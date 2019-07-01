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 Політика України, За кордоном
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Все про:Луганщина (1759) мінські угоди (1565) Гайко Маас (78)

 Важливо використовувати розведення сил у Станиці Луганській як основу для подальших кроків з імплементації мінських угод, - Маас

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас переконаний, що успішно завершене розведення сил у районі Станиці Луганської демонструє можливість прогресу та дає надії на пошук миру.

Про це йдеться у його заяві для преси, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей успіх також демонструє, що прогрес на Сході України можливий. І це є той проблиск надії на пошук миру", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства ФРН.

Він назвав розведення сил в районі Станиці Луганської важливим кроком.

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"На цей конкретний вклад з покращення ситуації на місцях ми сподівалися вже давно. Добре, що сторони підтримали імпульс України з цього приводу", - сказав він.

Німецький міністр вказав на важливість використання розведення сил як основи для подальших кроків з імплементації Мінських домовленостей та в рамках мирного врегулювання конфлікту, "особливо стосовно зобов’язань сторін щодо стійкого припинення вогню".

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

СММ ОБСЄ підтвердила розведення сил. На позиціях у Станиці Луганській, незважаючи на відведення військ, продовжують служити поліція і Нацгвардія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135032
 
 
 Топ коментарі
 
Антипетьки в три горла кричали, що мінськи угоди це зрада, хоча Петька і не збирався його виконувати.
А зараз мовчать, коли Вовочка пункт за пунктом здає все що бачить. Чи не дивно ?
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Якщо дати Маасу зустрічну пропозицію - відвести ЗСУ аж до Брюсселя? Щоб ці миті європейці побачили голодних кацапів у звичайні театральні біноклі? Чи зрадіє пан Спас такій пропозиції?
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Она уже показали себя в ПАСЕ!
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Ага, а потом "постанци днр лнр" захватят свободные земли и опять прийдется их отвойовывать, если прийдется вообще ибо зебил собирался договориться гдето по середине...
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Якщо дати Маасу зустрічну пропозицію - відвести ЗСУ аж до Брюсселя? Щоб ці миті європейці побачили голодних кацапів у звичайні театральні біноклі? Чи зрадіє пан Спас такій пропозиції?
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Ніякої імплементації Мінських угод не буде, бо це знищення України! Мінські угоди написані путіним і нав'язані Україні через руки агентів путіна порошенко, меркель та олланда! Україна пішла на поступки в питанні розведення військ біля Станиці Луганської не для того щоб йти далі на поступки і фінансувати та визнавати владу терористів на окупованих територіях!
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Тані, шановний, саме на це і пішла Зєлєнскій ( не плутай з Україною), для якого терористи - це ополченці.
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Зеленський ще ні на що не йшов, це порошенко протягнув в парламенті злочинний закон про особливості місцевої влади в ОРДЛО та зміни до Конституції України, які все це узаконять! А Зеленський ще може від всього цього лайна відмовитись!
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У мене враження справді щодо вас дивні склалися. Ви самі вірите у те, що пишете? У вас або роздвоєння особистості, або під цим нікому пише декілька людей. 😊
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Ви просто неуважно читаєте те що я пишу, або не розумієте змісту написаного! Зеленський тільки починає впливати на зовнішню політику і саме зараз Зеленського пробують втягнути в небезпечну гру - Мінські угоди, написані путіним для путіна, де немає ані крихти українського інтересу! Про Мінські угоди потрібно просто забути і не згадувати!
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трудно представить картину, и вообще интересно как это может быть!!! войска даун-басса рванули в атаку. вопрос- 1.как вафля в принципе может объявить мобилизацию? 2. найдется хоть один человек, который на это откликнется и пойдет в военкомат? 3. во имя чего??? что бы положить свою жизнь, а потом какая то гнида будет сдавать земли политые кровью бойцов?
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2. 73 % мужчин зебилов пусть идут в бой, я за них воевать не буду, лучше с дивана понаблюдаю!!! Они же хотели зе, так пусть и воюют за него.
А не то как было, менты, сбу и другие курвы из силовых структур как рашка напала жопу в кусты и пусть работяги мобилизируются на войну. А как пенсию мудиле которое в 45 лет вышло на пенсию, водку жрало всю службу, пенсию не повышают, то они на митинге тут как тут...
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Читай внимательно - после оставления ВСУ позиций на них по прежнему несут службу части украинскойНацгвардии и полиции!
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Это до первого шухера.
Обычно удирают что только пятки сверкают
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Логично. Главное чтоб без жертв и пострадавших, стрельбы...в плавной перспективе. А потом пошагово.
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На заднем фоне прапор правильной расцветки размещен, только надо перевернуть!)
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А есть людьзи каторые так не щитают, и кладут на тебя Болтко!
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Но порохоботы не согласны с министром иностранных дел Германии! Кто же сильнее? Кому верить?
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Ти впевнений, що міністр закордонних справ Німеччини захищає інтереси України, а не Німеччини? Зуб даєш?
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Если бы министр иностранных дел Германии защищал интересы Украины его выгнали бы с работы!
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"для дальнейших шагов по..." снятию экономических санкций с РАШКИ. бобик, жги дальше, ты последняя надежда пуйла! карлики должны помогать друг другу.
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Иди ты ГОРОДАМИ со своим Минском...
продажный ШВАЙН!
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...хм... ...длиться этот развод, будет ровно до выборов в ВР. Потом опять "девичья фамилия" вернётся -- токо уже без целки... -- и по всем фронтам!
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Это тот самый Маас, который приветствовал возвращение рашки в ПАСЕ?! Да пашолон!
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Антипетьки в три горла кричали, що мінськи угоди це зрада, хоча Петька і не збирався його виконувати.
А зараз мовчать, коли Вовочка пункт за пунктом здає все що бачить. Чи не дивно ?
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Я правильно понимаю, претензии к Зеленскому в том, что он выполняет подписанные Порошенком соглашения?
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Тебе что-то не ясно в простой фразе "коли Вовочка пункт за пунктом здає все що бачить"?
Просто удивительно, как зелебобный говноед старается найти хоть какую-то картошку в том, шо ему скармливают.
И не спрашивай меня, шо обычно скармливают говноедам. Ты все правильно понимаешь.
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А навіщо він виконує, якщо сам це критикував ?
Взагалі випливають цікаві одробиці.
Богдан і портнов лєпшіє друзі, і поділили між собою владу.
Шо ні дєнь, то всьо пріятнєй
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Потому что при любимом Пьете это было подписано как государственный документ, и теперь выполнять минские договорняки требуют не только рашка, а и Европа, как видно из новости.
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Для президента державні інтереси мають бути на першому місці.
Але щось непомітно, правда ?
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Действительно, подписывать минские договорняки было вразрез с государственными интересами. А подписывать и одновременно не выполнять их - еще и ударом по репутации Украины.
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Подписанные официальной украинской стороной при непосредственном руководстве Порошенко.
И что более интересно - подписанные также террористами Захарченко и Плотницким, с которыми, как утверждают отпетые порохоботы, Украина совсем-совсем не вела переговоры.
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А ну ка покажи мне документ, подписанный Президентом и/или Главой ВР, что Кучма Л.Д. официально уполномочен подписывать подобные документы. Более того, подобные документы, согласно Закона, имеют право подписывать ограниченный круг людей, погугли на досуге кто. И самое главное, а ну напомни когда "Минские соглашения" ратифицировала ВР?
Мелко плаваешь ты мальчик. Иди учи уроки, и не встрявай в разговор взрослых.
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Продолжай кукарекать "выфсеврети" и "авыдокажите". А заодно беги доказывать европейцам что Минск выполнять не обязательно.
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Ты таки читать не умеешь, наверное потому что зебил. Повторюсь: - Где написано что Кучма Л.Д. уполномочен подписывать международные договора? Когда "Минские договоренности" ратифицировала Верховная Рада?
Ты хоть что то в документах понимаешь? Ты не понимаешь написанного? Участвовать и подписывать - две большие разницы. Как с вами тупорылыми неучами тяжело.
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А по поводу "докажи европейцам", так пять лет не выполняли, и ничего. Находили доказательства.
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Не выполняли, говоришь? А на каком основании тогда украинские войска отвели тяжелое арт-вооружение? Если минск это просто бумажка, тогда главком Порошенко ослабил ВСУ, чем совершил гос.измену и должен сесть.
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Правильно.
Вывести войска Роиси с Донбасса и Крыма не реально, а с таким презом Украины стало вполне реально вывести украинские войска с Украины. И сразу мир во всем Мире, матрешки и балалайки.
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Вот бы дедушка Адольф узнал шо в 2019 году министром иностранных дел будет человек, которого зовут Гайко.
Обрадовался бы, наверное.
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Может срашка дебальцево Украине отдаст под контроль По Минским соглашениям оно наше Или мы будем имплементировать только в глубь Украинской территории ????
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Можете не сомневаться, господин Маас!
Наш клоун ни перед чем не остановится, чтобы быстрее сдать Украину.
Они там в офисе работают над этим день и ночь.
Дебилы, *****!!!
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Этот Маас, какая-то реинкарнация Адольфа Эйхмана. Как внешне, так и по сути.
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Сегодня некая морозова,есть такая у сепарастов,похвалила украину(зеленского) и потребовала особого статуса ОРДЛе.Она не говорит о разоружении,она не говорит о выводе русских окупационных войск.Она требует автономию.А тут и аферист, из ап, подоспел с русским языком.ВАЗон!Выполняй требование!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВажливо використовувати розведення сил у Станиці Луганській як основу для подальших кроків з імплементації мінських угод, - Маас
 
 
 
 
 
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