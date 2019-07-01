 Польща не сприймає рішення про повернення РФ в ПАРЄ. Ми так легко з цим не погодимося, - віцепрем'єр-міністр Сасін

На цьому наголосив віцепрем’єр-міністр Польщі Яцек Сасін в ефірі Польського радіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Польща не сприймає це рішення (про поновлення повноважень Росії в ПАРЄ – ред.). Ми будемо рішуче виступати проти цього. Наші представники в Раді Європи дуже чітко це показали під час останнього засідання. Ми так легко з цим рішенням не змиримося", - заявив Сасін.

За його словами, у цивілізованому світі неприпустимо, якщо "агресивна політика не знаходитиме відповіді у вигляді дуже рішучих дій, таких як виключення з різного роду дипломатичних кіл".

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Віцепрем’єр-міністр Польщі зауважив, що рішення про поновлення повноважень російської делегації в ПАРЄ є "сигналом, який викликає занепокоєння".

"Не змінилися причини, через які було введено санкції. Росія й далі окупує Крим, російські підрозділи й досі є на території України, і поки причини накладення санкцій не зникнуть, я собі не уявляю, щоб ми могли розглядати скасування санкцій (запроваджених ЄС - ред.) проти Росії", - констатував польський політик.

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Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.