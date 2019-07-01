 Важливо використовувати розведення сил у Станиці Луганській як основу для подальших кроків з імплементації мінських угод, - Маас

Про це йдеться у його заяві для преси, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Цей успіх також демонструє, що прогрес на Сході України можливий. І це є той проблиск надії на пошук миру", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства ФРН.
Він назвав розведення сил в районі Станиці Луганської важливим кроком.
"На цей конкретний вклад з покращення ситуації на місцях ми сподівалися вже давно. Добре, що сторони підтримали імпульс України з цього приводу", - сказав він.
Німецький міністр вказав на важливість використання розведення сил як основи для подальших кроків з імплементації Мінських домовленостей та в рамках мирного врегулювання конфлікту, "особливо стосовно зобов’язань сторін щодо стійкого припинення вогню".
Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.
СММ ОБСЄ підтвердила розведення сил. На позиціях у Станиці Луганській, незважаючи на відведення військ, продовжують служити поліція і Нацгвардія.
А не то как было, менты, сбу и другие курвы из силовых структур как рашка напала жопу в кусты и пусть работяги мобилизируются на войну. А как пенсию мудиле которое в 45 лет вышло на пенсию, водку жрало всю службу, пенсию не повышают, то они на митинге тут как тут...
Обычно удирают что только пятки сверкают
продажный ШВАЙН!
А зараз мовчать, коли Вовочка пункт за пунктом здає все що бачить. Чи не дивно ?
Просто удивительно, как зелебобный говноед старается найти хоть какую-то картошку в том, шо ему скармливают.
И не спрашивай меня, шо обычно скармливают говноедам. Ты все правильно понимаешь.
Взагалі випливають цікаві одробиці.
Богдан і портнов лєпшіє друзі, і поділили між собою владу.
Шо ні дєнь, то всьо пріятнєй
Але щось непомітно, правда ?
И что более интересно - подписанные также террористами Захарченко и Плотницким, с которыми, как утверждают отпетые порохоботы, Украина совсем-совсем не вела переговоры.
Мелко плаваешь ты мальчик. Иди учи уроки, и не встрявай в разговор взрослых.
Продолжай кукарекать "выфсеврети" и "авыдокажите". А заодно беги доказывать европейцам что Минск выполнять не обязательно.
Ты хоть что то в документах понимаешь? Ты не понимаешь написанного? Участвовать и подписывать - две большие разницы. Как с вами тупорылыми неучами тяжело.
Вывести войска Роиси с Донбасса и Крыма не реально, а с таким презом Украины стало вполне реально вывести украинские войска с Украины. И сразу мир во всем Мире, матрешки и балалайки.
Обрадовался бы, наверное.
Наш клоун ни перед чем не остановится, чтобы быстрее сдать Украину.
Они там в офисе работают над этим день и ночь.
Дебилы, *****!!!