сепарские...
До речі багато провідних світових видань написали негативні статті про повернення росії.
Поки я бачу лише намагання сховатись і не втручатись.
Сподіваюсь, що ти не перевтомлюєшся на роботі і не жалкуєш.
Олег Ляшко знатно мочит сопливых «реформаторов». Кроме него и Пороха все засунули языки в ж@пу и молчат.
БЮТ, Гриценко, Гройсман и другие боятся этих мелких бездарных зелёных ссыкунов и коллаборантов?
ЗЕпрезидент Украины, как школьник, был просто поставлен большими дядями перед фактом и смирился.
(ой, а они не должны ничего согласовывать с нашим преЗЕдентом... ну чтоб тот свой голос интимно-узнаваемый не сорвал?))))
языки у нас похожие, ментальность тоже
одним махом и в евросоюзе и нато будем
кацапы просто всруться от зависти
польский суд и дифензива
это вам не тут
Значит смиритесь тяжело. Сколько это стоит на душу дип. представительства?